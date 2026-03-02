España

Zapatero niega ser el facilitador del rescate a Plus Ultra: “No, en absoluto”

El expresidente del Gobierno comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, a petición del PP

Guardar
El expresidente del Gobierno José
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. ( Chema Moya/EFE)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado ser el facilitador del rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra, que el Gobierno concedió por un valor de 53 millones de euros en 2021.

Zapatero ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación del caso Koldo a petición del PP, que le acusa de cobrar por gestiones con el régimen venezolano y por el rescate. Preguntado sobre su posible labor de mediación, el expresidente se ha limitado a contestar: “No en absoluto”.

Ha asegurado que nunca tuvo conversaciones ni reuniones con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola; ni habló con Pedro Sánchez sobre la operación antes de que se produjese: “Cero, nada de nada”, ha insistido.

Zapatero ha sido preguntado por su relación personal y negocios con el que fuera trabajador externo de Plus Ultra y amigo Julio Martínez Martínez, imputado por el presunto desvío ilegal de los fondos destinados al rescate. Martínez Martínez contrató los servicios de consultoría de Zapatero para la empresa que él dirigía, Análisis Relevante. Labores por las que el expresidente, según ha afirmado, llegó a cobrar una generosa cantidad: entorno a los 70.000 euros brutos al año.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado desde el Senado cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea. (Fuente: Europa Press; Senado)

El PP acusa al expresidente de dar el “chivatazo” sobre su detención, en una supuesta reunión clandestina mantenida con el empresario publicada en algunos medios. Martínez Martínez borró información relevante de sus dispositivos móviles y correos electrónicos poco antes de que llegara la policía.

Zapatero dice que la reunión fue un “un burdo montaje”: “Salimos a correr, como todos los días”

Preguntado por aquella fotografía, Zapatero ha tachado de “montaje” las informaciones sobre aquella reunión, afirmando que en ese encuentro salieron a correr “como todos los días” y en “la zona de siempre”. “Está registrada la carrera”, ha añadido.

“Y tres días después de su detención se produjo una información absolutamente perversa, falsa, indignante, vergonzosa”, ha denunciado Zapatero, para cargar contra el hecho de que Feijóo diera “casi por buena” la noticia de que había alertado a Julio Martínez Martínez de su detención.

Zapatero ha insistido en que es “totalmente falso” ese extremo. “Julio Martínez Martínez no me dio ningún papel, ni he tenido en mi vida un móvil prepago. No sé lo que es eso. Lo último es que iba en mocasines”, ha ironizado, detallando hasta la marca de su zapatillas de deporte y los kilómetros que corrieron.

Por tanto, ha resumido que esa información fue “un burdo montaje” para dar la sensación de que Julio Martínez Martínez y él mismo estaban “tramando algo”, y lo peor, a su juicio, es que ha habido responsables políticos [refiriéndose a Feijóo] que han dado por buena esa “hipótesis” del “chivatazo”. “Y estoy aquí por esa enorme falsedad”, se ha quejado.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Jose Luis Rodriguez ZaparateroCaso KoldoEspaña-NacionalPPEspaña NoticiasSenado

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 marzo

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Receta de ‘soda bread’, el pan típico irlandés facilísimo de hacer en casa que usa bicarbonato en vez de levadura

Este pan tradicional se prepara sin levadura y no necesita de amasados ni largos tiempos de levado

Receta de ‘soda bread’, el

Empadronaba a migrantes en una finca de Almería sin que los propietarios lo supieran: la Policía Nacional destapa una red de padrones falsos en Andalucía

Los agentes realizaron tres detenciones en el mes de febrero, pero sospechan que hay más implicados

Empadronaba a migrantes en una

Nieve en Canarias, calima en la península y fuertes lluvias en todo el país: así afectará la borrasca Regina a España

El paso del sistema de bajas presiones acentuará las precipitaciones, el viento y el oleaje en buena parte del territorio, además de provocar un desplome térmico de cara al fin de semana

Nieve en Canarias, calima en

Es el vehículo más grande y pesado del mundo: mide como un edificio de 30 plantas y hace el trabajo de 40.000 hombres cada día

Montado durante meses en Hambach, en Alemania, debe ser manejado por cinco personas. Su valor se estima en 100 millones de euros

Es el vehículo más grande
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así van las encuestas: Vox

Así van las encuestas: Vox ya duplica los escaños de 2023, el PP suma siete meses a la baja y el PSOE frena su caída, según ‘El Mundo’

Un sindicato de la Ertzaintza denuncia el “impago sistemático” de las horas extra a los agentes que tienen que cubrir la “falta estructural” de efectivos

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una menor de origen sefardí porque sus padres no se presentaron ante el notario

El Supremo confirma la sanción a un guardia civil por “conducta indigna”: tras beber alcohol durante su servicio, enseñó el culo a dos policías nacionales

Qué pasa si echas diesel a un coche de gasolina: así es como puedes arreglarlo

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de marzo

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión