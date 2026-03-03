La encrucijada de Rota y Morón: el rechazo a participar en los ataques de EEUU a Irán frente a su relevancia estratégica y el trabajo de 1.000 españoles

Base de Rota, en Cádiz. (Acciona)

Las bases militares de Rota y Morón se han convertido en portada de muchos medios. Desde hace décadas, EEUU coopera con España en estos dos enclaves estratégicos en Cádiz y Sevilla. Los recientes ataques a Irán por parte de los ejecutivos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Israel sembraron una preocupante duda sobre la participación de las bases en suelo español. El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido de forma contundente, plantándose contra el uso para seguir la guerra en Oriente Medio. EEUU ha devuelto el golpe retirando sus aviones.

Ahora, las miradas se dirigen al futuro de Rota y Morón. Desde hace meses, se especula sobre la salida definitiva de EEUU por las discusiones constantes entre ambos países por el gasto en defensa, aunque solo eran rumores que chocaban con ejercicios e inversiones en las bases. Sin embargo, ahora el Ejército estadounidense observa cómo España ha puesto un límite a su actuación y uso en el sur de la Península.

Entre las dos bases, con una mayoría aplastante en Rota, hay más de un millar de trabajadores, como explican desde CSIF Cádiz a Infobae. Los trabajadores civiles han hecho llegar a este medio que ellos continúan “trabajando con normalidad”. En estos momentos, los españoles empleado superan los 1000, aunque en Morón apenas llegan a los 50. El pasado mes de octubre denunciaron impagos debidos a que EEUU, que asume sus salarios, no estaba enviando el dinero al Ministerio, encargado de distribuirlo.

Se solucionó con el paso de las semanas, pero ahora la incertidumbre por verse salpicados por las relaciones entre los dos Estados vuelven a aparecer. A la importancia laboral para la zona, se une la evidente relevancia estratégica, pues permite a EEUU apoyar sus buques en el paso por el Estrecho y participar en misiones de seguridad española en el Mediterráneo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que los cerca de mil españoles en la región, incluyendo militares, se encuentran bien.

“Las bases no van a prestar apoyo” al ataque a Irán

Margarita Robles, aseguró en su llegada a Armilla (Granada) que en las bases “no se ha dado ningún tipo de asistencia a estos ataques”. La ministra de Defensa explicó que “en las bases hay un convenio con Estados Unidos, pero nosotros entendemos que ese tiene que operar dentro del marco de una legalidad internacional”. Por ello, el Gobierno español ha optado por rechazar que “actúen unilateralmente” y por no poner sus servicios a disposición.

“Las bases no van a prestar apoyo más que si fuera necesario desde un punto de vista humanitario”, concluyó la ministra. La respuesta desde EEUU fue rápida y clara. Comenzó a retirar aviones de las bases, aceptando que no podría emplearlas con sus objetivos deseados de dar apoyo al conflicto abierto en Oriente Medio. “Son aviones americanos y su ejército decide lo que realiza con ellos”, resaltó Robles.

Diferentes medios han señalado que, hasta que se tomó esta decisión tras los primeros ataques que terminaron, entre otros y junto a cientos de personas, con el ayatolá Jamenei, las bases sí pudieron usarse para dar apoyo. Sin embargo, Margarita Robles ha negado esta posibilidad, al igual que el ministro de Exteriores, Albares, horas antes. La líder de Defensa dijo que “ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo”.