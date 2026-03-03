Gobierno ordenó inspección laboral a teatros tras denuncias de actrices por pagos atrasados: “El salario no se mendiga”

El Gobierno nacional activa ruta institucional para atender denuncias de incumplimientos en pagos del sector teatral colombiano - crédito @mincultura / X

El Gobierno nacional activó una ruta institucional frente a los reclamos de actrices y empresarios culturales por presuntos incumplimientos de pagos de nómina en el sector teatral.

La decisión se anunció después de que las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero hicieran públicas denuncias sobre retrasos y evasivas en el pago de honorarios por parte de la Fundación T de Teatro, una de las organizaciones más mencionadas en las quejas recientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gallego afirmó que, pese al éxito de la obra Las novias de Travolta, no ha recibido el pago acordado tras culminar la temporada en noviembre de 2025. La situación, amplificada en redes sociales y respaldada por la Asociación Colombiana de Actores (ACA), llevó a una reunión urgente entre representantes del gremio y los titulares de las carteras de Trabajo y de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La Asociación Colombiana de Actores respalda los reclamos por irregularidades laborales y salariales en el sector cultural - crédito @mincultura / X

El encuentro, realizado el lunes 2 de marzo en Bogotá, derivó en la creación de una mesa de trabajo interinstitucional para investigar, vigilar y controlar las condiciones laborales en el sector cultural.

Acciones inmediatas

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, anunciaron la puesta en marcha de una hoja de ruta que contempla inspecciones en salas y espacios culturales donde existan denuncias formales, revisión detallada de los reclamos y estrategias de socialización sobre los derechos laborales.

La cartera laboral detalló que el proceso se orienta a la formalización y dignificación del trabajo artístico, en línea con los principios de la Reforma Laboral.

“El sector cultural no puede seguir naturalizando la informalidad. La inspección laboral ha estado históricamente asociada a otros sectores económicos, pero hoy damos un paso decisivo para aplicarla también en el ámbito cultural, no con un ánimo sancionador inmediato, sino con un enfoque pedagógico que nos permita avanzar hacia la formalización y la garantía efectiva de derechos”, explicó Sanguino durante la instalación de la mesa interinstitucional.

El gobierno busca formalizar y dignificar el trabajo cultural conforme a la nueva Reforma Laboral y la Ley del Actor - crédito marcela_gallego / X

El ministro recalcó que la actuación institucional revisará cada denuncia conforme a la legislación vigente, evaluando posibles incumplimientos de obligaciones laborales.

Por su parte, Kadamani aseguró que el Ministerio de las Culturas acompañará a las personas denunciantes y articulará acciones con el Ministerio del Trabajo para facilitar las actuaciones administrativas correspondientes.

“La cultura es un pilar de lo público y no puede sostenerse sobre la precarización. Acompañaremos cada paso de este proceso para que quienes han presentado quejas reciban respuestas claras y acciones concretas”, subrayó.

Fundación T de Teatro en el centro del debate

La Fundación T de Teatro quedó en el centro de la controversia tras los señalamientos de Gallego, que relató que, tras finalizar la temporada de la obra mencionada, no recibió el pago correspondiente y solo obtuvo respuestas evasivas. “Meses cobrando y explicando que los actores vivimos de nuestro trabajo; el salario no se mendiga”, expresó la intérprete, que solicitó la intervención de las autoridades.

La estrategia oficial incluye inspecciones en espacios culturales con denuncias y socialización sobre derechos laborales artísticos - crédito @mincultura / X

La ACA, por su parte, afirmó que las irregularidades reportadas afectan tanto a actores como a personal técnico de la producción. Desde el 2025, el gremio venía alertando sobre presuntos incumplimientos en el sector.

El Ministerio del Trabajo informó sobre la constitución de una mesa tripartita conformada por representantes del sindicato ACA, la Fundación T de Teatro y el Gobierno, con el propósito de garantizar el pago oportuno y estructurar rutas claras de reclamación. “Sumamos capacidades institucionales para garantizar que la seguridad social y el trabajo digno lleguen a cada escenario del país”, señaló la cartera laboral.

Hoja de ruta

La hoja de ruta acordada incluye la gestión inmediata de reclamos, procesos de inspección en salas donde existan denuncias formales y una estrategia de socialización de los alcances de la Ley del Actor y las disposiciones de la Reforma Laboral.

Además, contempla la apertura de un diálogo tripartito entre artistas, trabajadores vinculados a la producción artística, directivos de la Fundación T de Teatro y la institucionalidad estatal.

El plan gubernamental contempla inspección territorial en más de mil salas de teatro independientes para garantizar seguridad social y pagos oportunos - crédito @MintrabajoCol / X

El Ministerio del Trabajo detalló que se implementará un plan de inspección territorial para detectar irregularidades similares en otras regiones del país, considerando que Colombia cuenta con más de mil salas de teatro independientes con condiciones económicas diversas.

“La institucionalidad debe reconocer esas particularidades para diseñar procesos de formalización viables, que no desconozcan las dificultades del emprendimiento cultural, pero que tampoco justifiquen la vulneración de derechos”, precisó Sanguino.

El artículo 41 de la Reforma Laboral se pondrá en funcionamiento para fortalecer la formalización y dignificación del trabajo artístico y cultural. Los ministerios enfatizaron que la diligencia tendrá un enfoque pedagógico y de acompañamiento integral, más que sancionatorio en su etapa inicial.