En 2025, la Unión Europea generó por primera vez más electricidad con eólica y solar que con combustibles fósiles: España llega al 42% de renovables

El último informe de Ember sitúa a España como uno de los líderes europeos en renovables, con un crecimiento sostenido de la producción eólica y solar respecto al año anterior

La Unión Europea generó en 2025 más electricidad a partir de energía eólica y solar que de combustibles fósiles, según el último informe European Electricity Review elaborado por el think tank Ember. El conjunto de ambas tecnologías representó el 30% de la generación eléctrica total en la UE, superando por primera vez a los combustibles fósiles, que quedaron en el 29%. En España, la cuota de eólica y solar alcanzó el 42%.

La Dra. Beatrice Petrovich, autora del informe, señala: “Este hito demuestra lo rápido que la UE está avanzando hacia un sistema energético respaldado por las energías eólica y solar. En un contexto en el que la dependencia de los combustibles fósiles genera inestabilidad a nivel global, la importancia de la transición hacia la energía limpia es más evidente que nunca”.

El informe analiza los datos de generación y demanda eléctrica de los 27 países de la UE durante el año 2025 y muestra el avance de la región en la transición energética. La energía solar creció más de un 20% por cuarto año consecutivo y aportó el 13% de la electricidad de la UE, superando tanto al carbón como a la energía hidroeléctrica. Todos los países del bloque aumentaron su producción solar respecto al año anterior. La solar superó el 20% de la generación en Hungría, Chipre, Grecia, España y Países Bajos.

Mientras los municipios con centrales nucleares reciben fondos por su impacto, la mayor parte de la energía renovable se genera en zonas rurales que no reciben compensación.

El 42% de la electricidad española se generó con renovables en 2025

Las energías renovables, en conjunto, aportaron el 48% de la electricidad generada en la UE. La energía eólica se mantuvo como la segunda fuente más importante con el 17%, por delante del gas. En España, eólica y solar generaron el 42% de la electricidad. 14 países de la UE generaron más electricidad con eólica y solar que con todas las fuentes fósiles.

El informe muestra una tendencia de crecimiento de las renovables en los últimos cinco años, pasando del 20% en 2020 al 30% en 2025, mientras que los combustibles fósiles descendieron del 37% al 29%. Por otro lado, la energía hidroeléctrica y la nuclear se mantuvieron estables o con ligeros descensos.

La generación eléctrica a partir de gas subió un 8% en 2025, debido principalmente a la reducción de la hidroeléctrica. El gas, no obstante, sigue en descenso respecto a máximos anteriores. En España, la generación eléctrica por gas aumentó un 19% en 2025, pero se mantiene un 28% por debajo del pico de 2022.

El uso de gas para servicios de red en España se considera temporal, ya que desde enero de 2026 las renovables gestionarán el control de voltaje. Wilmar Suárez, analista de Ember, apunta: “Se espera que el aumento en el uso de gas en España para servicios de red sea temporal; los cambios normativos aprobados en junio de 2025 permitirán que las energías renovables gestionen el control de voltaje a partir de enero de 2026. Las alternativas limpias pueden limitar el uso de centrales de gas para servicios de red”.

Las energías eólica y solar
Las energías eólica y solar generaron más electricidad que los combustibles fósiles en la UE por primera vez en 2025 (EMBER)

El aumento del gas elevó la factura de importación para la generación eléctrica en la UE hasta los 32.000 millones de euros, un 16% más que el año anterior. Italia y Alemania fueron los países con mayor gasto en este apartado. Los picos de consumo de gas provocaron aumentos medios en los precios de la electricidad del 11% respecto a 2024.

Respecto al almacenamiento energético, casi la mitad de las baterías a escala de red de la UE están en Italia y Alemania. En España, la cartera de proyectos de baterías alcanzó máximos en 2025, aunque la capacidad instalada sigue siendo baja en comparación con la potencia de eólica y solar.

Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de Fundación Renovables, señala: “España se ha consolidado como uno de los líderes europeos gracias a la apuesta decidida en los últimos años por la energía renovable y la solar en particular. Tanto es así, que ahora generamos más de lo que consumimos. Por tanto, el reto actual de España viene por maximizar el consumo de toda la nueva generación renovable y ser capaces de almacenarla para darle la virtud de que, además de limpia, sea gestionable y poder seguir eliminando la influencia del gas”.

