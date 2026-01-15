El hijo de Ábalos acusa a Zapatero de hacer "negocio" y "enriquecerse" con el rescate de Plus Ultra

Víctor Ábalos planteó que la motivación principal del viaje de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020 estuvo relacionada directamente con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según aseguró durante una entrevista en Telecinco, Rodríguez solicitó mantener un contacto inmediato con Zapatero e incluso pidió la presencia física del exmandatario cuando José Luis Ábalos, entonces ministro, acudió al aeropuerto de Madrid-Barajas para intervenir ante su llegada. El hijo del exministro interpretó este hecho como una confirmación de la función clave desempeñada por Zapatero durante ese episodio, en el que la dirigente venezolana se desplazó a España pese a la existencia de sanciones internacionales. Esta acusación constituye el punto de partida de una serie de señalamientos sobre supuestos intereses personales y empresariales del expresidente en el caso de la aerolínea Plus Ultra, según informó el medio Telecinco.

Durante la conversación en Telecinco, Víctor Ábalos sostuvo que el rescate financiero otorgado por el Estado a la aerolínea Plus Ultra, que ascendió a 53 millones de euros durante la pandemia, habría servido para que el expresidente Zapatero obtuviera beneficios económicos personales. Según publicó Telecinco, Ábalos hijo reiteró que “con ese rescate hace negocio, obviamente, Zapatero. Es un lobista más como otros que hay en este país”. Aportó que el exmandatario socialista mantendría actividades empresariales y participaciones en diferentes compañías, especialmente en países donde dispone de influencia y una agenda política activa.

De acuerdo con la información difundida por Telecinco, Víctor Ábalos relató que Pedro Saura, quien ocupaba el puesto de secretario de Estado de Transportes como ‘número dos’ en el Ministerio de Fomento durante la gestión de José Luis Ábalos, habría recibido “presiones” por parte de Zapatero relativas a la operación de rescate de Plus Ultra. Dicha presión, según expuso, fue comunicada directamente por su padre, el exministro, quien ante la situación habría trasladado a Saura la existencia de intereses exógenos vinculados al expresidente en la operación financiera.

El entrevistado describió una estructura de intereses en la que, en el vértice, situó la figura de Zapatero; en la base, mencionó la presencia de la consultora Acento, un actor clave en actividades de lobby, y como elemento fundamental subrayó la protección institucional ejercida por el Ministerio del Interior hacia los intereses del expresidente y sus negocios presuntamente vinculados. Estas declaraciones, según consignó el programa, buscan ilustrar la red de relaciones y protección política en torno a la figura del exmandatario socialista y sus supuestas gestiones empresariales.

Telecinco también recogió que Víctor Ábalos fundamentó la existencia de una motivación política y económica tras la visita de Delcy Rodríguez, por lo cual, según su versión, “nadie en el Gobierno conocía que hubiera sanciones” aplicadas a la actual presidenta venezolana. Indicó que fue el entonces presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien solicitó a José Luis Ábalos acudir al aeropuerto de Madrid para gestionar la llegada de la dirigente venezolana, evitando que ingresara en territorio Schengen. Añadió que la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, no se encontraba en España en ese momento y que el Ministerio del Interior, a cargo de Fernando Grande-Marlaska, delegó la responsabilidad en el entonces ministro de Fomento.

Según detalló el medio, Víctor Ábalos defendió que el objetivo principal de su padre fue neutralizar un posible conflicto diplomático, actuando en función de las instrucciones recibidas desde la presidencia. Recalcó que la visita de Rodríguez respondía a una agenda en la cual el exmandatario Zapatero tenía, en su criterio, un papel esencial.

Sobre la figura de Zapatero, el hijo del exministro afirmó en la entrevista reproducida por Telecinco que el expresidente se comporta como “el presidente en la sombra” y que dirige “la posición de España en el orden internacional”. Víctor Ábalos alegó que el expresidente “se ha beneficiado de muchas actividades en Venezuela”, advirtiendo que un posible cuestionamiento a su figura pondría en situación comprometida al presidente actual. En palabras recogidas por el canal, sostuvo: “Si él cae, el presidente va a tener que dar muchas explicaciones”.

Las declaraciones del hijo de José Luis Ábalos en Telecinco se inscriben en el contexto de las investigaciones y polémicas en torno a la ayuda estatal a Plus Ultra, empresa de capital mixto hispano-venezolano, durante la emergencia sanitaria. El episodio relatado por Víctor Ábalos incorpora, además, las presuntas interacciones y negociaciones entre altos cargos del anterior gabinete, el papel de actores institucionales como el Ministerio del Interior y la influencia de lobbies y consultoras vinculadas a intereses políticos y económicos. Los elementos presentados en la entrevista han reavivado el debate público en torno a la transparencia en la gestión de los fondos públicos y la posible concurrencia de intereses privados en la toma de decisiones institucionales, según reportó Telecinco.