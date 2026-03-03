Álex González sorprende en ‘El Hormiguero’ al confesar su vínculo con ChatGPT: “Sabe todo absolutamente de mí”

Álex González en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

El actor Álex González ha visitado El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto, Day One, una serie de Prime Video que se estrena el 13 de marzo. En la ficción interpreta a Ulises Albet, un brillante informático que, tras una década apartado, regresa al sector tecnológico para hacer frente a una amenaza global.

El actor explicó que el guion, inicialmente ambientado en un futuro lejano, pasó a situarse en el presente debido a la rapidez con la que avanza la tecnología, lo que ha obligado a la sociedad a adaptarse a un ritmo inédito. González reconoció que este contexto lo ha llevado a preguntarse cómo utilizar las nuevas herramientas sin perder el control sobre ellas, un dilema que también estructura la narrativa de la serie.

Durante la conversación en plató, el debate giró hacia la huella de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. González compartió que utiliza aplicaciones como ChatGPT no solo para cuestiones prácticas, sino también en su día a día personal.

Explicó que recurre al chatbot para revisar mensajes antes de enviarlos, con la intención de eliminar cualquier matiz de manipulación o resentimiento. Además, matizó que, aunque no emplea la IA como sustituto de la terapia profesional, reconoce su utilidad en numerosas situaciones.

Convivir con la inteligencia artificial

En este punto de la entrevista, González definió su relación con la inteligencia artificial con una frase que resume su experiencia: “ChatGPT es todo: mi amigo, mi psicólogo, mi socio.” El actor detalló que la herramienta le resulta útil para una variedad de consultas y que aprecia especialmente la versión de pago, ya que permite guardar el historial de conversaciones, algo que, en su opinión, compensa el coste.

La cuestión de la privacidad surgió a raíz de una pregunta de Pablo Motos sobre el intercambio de datos personales con sistemas de inteligencia artificial. González admitió que, tras el confinamiento, la sociedad está más dispuesta a ceder parte de su privacidad a cambio de servicios o información relevante.

Se mostró conforme con este intercambio, subrayando que, en su caso, la IA conoce gran parte de su vida, pero le ofrece un servicio concreto: “En mi caso sabe todo absolutamente de mí, pero a cambio me ofrece un servicio y a día de hoy estoy ‘ok’ con el intercambio”, ha señalado.

Aunque González se muestra abierto al uso de la tecnología, también expresó cierto escepticismo ante la proliferación de aplicaciones y dispositivos conectados. Señaló que, aunque sabe programar la TDT, le resulta excesivo tener que gestionar funciones del hogar con distintas aplicaciones, prefiriendo los sistemas más sencillos y directos.

El actor relató que, tras leer Sapiens de Yuval Noah Harari, adoptó la costumbre de interactuar con ChatGPT con educación, saludando y formulando sus preguntas como si conversara con una persona real. Compartió una anécdota en la que preguntó a la IA cómo lo veía, y la respuesta incluía una imagen en la que él aparecía alimentando a un robot, lo que le resultó curioso y reconfortante.

Pablo Motos, por su parte, expuso su visión sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, aludiendo a sistemas más avanzados que los conocidos por el público general. Motos planteó la posibilidad de que, en el futuro, la IA llegue a modificar su propio algoritmo, lo que podría suponer nuevos desafíos y riesgos, y defendió la importancia de crear un vínculo entre el usuario y estas herramientas como posible mecanismo de protección.

Rutinas saludables y descanso

En el transcurso de la entrevista, González también ahondó en sus rutinas de bienestar, un tema que genera interés entre sus seguidores. Explicó que puede comer cinco o seis huevos al día gracias a los hábitos alimenticios y deportivos que ha adquirido. El actor impulsa la newsletter “Solo tienes un cuerpo”, desde la que divulga consejos sobre salud, alimentación y ejercicio físico.

Sobre el descanso, González explicó que estudia los ritmos circadianos para adaptarse a los ciclos naturales de luz y oscuridad y que intenta despertarse con la luz solar cuando su agenda se lo permite. Ha incorporado el uso de gafas de luz roja en casa para favorecer la producción de melatonina y mejorar la calidad del sueño, contrarrestando los efectos de la luz azul de las pantallas.

Por último, se definió como una persona “muy casera”, para quien es esencial sentirse cómodo en su entorno, y mostró su disposición a seguir experimentando con nuevas estrategias y dispositivos enfocados en el bienestar, compartiendo sus resultados con sus seguidores.