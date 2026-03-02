Zapatero niega ser el facilitador del rescate a Plus Ultra: “No, en absoluto”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado ser el facilitador del rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra, que el Gobierno concedió por un valor de 53 millones de euros en 2021.
Zapatero ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación del caso Koldo a petición del PP, que le acusa de cobrar por gestiones con el régimen venezolano y por el rescate. Preguntado sobre su posible labor de mediación, el expresidente se ha limitado a contestar: “No en absoluto”.
Ha asegurado que nunca tuvo conversaciones ni reuniones con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola; ni habló con Pedro Sánchez sobre la operación antes de que se produjese: “Cero, nada de nada”, ha insistido.
Zapatero ha sido preguntado por su relación personal y negocios con el que fuera trabajador externo de Plus Ultra y amigo Julio Martínez Martínez, imputado por el presunto desvío ilegal de los fondos destinados al rescate. Martínez Martínez contrató los servicios de consultoría de Zapatero para la empresa que él dirigía, Análisis Relevante. Labores por las que el expresidente, según ha afirmado, llegó a cobrar una generosa cantidad: entorno a los 70.000 euros brutos al año.
El PP acusa al expresidente de dar el “chivatazo” sobre su detención, en una supuesta reunión clandestina mantenida con el empresario publicada en algunos medios. Martínez Martínez borró información relevante de sus dispositivos móviles y correos electrónicos poco antes de que llegara la policía.
Zapatero dice que la reunión fue un “un burdo montaje”: “Salimos a correr, como todos los días”
Preguntado por aquella fotografía, Zapatero ha tachado de “montaje” las informaciones sobre aquella reunión, afirmando que en ese encuentro salieron a correr “como todos los días” y en “la zona de siempre”. “Está registrada la carrera”, ha añadido.
“Y tres días después de su detención se produjo una información absolutamente perversa, falsa, indignante, vergonzosa”, ha denunciado Zapatero, para cargar contra el hecho de que Feijóo diera “casi por buena” la noticia de que había alertado a Julio Martínez Martínez de su detención.
Zapatero ha insistido en que es “totalmente falso” ese extremo. “Julio Martínez Martínez no me dio ningún papel, ni he tenido en mi vida un móvil prepago. No sé lo que es eso. Lo último es que iba en mocasines”, ha ironizado, detallando hasta la marca de su zapatillas de deporte y los kilómetros que corrieron.
Por tanto, ha resumido que esa información fue “un burdo montaje” para dar la sensación de que Julio Martínez Martínez y él mismo estaban “tramando algo”, y lo peor, a su juicio, es que ha habido responsables políticos [refiriéndose a Feijóo] que han dado por buena esa “hipótesis” del “chivatazo”. “Y estoy aquí por esa enorme falsedad”, se ha quejado.
