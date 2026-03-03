España

El nuevo proyecto de Álex González que conquista a famosos y anónimos: “Es gratis, accesible y al alcance de todos”

El actor, que estrena la serie ‘Day One’, ha lanzado un nuevo proyecto centrado en el bienestar e inspirado en su día a día

Álex González en una imagen
Álex González en una imagen de archivo. (instagram.com/alexgonzalezact)

Álex González es uno de los intérpretes nacionales con mayor proyección, pues a sus 45 años ha participado en proyectos, tanto de cine como para la pequeña pantalla, de lo más relevantes. En su filmografía destacan éxitos como Segundo Asalto, cinta por la que fue nominado al premio Goya como mejor actor revelación, X-Men: primera generación, Vivir sin permiso, Fuimos Canciones o Toy Boy, entre otros trabajos.

Ahora está a punto de estrenar la serie Day One, una cinta que se podrá ver en Prime Video desde el próximo 13 de marzo y en la que trabaja junto a Asier Etxeandia y Jordi Mollà, entre otros. El madrileño da vida a un prodigioso informático que abandonó Barcelona tras la muerte de su hermana y que, diez años después, se ve obligado a volver durante la celebración del Mobile World Congress para enfrentarse a su pasado. Un papel de lo más interesante del que hablará a fondo con Pablo Motos durante su paso por El Hormiguero, este martes 3 de marzo.

Álex González en una imagen
Álex González en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexgonzalezact)

Si bien es un proyecto muy interesante para comenzar el año, no es el único en el que está involucrado el intérprete. Durante unas semanas estuvo fuera de España, por lo que publicaba en sus redes sociales, concretamente entre Tailandia e Indonesia, tal y como ha desvelado en algún post. Allí ha encontrado un equilibrio y una felicidad que sigue compartiendo con frecuencia en sus redes sociales, además de un proyecto de lo más especial.

El nuevo proyecto de bienestar de Álex González

Según anuncia Álex en su perfil, ha lanzado un proyecto centrado en el bienestar a través de la alimentación, el deporte y la meditación. Bajo el nombre de ‘Solo tienes un cuerpo’, González anima a sus seguidores a inscribirse a su nuevo espacio. Se trata de “Un canal directo para compartir con más calma lo que no cabe en un reel. Rutinas, entrenamientos, alimentación, descanso… Y todo lo que necesitamos para cuidarnos de verdad”.

Álex González en una imagen
Álex González en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexgonzalezact)

Para acceder a este contenido es necesario suscribirse a través de un formulario. A cambio, Álex González promete “un lugar donde compartir lo que nos ayuda en el día a día” que llega después de haber estado dos meses compartiendo “mis hábitos, cómo entreno y cómo cuido mi energía” y tras una gran aceptación por parte de sus seguidores, que solo en Instagram superan los dos millones. “Muchos me habéis pedido ir más allá”, dice el actor, que remarca que será un contenido “gratis, accesible y al alcance de todos” centrado en “herramientas reales para cuidarnos mejor”, y todo ello “sin fórmulas mágicas”.

El gran momento sentimental de Álex González

Álex González en la inauguración
Álex González en la inauguración de 'Rhudo'. (Europa Press)

Para redondear este momento tan bueno, Álex está de lo más feliz junto a su novia, Carla Virgós, con quien hace unos días estuvo visitando la casa que se está construyendo en Madrid. Según desveló ¡HOLA!, se trata de una vivienda ubicada en una exclusiva urbanización, con una superficie de más de 800 metros cuadrados de parcela distribuidos en tres plantas, cinco baños, piscina y un amplio jardín privado.

