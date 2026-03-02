Avance semanal de ‘La Promesa’ del 2 al 6 de marzo: sospechas, chantajes y una muerte que sacude el palacio

La Promesa: Jacobo amenaza a Leocadia. (RTVE)

Semana intensa en La Promesa. La llegada de Ciro ha cambiado el equilibrio de poder en la finca y ha dejado a Leocadia viendo cómo sus planes para hacerse con el control se desmoronan poco a poco.

El sobrino del marqués ha asumido la gestión y eso no entra en los cálculos de la señora de Figueroa, que ya mueve ficha para recuperar terreno. Entre mentiras destapadas, alianzas inesperadas y una tragedia que golpeará de lleno al servicio, los capítulos 785 al 788 prometen una semana decisiva.

Lunes 2 de marzo – Capítulo 785

La semana arranca con la confesión de Jacobo: lo de la supuesta oferta de trabajo en Nueva York era mentira. Sin embargo, lejos de amedrentarse, advierte a Leocadia de que él también guarda información comprometida sobre ella. El enfrentamiento entre ambos no ha hecho más que empezar.

Mientras tanto, en la cocina se respira un aire más amable gracias a Julieta, que consigue arrancar una sonrisa a las cocineras con un gesto sencillo: compartir los tomates que les ha regalado. En paralelo, Pía confiesa a María su inquietud por el creciente interés de Carlo en Samuel. La doncella considera que quizá ha llegado el momento de contar toda la verdad sobre su pasado, aunque el sacerdote no lo ve tan claro.

La Promesa: La tensión entre Julieta y Ciro aumenta. (RTVE)

Martina, por su parte, choca con Jacobo al plantear la necesidad de salvar el refugio. Él se muestra reticente a implicarse, actitud que ella tacha de egoísta. Además, Ciro intenta acercarse a Leocadia, pero esta siembra dudas al insinuar que Julieta no es del todo sincera. Y en el terreno sentimental, Curro y Ángela se reconcilian tras dejarse llevar por las intrigas de Lorenzo. Sin embargo, la joven empieza a sospechar del repentino acercamiento entre su madre y Cristóbal y le lanza una pregunta directa al mayordomo: ¿es él su padre?

Martes 3 de marzo – Sin emisión

El martes no se emitirá la serie debido a la retransmisión del partido España - Islandia de la Selección Española Femenina.

Miércoles 4 de marzo – Capítulo 786

'La Promesa': María y Carlo se casarán la próxima semana. (RTVE)

La incómoda pregunta de Ángela deja a Cristóbal completamente descolocado. El mayordomo deberá decidir si mantiene el silencio o deja que la verdad salga a la luz. Martina, decidida a respetar su compromiso con Jacobo, mantiene las distancias con Adriano y avanza en su idea de que el Patronato financie el refugio, aunque no todos ven con buenos ojos la propuesta.

Julieta intenta adaptarse a la vida en palacio, pero su cercanía con el servicio incomoda a Leocadia y Lorenzo, que maniobran para generar tensiones entre ella y Ciro. El ambiente en el matrimonio se enrarece. Además, Cristóbal reúne a María, Carlo y Samuel para comunicarles que la boda debe celebrarse cuanto antes y propone que sea el propio sacerdote quien la oficie.

Jueves 5 de marzo – Capítulo 787

Cristóbal fija fecha para la boda de María y Carlo: será la próxima semana. Samuel, pese a su incomodidad, acepta. Pero la jornada da un giro inesperado cuando la Guardia Civil llega al palacio con una noticia devastadora: la madre de Santos ha fallecido.

'La Promesa': Santos, en shock tras el fallecimiento de su madre

El golpe deja al joven completamente descolocado. Mientras tanto, Martina continúa adelante con las gestiones del refugio y Jacobo manifiesta abiertamente su desacuerdo. Lorenzo no pierde la ocasión de burlarse de él. Julieta vuelve a discutir con Ciro por su actitud controladora y Ángela reafirma su apoyo a la joven. En paralelo, Curro comienza a investigar el pasado laboral de Cristóbal para ayudar a Ángela a esclarecer sus dudas.

Viernes 6 de marzo – Capítulo 788

Santos regresa al palacio en estado de shock tras conocer la muerte de su madre, incapaz de reaccionar ante las muestras de apoyo. Martina avanza con la documentación necesaria para el refugio con ayuda de Petra y Samuel, mientras Jacobo insiste en su rechazo.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Leocadia intenta enfrentar al marqués con Ciro, pero no logra su objetivo: él está satisfecho con la gestión de su sobrino. Julieta vuelve a plantarse ante su marido, negándose a aceptar el control constante. Y en la zona de servicio, Carlo exige explicaciones a María, que acaba confesando su historia pasada con Samuel, alterando el equilibrio entre los tres. Por si fuera poco, Ángela da un paso más y pide el despido de Cristóbal tras descubrir que mintió sobre su pasado.