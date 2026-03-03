‘La Promesa’, avance del capítulo 786 del miércoles 4 de marzo: crecen las tensiones en el matrimonio de Julieta y Ciro

'La Promesa': María y Carlo se casarán la próxima semana. (RTVE)

La calma en el palacio es, una vez más, un espejismo. La Promesa, la ficción diaria de La 1, regresa el miércoles 4 de marzo a su horario habitual de las 18:35 con un episodio que promete sacudir los cimientos de la historia. Y lo hace tras un pequeño parón en la emisión —motivado por el partido de la selección femenina— que no ha hecho más que aumentar la expectación de los fieles seguidores del serial de época.

Porque si algo ha dejado claro el avance es que la verdad está a punto de estallar. La pregunta directa de Ángela a Cristóbal —“¿Es usted mi padre?”— resuena como un disparo en los pasillos del palacio.

Y su reacción no será precisamente tibia. El personaje, visiblemente descolocado, tendrá que decidir si sigue escondiéndose tras medias verdades o si afronta de una vez por todas el pasado que amenaza con devorarlo.

Una pregunta incómoda y una boda precipitada: el capítulo que lo cambia todo

La Promesa: María Fernández confiesa a Samuel su gran secreto. (RTVE)

El episodio 786 de La Promesa juega con dos frentes abiertos que avanzan en paralelo: la identidad de Ángela y el futuro inmediato de María Fernández. Dos historias que, aunque distintas, comparten algo esencial: el miedo a que la verdad salga a la luz.

Cristóbal se queda completamente perplejo ante la pregunta de la joven. No es para menos. El reciente acercamiento entre ambos ya había despertado sospechas en Ángela, que empieza a atar cabos. Las miradas, los silencios y ciertas actitudes han sido demasiado elocuentes. Ahora, con la duda formulada sin rodeos, el margen de maniobra se reduce. ¿Confesará? ¿Negará? ¿O volverá a escudarse en el misterio? El episodio juega con esa tensión, manteniendo al espectador en vilo.

Mientras tanto, en otro rincón del palacio, María Fernández se enfrenta a una situación límite. Su embarazo ha acelerado los acontecimientos y Cristóbal toma cartas en el asunto. En una reunión cargada de incomodidad, convoca a María, a Carlo y a Samuel para comunicarles que la boda debe celebrarse cuanto antes. Sin margen para debates. Sin espacio para dudas.

La Promesa. Samuel admite ante Pía que quiere confesar su amor a María. (RTVE)

La sorpresa no termina ahí: pide a Samuel que sea él mismo quien oficie el enlace. Una decisión que no solo pone al párroco en el centro del huracán, sino que añade una capa extra de conflicto emocional. Samuel, que ya arrastra sus propios dilemas, deberá elegir entre su conciencia y las presiones externas. ¿Aceptará casar a María en estas circunstancias? ¿O se rebelará ante lo que parece más una imposición que un acto de amor?

La tensión se multiplica, además, por la preocupación de Pía, que había compartido con María sus inquietudes sobre el interés de Carlo en Samuel. Las sospechas, los silencios y los sentimientos cruzados convierten esta boda en una auténtica bomba de relojería.

Por si fuera poco, Martina continúa marcando distancias con Adriano para respetar su compromiso con Jacobo, aunque la frialdad entre ambos es cada vez más evidente. Martina, decidida, comunica a Petra su intención de proponer al Patronato que financie el refugio. Un movimiento valiente que no todos reciben con entusiasmo y que podría generar nuevas fricciones.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Julieta, por su parte, trata de adaptarse a la vida en el palacio, pero su cercanía con las criadas incomoda a Leocadia y a Lorenzo. Ambos no dudan en sembrar cizaña entre ella y su marido, Ciro, provocando tensiones en el matrimonio. En La Promesa, nadie está a salvo de las intrigas.

El capítulo del miércoles se perfila así como uno de esos episodios que marcan un antes y un después. Con secretos familiares a punto de revelarse y una boda precipitada que puede cambiar destinos, la serie vuelve a demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la ficción diaria en España.