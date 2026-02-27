El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

Un poste eléctrico en Cataluña. (David Zorrakino./ Europa Press)

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista español ha registrado este febrero un mínimo inédito, situándose en torno a 16,4 euros por megavatio hora (MWh) y marcando así el valor más bajo documentado hasta la fecha para este mes, según datos recopilados por EFE. Este descenso histórico se ha atribuido a un notable incremento en la generación eólica, que ha experimentado un auge del 70% impulsado por una sucesión de borrascas que ha atravesado la Península Ibérica en las últimas semanas.

La comparativa interanual revela un abaratamiento muy pronunciado. Frente a los 108,3 euros por MWh alcanzados al cierre de febrero de 2025, el precio medio se ha reducido en torno al 85%. Incluso si se considera la anterior marca mínima para febrero —los 17,11 euros/MWh logrados en 2014—, el coste actual del ‘pool’ queda por debajo de ese umbral. Tradicionalmente, febrero suele figurar entre los meses con tarifas mayoristas más elevadas, debido tanto al aumento de la demanda por las bajas temperaturas invernales como a una menor aportación de energía renovable.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha informado de que el recibo de la luz para un usuario medio con la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se encareció un 15,5% en 2025, siendo así la tercera factura más elevada de la historia, tan solo por detrás de 2021 (1.116,04 euros) y 2022 (1.538,53 euros), según un estudio realizado por la asociación de consumidores. (Europa Press/Facua)

Asimismo, los registros de febrero de 2022 situaban el récord máximo en 200,22 euros/MWh, un pico asociado al encarecimiento generalizado de los mercados energéticos tras la pandemia y las tensiones vinculadas a la invasión rusa de Ucrania. En el contexto de la serie histórica, iniciada en 1998 con la liberalización del mercado eléctrico español, los datos actuales establecen un hito sin precedentes.

Los valores más bajos y la dinámica diaria del mercado

A lo largo de estas cuatro últimas semanas, las subastas gestionadas por el operador OMIE han reflejado variaciones notables. Los precios medios más altos se han fijado el lunes 23 de febrero (34,82 euros/MWh) y el martes 3 (32,74 euros/MWh). Sin embargo, el resto de sesiones han mostrado cotizaciones sustancialmente menores. El domingo 15, por ejemplo, el coste medio se ha situado en 1,55 euros/MWh, coincidiendo con la caída habitual de la demanda durante los fines de semana.

Durante el mes, en hasta once jornadas, según el trabajo elaborado por la agencia Efe, el precio del MWh ha permanecido por debajo de 10 euros, en fechas como el jueves 5 (6,3 euros), viernes 6 (9,39 euros), sábado 7 (6,85 euros), domingo 8 (5,92 euros), martes 10 (4,69 euros), miércoles 11 (4,23 euros), jueves 12 (5,7 euros), viernes 13 (4,42 euros), sábado 14 (2,13 euros) y lunes 16 (4,4 euros). En contraste, en febrero de 2025 el máximo se alcanzó el martes 4, cuando el precio medio fue de 143,39 euros/MWh, y el valor mínimo quedó fijado el viernes 21 en unos 48 euros/MWh.

El impacto de las borrascas y el avance de las renovables

La dinámica intradía del mercado ha puesto de manifiesto episodios de precios cero o incluso negativos, una situación más habitual en primavera, cuando aumenta la aportación renovable. No obstante, este 2026 estos fenómenos ya han aparecido en enero (por ejemplo, el sábado 31, con una media de 5,57 euros/MWh). Esta tendencia se ha visto reflejada con especial nitidez desde el pasado 1 de octubre, fecha en la que el pool ha adoptado un sistema cuartohorario con 96 franjas de precios diarias en lugar de las 24 anteriores, lo que proporciona mayor exactitud y visibilidad a estos valores puntuales.

Dos bombillas sobre billetes de 50 euros (Ricardo Rubio / Europa Press)

Febrero ha prolongado la senda iniciada en la quincena precedente, marcada por la irrupción de varias borrascas consecutivas y fuertes vientos que han disparado la generación eólica a máximos históricos registrados el pasado enero. Esto ha desplomado los precios del mercado diario por debajo de 40 euros/MWh y ha ocasionado incluso intervalos horarios en negativo (−0,5 euros/MWh), tal como señalan los datos recogidos por EFE.

Según la estadística diaria publicada por Red Eléctrica, hasta el 27 de febrero la producción eólica ha aportado en torno al 30% de la electricidad generada en el sistema peninsular, tras crecer un 72 % respecto al año anterior. Por su parte, la hidráulica se habría situado en el 22 % del ‘mix’, con un repunte del 10 % en términos interanuales. Sin contar con los datos definitivos, la cuota de tecnologías renovables en el conjunto del sistema rondaría el 65 %.

En términos generales, la energía nuclear ha mantenido su papel como segunda fuente de generación, con el 19,6 %. Por su parte, los ciclos combinados han estado muy próximos a la solar fotovoltaica, anotando un 10,7% de participación.