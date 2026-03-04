Adrián Chico, psicólogo: “No encontrar pareja nunca es una posibilidad muy real”

La imagen de Tinder. (REUTERS)

La idea de que el amor siempre llega en algún momento de la vida ha estado profundamente arraigada en el imaginario colectivo. Sin embargo, el psicólogo Adrián Chico ha puesto en cuestión este dogma a través de una reflexión que ha compartido a través de su cuenta de TikTok (@itsadrianchico). En una de sus últimas explicaciones explica que “no encontrar pareja nunca jamás en tu vida es una posibilidad muy real”. Este planteamiento desafía directamente el mantra social que dicta que tarde o temprano surgirá una relación.

“Nos han vendido toda la vida que al final aparecerá alguien, que quizá tarde más, quizá tarde menos, pero que el príncipe azul va a llegar; la persona indicada está ahí, cuando menos te lo esperes, cuando menos lo busques, ahí va a aparecer; nadie nos prepara para la otra posibilidad muy posible: que nunca llegue”,reflexiona.

La visión dominante sobre las relaciones amorosas en la actualidad aún dirige a la mayoría hacia la búsqueda de una pareja con vocación de permanencia. El modelo tradicional, que coloca el amor, la familia y el hogar como meta vital, sigue formando parte del imaginario colectivo.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

La presión social y la realidad silenciada

Pese a que sea un constructo social muy sólido, la realidad es diferente. En este sentido, Chico comparte con sus seguidores que la soltería es un escenario común y recurrente: “Cada vez veo más pacientes de 50, 60, 70 y 80 años que me dicen que nunca en su vida han tenido una relación o que nunca se han sentido queridos o que nunca han tenido una relación estable”. Por ello, el psicólogo insiste en que este fenómeno resulta chocante “porque no nos han dicho que esto podía pasar, pero pasa”. La falta de preparación social ante la opción de una vida sin pareja genera perplejidad y, en no pocos casos, deriva con los años en una sensación de fracaso personal.

El método para no leer la vida en clave de éxito o fracaso en función de si hay o no una pareja reside en cambiar el foco: “La pregunta no es si quieres o no quieres pareja, porque quererla es totalmente legítimo y no es ser dependiente emocional. La pregunta es: ¿qué pasa si la pareja nunca llega?”. Chico sostiene que la clave está en “construir una vida plena a nivel personal, rodeado de amigos, rodeado de personas y cosas que te motivan, para que si la posibilidad de que no encuentres nunca una pareja se da, tu vida no se vuelva negra”.

A su juicio, afrontar la posibilidad real de no hallar pareja permite relacionarse de manera genuina con los demás y situar el amor romántico en su justa medida, sin que su ausencia sea una carga. “En el momento en el que pierdes el miedo a que esto pase, en el que entiendes que eso no significa estar solo, empiezas a elegir a esa posible pareja desde un lugar muchísimo más sano; y si no aparece, tu vida va a seguir siendo maravillosa”, concluye.