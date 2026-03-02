España

Sarah Santaolalla denuncia en redes sociales haber sido “agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones”

El agitador ultra habría acosado físicamente a la periodista, pese a que lo niega en una publicación de su perfil de X

Guardar
La tertuliana de 'Mañaneros 360',
La tertuliana de 'Mañaneros 360', en RTVE, entre otros, denuncia en su perfil de X al agitador ultra Vito Quiles. / Captura de pantalla - Agencia EFE

La periodista Sarah Santolalla denuncia a través de su cuenta de la red social X que ha sido “agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones”. No es la primera vez que el agitador ultra aborda a periodistas, presentadores o personalidades políticas por la calle. Además de a la periodista, Pilar Bernabé y Diana Morant señalan a través de redes sociales que Quiles también habría agredido a otras senadoras que se encontraban junto a la periodista.

Sin embargo, la respuesta en redes sociales de Quiles llegaba 40 minutos después. En esta, negaba lo sucedido y aludía a un vídeo publicado en su perfil de X con el que afirma: “Menos mal que está grabado”. Se desconoce, por el momento, si la grabación que subido el agitador ultra evidencia el total de la agresión que denuncia Santaolalla o solo una parte.

Sobra las 18 horas, la periodista se encontraba en el Senado para impartir una conferencia sobre comunicación, violencia digital y feminismo, tal y como recoge en sus redes sociales. No obstante, tras esta, no solo se ha encontrado con mensajes virtuales de rechazo hacia su persona, ya habituales, ni tampoco insultos, sino que se ha topado con una agresión física, según ha publicado en X. “Hoy ya se han traspasado todos los límites”, ha lamentado Santaolalla en su publicación, y ha proseguido afirmando que “ya no son insultos”, sino “golpes”.

Sobre su procedimiento a partir de ahora, Sarah Santaolalla ha indicado que acudirá a “una comisaría a ampliar la denuncia contra este acosador”. Mientras que en X, la periodista ha adjuntado dos fotografías de Vito Quiles haciendo aspavientos; en Instagram ha acompañado el relato de los hechos junto a la imagen de su brazo con una pulsera de hospital.

La delegada del Gobierno en
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, da su apoyo a la periodista Sarah Santaolalla. / Captura de pantalla

Mujeres del brazo político de la izquierda muestran su apoyo a Sarah Santaolalla

Lo relatado por Santaolalla no se ha limitado a su perfil de X, ya que varias personalidades de la izquierda le han brindado su apoyo ante el acoso de Vito Quiles. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha recordado que “el odio se cultiva”, al mismo tiempo que ha subido una captura de pantalla de la publicación de Santaolalla en X. Publicación que también ha republicado la cuenta oficial de los socialistas en Valencia.

La líder socialista en la Comunitat Valencina y ministra de Ciencia, Diana Morant, también ha querido visibilizar la agresión a la periodista. Para ello, ha recordado en su perfil de Instagram que “los matones acabarán en el juzgado”. Tanto Morant como Bernabé han indicado en sus comunicados que la senadora socialista Rocío Briones Morales y otras compañeras de formación también han sido agredidas junto a la periodista.

Graves altercados en la UAB por la llegada no autorizada de Vito Quiles. (X/@jaumetyni)

Por su parte, Irene Montero, eurodiputada de Podemos, también ha publicado el post de Santaolalla en su perfil de Instagram, donde ha señalado directamente que “el PP paga a este escuadrista”, en alusión a Vito Quiles, “para ejercer violencia contra nosotras”.

Temas Relacionados

Redes SocialesRedes Sociales EspañaGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Miriam Garlo, Goya a Mejor actriz revelación por ‘Sorda’, en ‘La Revuelta’: “El público oyente no está acostumbrado a leer en la pantalla y les molesta”

La actriz, junto a su compañero Álvaro Cervantes, ha señalado que los cines deberían disponer de subtítulos para permitir así el acceso de las personas sordas a las salas de proyección

Miriam Garlo, Goya a Mejor

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 2 de marzo

Juegos Once compartió la combinación ganadora de su último sorteo. Revísela ahora mismo

Comprueba los ganadores del Cupón

Josema Yuste habla sobre la reconciliación con su padre en ‘El Hormiguero’: “Solo necesitaba ver que me podía ganar la vida con esto”

El humorista repasó vivencias personales y compartió anécdotas sobre su familia y sus inicios en la interpretación durante su paso por el programa

Josema Yuste habla sobre la

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El equipo azulón frenó los intentos ofensivos de Vinícius y aprovechó un gol de Satriano para sumar tres puntos clave en la lucha por la permanencia

El Getafe de Bordalás derrota

Comprobar Bonoloto: estos son los resultados ganadores del sorteo de este lunes 2 de marzo

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel critica a España por

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

Estados Unidos traslada al menos 15 aviones desde Morón y Rota a otras bases europeas después de que España vetase su uso en los ataques contra Irán

Una propietaria hace reforma en su vivienda, se retrasa y no quiere pagar a los albañiles: la Justicia le condena a abonar 24.000 euros a la constructora

La Guardia Civil señala que solo uno de los 19 maquinistas de Renfe, Ouigo e Iryo que circularon por Adamuz el día del accidente reportó una anomalía en la vía

La Guardia Civil alerta a la jueza de irregularidades en documentación técnica aportada por Adif sobre el accidente ferroviario de Adamuz

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la “inmadurez” de la adolescente

La guerra de EEUU con Irán impacta en el Ibex 35: viento de cola para Repsol mientras IAG no resiste las turbulencias

DEPORTES

El Getafe de Bordalás derrota

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid