España

La encrucijada de Rota y Morón: el rechazo a participar en los ataques de EEUU a Irán frente a su relevancia estratégica y el trabajo de 1.000 españoles

Los trabajadores civiles han hecho llegar a ‘Infobae’ que ellos continúan “trabajando con normalidad”

Guardar
Base de Rota, en Cádiz.
Base de Rota, en Cádiz. (Acciona)

Las bases militares de Rota y Morón se han convertido en portada de muchos medios. Desde hace décadas, EEUU coopera con España en estos dos enclaves estratégicos en Cádiz y Sevilla. Los recientes ataques a Irán por parte de los ejecutivos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Israel sembraron una preocupante duda sobre la participación de las bases en suelo español. El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido de forma contundente, plantándose contra el uso para seguir la guerra en Oriente Medio. EEUU ha devuelto el golpe retirando sus aviones.

Ahora, las miradas se dirigen al futuro de Rota y Morón. Desde hace meses, se especula sobre la salida definitiva de EEUU por las discusiones constantes entre ambos países por el gasto en defensa, aunque solo eran rumores que chocaban con ejercicios e inversiones en las bases. Sin embargo, ahora el Ejército estadounidense observa cómo España ha puesto un límite a su actuación y uso en el sur de la Península.

Entre las dos bases, con una mayoría aplastante en Rota, hay más de un millar de trabajadores, como explican desde CSIF Cádiz a Infobae. Los trabajadores civiles han hecho llegar a este medio que ellos continúan “trabajando con normalidad”. En estos momentos, los españoles empleado superan los 1000, aunque en Morón apenas llegan a los 50. El pasado mes de octubre denunciaron impagos debidos a que EEUU, que asume sus salarios, no estaba enviando el dinero al Ministerio, encargado de distribuirlo.

Se solucionó con el paso de las semanas, pero ahora la incertidumbre por verse salpicados por las relaciones entre los dos Estados vuelven a aparecer. A la importancia laboral para la zona, se une la evidente relevancia estratégica, pues permite a EEUU apoyar sus buques en el paso por el Estrecho y participar en misiones de seguridad española en el Mediterráneo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que los cerca de mil españoles en la región, incluyendo militares, se encuentran bien.

“Las bases no van a prestar apoyo” al ataque a Irán

Margarita Robles, aseguró en su llegada a Armilla (Granada) que en las bases “no se ha dado ningún tipo de asistencia a estos ataques”. La ministra de Defensa explicó que “en las bases hay un convenio con Estados Unidos, pero nosotros entendemos que ese tiene que operar dentro del marco de una legalidad internacional”. Por ello, el Gobierno español ha optado por rechazar que “actúen unilateralmente” y por no poner sus servicios a disposición.

“Las bases no van a prestar apoyo más que si fuera necesario desde un punto de vista humanitario”, concluyó la ministra. La respuesta desde EEUU fue rápida y clara. Comenzó a retirar aviones de las bases, aceptando que no podría emplearlas con sus objetivos deseados de dar apoyo al conflicto abierto en Oriente Medio. “Son aviones americanos y su ejército decide lo que realiza con ellos”, resaltó Robles.

Diferentes medios han señalado que, hasta que se tomó esta decisión tras los primeros ataques que terminaron, entre otros y junto a cientos de personas, con el ayatolá Jamenei, las bases sí pudieron usarse para dar apoyo. Sin embargo, Margarita Robles ha negado esta posibilidad, al igual que el ministro de Exteriores, Albares, horas antes. La líder de Defensa dijo que “ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo”.

Temas Relacionados

IránEEUUFuerzas ArmadasGuerraEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Bizcocho de yogur: la receta más fácil para bordar este clásico de la repostería casera

Este sencillo bizcocho es un postre esponjoso y tierno, elaborado mezclando yogur, huevos, azúcar, harina, aceite y levadura

Bizcocho de yogur: la receta

María Sanz, veterinaria: “Estas son las razas de perros más predispuestas a enfermedades cardíacas”

La experta, conocida como María Vetican, señala las razas más propensas a sufrir estas patologías

María Sanz, veterinaria: “Estas son

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 3 marzo

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo

El polémico video de la influencer Marta Carreido sobre las vacunas: “Los riesgos pueden ser 0,000001%, pero nunca sabes si te van a tocar”

La creadora de contenido ha compartido con sus seguidores que no está “a favor del todo de las vacunas”

El polémico video de la

Arrate Mariño, psicóloga: “No se usan las mismas herramientas para gestionar una ansiedad leve que un ataque de ansiedad”

La experta da una serie de consejos que se relacionan con estímulos físicos y técnicas de respiración

Arrate Mariño, psicóloga: “No se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez niega la nacionalidad

Un juez niega la nacionalidad española a un saharaui porque sus padres, nacidos durante la etapa de dominio español, no son considerados españoles de origen

Conceden la incapacidad permanente absoluta a un trabajador autónomo de la hostelería que sufre de obesidad, diabetes y le amputaron un dedo del pie

Estefanía Molina, politóloga: “No hay que subestimarlo, Vox puede gobernar algún día este país”

Estefanía Molina, politóloga: “Hay un drama en España y no lo han traído los inmigrantes”

Estefanía Molina, politóloga y periodista: “Me da miedo que esta democracia crea que puede convivir con gente a la que ya le da igual todo”

ECONOMÍA

La afiliación bate récords pese

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita