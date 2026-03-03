España

Emiliano Grillo, doctor: “Este test rápido determina si tu caída de pelo es patológica”

La prueba solo requiere una hoja en blanco y tras el diagnóstico se recomienda acudir a un dermatólogo

Un doctor te ayuda a
Un doctor te ayuda a identificar que hay detrás de la caída de pelo. (Montaje Infobae)

La caída del cabello preocupa a muchas personas y suele generar dudas sobre si se trata de algo normal o si podría ser señal de un problema de salud. El doctor Emiliano Grillo ha compartido una pauta sencilla, a través de sus redes sociales (@dr.emilianogrillo), para que cualquiera pueda saber, desde casa, si la caída de su pelo es motivo de consulta médica o simplemente una variación común.

Según Grillo, identificar una caída anormal es posible sin necesidad de acudir de inmediato a una clínica. Su método, conocido como pull test, se ha extendido en redes sociales como una herramienta práctica y rápida, útil tanto para quienes ya notan pérdida de pelo como para quienes desean realizar un control periódico.

“Este test rápido determina si tu caída de pelo es patológica”, explica el doctor. El procedimiento está pensado para que sea accesible y no requiere instrumentos especiales, solo un folio en blanco y unos minutos de atención. Permite distinguir de forma clara entre una pérdida de cabellos que entra dentro de los parámetros normales y otra que podría indicar una alteración más seria.

¿En qué consiste el test?

El pull test se realiza con facilidad en cualquier entorno. El primer paso es tomar entre los dedos un mechón de pelo, aproximadamente entre cuarenta y cincuenta cabellos. Según explica Grillo, se debe sacar suavemente, evitando movimientos bruscos o dolorosos, y luego depositar los cabellos que se desprendan sobre una hoja de papel blanco.

¿Cuantas veces a la semana debo lavarme el pelo?

La clave está en el recuento. Si al hacer la prueba se desprenden entre uno y tres pelos, el resultado es completamente normal. Este rango corresponde a la cantidad habitual de cabellos que puede perderse de manera espontánea debido al ciclo natural del pelo.

En cambio, si al realizar la maniobra se desprenden más de cinco cabellos, el doctor recomienda repetir el procedimiento para confirmar el resultado. “Si te has llevado con los dedos más de cinco folículos, más de cinco pelos, repite el tirón”, aconseja Grillo. Un segundo resultado positivo, es decir, la caída de más de tres pelos en el siguiente intento, sugiere que la pérdida podría ser patológica.

El pull test es una herramienta orientativa. No sustituye el diagnóstico profesional, pero permite tener una primera idea objetiva sobre la situación. La facilidad para contar los cabellos desprendidos sobre el folio ayuda a que cualquier persona pueda valorar el resultado de forma sencilla, sin necesidad de conocimientos médicos.

¿Qué hacer si el test es positivo?

Cuando el resultado del pull test indica una posible caída patológica, el doctor Emiliano Grillo aconseja dar el siguiente paso: acudir a un dermatólogo. El especialista subraya la importancia de buscar asesoramiento médico si la prueba casera muestra que la caída supera los límites normales en dos ocasiones consecutivas.

(Gentileza: Rocco)
(Gentileza: Rocco)

Este consejo es relevante porque diferentes tipos de alopecia o enfermedades del cuero cabelludo pueden requerir tratamientos específicos. El pull test, tal como lo describe Grillo, es un recurso útil para detectar de manera precoz posibles alteraciones en la salud capilar. Realizarlo de forma periódica puede ayudar a identificar a tiempo cualquier cambio en la caída del cabello, facilitando la consulta médica temprana si aparece un resultado fuera de lo habitual.

