Sarah Santaolalla denuncia en redes sociales haber sido “agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones”

La tertuliana de 'Mañaneros 360', en RTVE, entre otros, denuncia en su perfil de X al agitador ultra Vito Quiles. / Captura de pantalla - Agencia EFE

La periodista Sarah Santolalla denuncia a través de su cuenta de la red social X que ha sido “agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones”. No es la primera vez que el agitador ultra aborda a periodistas, presentadores o personalidades políticas por la calle. Además de a la periodista, Pilar Bernabé y Diana Morant señalan a través de redes sociales que Quiles también habría agredido a otras senadoras que se encontraban junto a la periodista.

Sin embargo, la respuesta en redes sociales de Quiles llegaba 40 minutos después. En esta, negaba lo sucedido y aludía a un vídeo publicado en su perfil de X con el que afirma: “Menos mal que está grabado”. Se desconoce, por el momento, si la grabación que subido el agitador ultra evidencia el total de la agresión que denuncia Santaolalla o solo una parte.

Sobra las 18 horas, la periodista se encontraba en el Senado para impartir una conferencia sobre comunicación, violencia digital y feminismo, tal y como recoge en sus redes sociales. No obstante, tras esta, no solo se ha encontrado con mensajes virtuales de rechazo hacia su persona, ya habituales, ni tampoco insultos, sino que se ha topado con una agresión física, según ha publicado en X. “Hoy ya se han traspasado todos los límites”, ha lamentado Santaolalla en su publicación, y ha proseguido afirmando que “ya no son insultos”, sino “golpes”.

Sobre su procedimiento a partir de ahora, Sarah Santaolalla ha indicado que acudirá a “una comisaría a ampliar la denuncia contra este acosador”. Mientras que en X, la periodista ha adjuntado dos fotografías de Vito Quiles haciendo aspavientos; en Instagram ha acompañado el relato de los hechos junto a la imagen de su brazo con una pulsera de hospital.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, da su apoyo a la periodista Sarah Santaolalla. / Captura de pantalla

Mujeres del brazo político de la izquierda muestran su apoyo a Sarah Santaolalla

Lo relatado por Santaolalla no se ha limitado a su perfil de X, ya que varias personalidades de la izquierda le han brindado su apoyo ante el acoso de Vito Quiles. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha recordado que “el odio se cultiva”, al mismo tiempo que ha subido una captura de pantalla de la publicación de Santaolalla en X. Publicación que también ha republicado la cuenta oficial de los socialistas en Valencia.

La líder socialista en la Comunitat Valencina y ministra de Ciencia, Diana Morant, también ha querido visibilizar la agresión a la periodista. Para ello, ha recordado en su perfil de Instagram que “los matones acabarán en el juzgado”. Tanto Morant como Bernabé han indicado en sus comunicados que la senadora socialista Rocío Briones Morales y otras compañeras de formación también han sido agredidas junto a la periodista.

Graves altercados en la UAB por la llegada no autorizada de Vito Quiles. (X/@jaumetyni)

Por su parte, Irene Montero, eurodiputada de Podemos, también ha publicado el post de Santaolalla en su perfil de Instagram, donde ha señalado directamente que “el PP paga a este escuadrista”, en alusión a Vito Quiles, “para ejercer violencia contra nosotras”.