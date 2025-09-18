España

RTVE emite un comunicado urgente para condenar los ataques a Sarah Santaolalla y Laura Arroyo: “Demuestran misoginia y machismo”

El escrito del Consejo de Administración de RTVE, aprobado con los votos en contra de los consejeros del PP, asegura que existen “intereses ideológicos e incluso económicos” tras las campañas contra la Corporación

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Sarah Santaolalla y Laura Arroyo.
Sarah Santaolalla y Laura Arroyo. (RTVE/Canal Red)

El Consejo de Administración de RTVE ha emitido un comunicado oficial en el que condena de forma contundente los ataques personales y campañas de acoso dirigidas contra las colaboradoras Sarah Santaolalla y Laura Arroyo, participantes en los programas Mañaneros 360 y Malas lenguas de la cadena pública. La corporación defiende la pluralidad y la libertad de expresión como principios esenciales de su labor, y rechaza cualquier forma de hostigamiento que atente contra la dignidad profesional y personal de sus trabajadores.

El pronunciamiento institucional, aprobado este jueves 18 de septiembre de 2025 por mayoría absoluta del Consejo de Administración, responde a una serie de insultos, falsedades y ataques personales que han tenido como objetivo a Santaolalla y Arroyo tras sus intervenciones en los citados espacios televisivos. RTVE detalla que estos ataques provienen tanto de particulares como de portavoces de partidos políticos, entre los que se mencionan representantes del Partido Popular y el ultraderechista Vox. La corporación subraya que, aunque la discrepancia y el debate forman parte de la vida pública y del ejercicio periodístico, la crítica debe producirse siempre desde la tolerancia y el respeto, condiciones que, según el comunicado, no se han cumplido en este caso.

Sarah Santaolalla y Laura Arroyo colaboran habitualmente en Mañaneros 360, conducido por Javier Ruiz, y en Malas lenguas, presentado por Jesús Cintora. Sus intervenciones han generado controversia y debate, pero RTVE remarca que la controversia no justifica en ningún caso la campaña de acoso que han sufrido ambas profesionales. La corporación insiste en que el debate apasionado es legítimo, pero nunca debe derivar en ataques que vulneren la integridad de quienes participan en la vida pública a través de la radiotelevisión estatal.

En el comunicado, RTVE denuncia que las campañas de insultos y descalificaciones han incluido expresiones ofensivas y soeces, y advierte sobre el componente de misoginia y machismo presente en estos ataques. “No es inocente que precisamente sean dos mujeres las que reciban descalificaciones ofensivas y soeces que demuestran un grado de misoginia y machismo que ninguna sociedad democrática puede permitir y que RTVE combate como uno de sus fines esenciales de servicio público”, afirma la corporación. El Consejo de Administración reitera su compromiso con la defensa de la igualdad y la lucha contra cualquier forma de violencia de género en el ámbito mediático.

Intereses ideológicos y económicos

La institución recuerda que no es la primera vez que profesionales y colaboradores de RTVE se ven afectados por campañas de acoso que, en ocasiones, han llegado a dificultar el ejercicio de su labor periodística. A pesar de la reiteración de estos episodios, RTVE asegura que no se resignará ni permitirá que tales situaciones se normalicen. El Consejo, elegido por el Parlamento, subraya su deber de proteger la integridad física y moral de sus trabajadores y colaboradores, y condena públicamente cualquier tipo de ataque personal.

El Congreso elige a José Pablo López nuevo presidente de RTVE.

En este sentido, RTVE advierte de que se reserva la posibilidad de adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar a quienes contribuyen con su trabajo a mantener la radiotelevisión pública como un espacio plural y abierto al intercambio de ideas. “No vamos a entrar en qué intereses ideológicos o incluso económicos se esconden tras campañas de desprestigio contra la radiotelevisión pública y sus colaboradores, lo que nos importa y nos impele es garantizar una RTVE plural, diversa y relevante”, señala el Consejo de Administración en el comunicado difundido por RTVE.

El texto también enfatiza el papel de RTVE como foro de ideas y opiniones libres, y su compromiso con los valores democráticos y el servicio público. La corporación insiste en que la defensa de la pluralidad y la libertad de expresión no puede verse comprometida por campañas de desprestigio o acoso, y que la convivencia democrática exige el respeto a la dignidad y el honor de todas las personas.

El comunicado fue aprobado por mayoría absoluta de los 15 miembros del Consejo de Administración, con 11 votos a favor y 4 en contra, estos últimos correspondientes a los consejeros del Partido Popular. RTVE concluye su mensaje reafirmando que la protección de la dignidad y el honor de las personas es un principio esencial del Estado de derecho y una garantía indispensable para la convivencia democrática.

