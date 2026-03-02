El PSOE acusa al PP de "persecución política" por citar a Zapatero al Senado y pregunta si llamará a Aznar sobre Epstein

Entre las críticas vertidas desde el Partido Socialista, los miembros del PSOE han exigido que el expresidente José María Aznar declare ante la comisión parlamentaria por sus presuntas conexiones con Jeffrey Epstein. Esta petición surge en respuesta a la citación de José Luis Rodríguez Zapatero al Senado para comparecer sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, según informó Europa Press.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el PSOE ha denunciado que el Partido Popular utiliza la Cámara Alta como una herramienta de presión política, marcando la citación de Zapatero al Senado justo al inicio de la campaña electoral en Castilla y León. En un comunicado, los socialistas señalaron que este acto se encuadra en lo que califican como "persecución política" por parte del PP, acusándolo de emplear la institución para dañar la imagen de dirigentes socialistas. Han enfatizado que esta acción demuestra el nerviosismo de los populares y pone en entredicho la utilidad de la comisión de investigación promovida.

El medio Europa Press detalló que el PSOE ha calificado el proceder del PP como una “obsesión” con desacreditar tanto a Zapatero como a Pedro Sánchez, señalando que los ataques han rebasado límites institucionales, transformándose en campañas de señalamiento y deshumanización. Los socialistas han afirmado que este tipo de prácticas evidencian una estrategia sostenida desde la dirección nacional del Partido Popular, centrada en erosionar la reputación de los presidentes socialistas a través de la instrumentalización de recursos públicos.

El PSOE lanzó un reto al PP, solicitando que la convocatoria de expresidentes al Senado incluya igualmente a José María Aznar, para que explique las supuestas relaciones conocidas entre él y Jeffrey Epstein, figura que en Estados Unidos fue investigada por tráfico y abuso de menores y que falleció en prisión. Los representantes socialistas cuestionaron si la comisión es un espacio funcional para el esclarecimiento de hechos o si su aplicación se limita solamente a sectores políticos adversarios al PP.

Más allá de la comparecencia de Zapatero, el propio Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, se refirió al caso en declaraciones recogidas por Europa Press. López precisó que Zapatero no tuvo ninguna intervención a favor del rescate de Plus Ultra y consideró que el expresidente se encuentra en el centro de una campaña generalizada de mentiras y desinformación. López subrayó, en una entrevista en 'RTVE Catalunya', que “esto es una caza generalizada por todo el mundo y sobre todo por alguien honesto”, indicando que el Gobierno se ha visto sometido diariamente a ataques de este tipo.

En este contexto, el PSOE insistió en que el PP ha convertido el Senado en una plataforma política orientada hacia el desgaste del Gobierno y no en una institución que valore las necesidades de los territorios autónomos. Según indicó Europa Press, los socialistas opinaron que la Cámara Alta ha dejado de ser un foro legislativo para las comunidades autónomas, transformándose en una extensión de la estrategia política de Alberto Núñez Feijóo. Criticaron que la dirección del PP en Génova emplea el Senado como una “pista de circo particular”, donde la función principal radica en amplificar su propio proyecto electoral, en vez de legislar o proponer medidas.

Este señalamiento se agrava, según los socialistas, tras la oferta realizada por el PP a Vox para supervisar a sus representantes autonómicos, en una maniobra que, a su juicio, apunta a la centralización del control desde Madrid, en detrimento de la pluralidad territorial en el Senado. Según lo consignado por Europa Press, el PSOE considera que ya no existen voces independientes en la Cámara y que todos los pactos autonómicos proceden del núcleo directivo central del PP.

Por último, la posición del Gobierno fue remarcada por López, quien consideró que la comparecencia de Zapatero es un episodio más de las campañas de desinformación que, en opinión de los socialistas, afectan tanto al Ejecutivo como a sus figuras relevantes. López destacó que tales estrategias alinean al PP con la agenda política de Vox, fortaleciendo posiciones de ultraderecha en el tablero político español.

En el debate sobre la función real de las comisiones de investigación, el PSOE tildó a las mismas de convertirse en un espacio confuso y carente de propósito claro —un “totum revolutum”—, subrayando que el uso reiterado de estos mecanismos busca ganar protagonismo electoral y ejercer presión política, en vez de contribuir a la transparencia y al control institucional. El partido gobernante denuncia la instrumentalización de la Cámara Alta como eje de polarización, reclamando una vuelta al uso responsable de las instituciones parlamentarias. Estas afirmaciones, consignadas por Europa Press, amplían la controversia actual sobre el equilibrio entre fiscalización y utilización partidista del Senado español.