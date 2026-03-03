Albares asegura que EEUU no está presionando a España para el uso de las bases de Rota y Morón

Durante una intervención pública en el Mobile World Congress de Barcelona, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, subrayó que España mantiene su seriedad institucional y actúa como un socio fiable dentro de las alianzas internacionales, al ser consultado sobre posibles represalias de la OTAN ante la decisión española de negar a Estados Unidos el uso de las bases militares de Morón y Rota en la operación militar desarrollada recientemente contra Irán. La noticia principal, según informó Europa Press y publicó el medio Bloomberg TV, se centra en que el Gobierno español rechaza que exista alguna presión por parte del Ejecutivo estadounidense para que se permita el uso de dichas instalaciones, defendiendo la independencia en la toma de decisiones y ratificando su compromiso tanto con el Derecho Internacional como con la estabilidad en Oriente Próximo.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, declaró que Estados Unidos no ha presionado a España para acceder a las bases de Rota y Morón tras la negativa del Gobierno en relación a la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, llevada a cabo el sábado anterior. Durante su entrevista para Bloomberg TV, Albares explicó que hasta el momento no se ha producido comunicación con el secretario de Estado, Marco Rubio, desde que se emprendió la acción, afirmando textualmente: “No hay ninguna presión. No nos están presionando. Somos aliados, estamos juntos en la OTAN”.

El medio Europa Press detalló que Albares defendió la posición adoptada por el Gobierno al no autorizar el uso de las bases de soberanía española para una operación no respaldada por Naciones Unidas ni contemplada en los acuerdos bilaterales vigentes entre España y Estados Unidos. Argumentó que la decisión se fundamenta en el respeto a la legalidad internacional y en el marco de la soberanía nacional, y reiteró que esta negativa no constituye una postura contra Estados Unidos o Israel, sino que se trata de una apuesta por el Derecho Internacional, la búsqueda de la negociación, la desescalada de las tensiones y la búsqueda de la paz y la estabilidad en la región del Oriente Próximo.

Según lo publicado por Europa Press, Albares señaló que la coherencia de la política exterior española se ha evidenciado a lo largo de otros escenarios internacionales relevantes como Ucrania, Gaza y Venezuela. “Queremos ser la voz de la razón y el equilibrio y somos coherentes con nuestra política exterior”, afirmó durante la entrevista, subrayando la sintonía de la postura actual con la mantenida en conflictos y crisis internacionales recientes.

Respecto a las críticas provenientes desde sectores estadounidenses relacionadas tanto con el grado de compromiso del Gobierno español en la operación contra Irán como por la negativa a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), Albares sostuvo que España figura entre los países más involucrados en las misiones de la OTAN y en el refuerzo de la seguridad euroatlántica. El ministro recordó, según consignó Europa Press, el despliegue récord de soldados españoles en el extranjero, con presencia en misiones como la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), la misión de la OTAN en Irak, operaciones en el Flanco Este europeo, y la participación histórica en Afganistán.

El titular de Exteriores subrayó que el presupuesto de defensa español ya cumple con los requerimientos establecidos por la Alianza Atlántica, situándose en el 2,1% del PIB, y aseguró que este nivel de inversión se mantendrá. Hizo hincapié en que incrementar el gasto hasta el 5%, sin un propósito claramente definido, supondría detraer recursos que podrían resultar necesarios en otros ámbitos de la administración pública.

En referencia a la posible repercusión de la postura del Ejecutivo español dentro de la OTAN, Óscar López manifestó ante los medios que España mantiene su soberanía en la toma de decisiones e insistió en la relevancia del orden internacional basado en reglas. Resaltó que el país condena todos los ataques ocurridos en el marco del conflicto y actúa conforme a su política de defensa del Derecho Internacional y la paz.

Tanto las declaraciones de Albares como las de López coinciden en remarcar que la negativa asociada al uso de las instalaciones militares no altera el compromiso de España con sus aliados y refrenda su contribución dentro de los marcos multilaterales establecidos, situando la legalidad internacional y la estabilidad como ejes centrales de su política exterior, según reiteró el medio Europa Press.