Lleva solo unos meses abierto, pero este asador de carnes riojanas es ya el restaurante más prometedor de Logroño

Interior del Asador San Nicolás, una de las nuevas aperturas de Logroño. (Montaje Infobae)

Sus vinos no necesitan presentación, pero su cocina tampoco se queda atrás. La Rioja es uno de los rincones con mejor producto de toda España, además de un lugar repleto de cultura y tradiciones que se reflejan en sus platos más típicos. Esta gastronomía sencilla, basada en la excelencia de los ingredientes locales, es la estrella en sus restaurantes, locales que van desde la taberna más humilde hasta cocinas dignas de estrella Michelin.

La ciudad de Logroño, su capital, es el lugar idóneo para disfrutar de esta gastronomía en su mejor versión. Todo aquel que haya pisado la ciudad riojana habrá probado alguna de las atractivas tapas de los bares de la concurridísima calle Laurel, o alguno de sus reconfortantes platos de pochas que se sirven en sus restaurantes más tradicionales. Ahora, una nueva propuesta se suma al repertorio, un asador recién nacido que ya se ha ganado su propio hueco entre los riojanos.

Se encuentra en pleno casco antiguo de la ciudad y su nombre es Asador San Nicolás (C. Marqués de San Nicolás, 114), un templo de las brasas escondido en una de las míticas casas de piedra del centro logroñés. Alberto Acedo es el fundador de este nuevo restaurante, que abrió sus puertas por primera vez hace poco más de ocho meses. Tiempo suficiente para llamar la atención de grandes guías gastronómicas como la Macarfi, que le entregaba hace solo unos días su premio ‘Rookie’ como mejor apertura riojana del año 2025.

Puerta del restaurante Asador San Nicolás. (Macarfi)

“Alberto ha creado, en su propio inmueble de piedra, un restaurante que combina la tradición riojana con el toque justo de innovación”, dice de ellos la propia guía. El espacio cuenta con una entrada con barra lateral, que conduce a varios salones, dos reservados y un salón principal coronado con un gran cuadro de la Última Cena reinterpretado con colores tropicales por el artista riojano Luis Burgos.

La brasa es la gran protagonista en este espacio, carnes y pescados que conviven en la carta con clásicos riojanos como pochas, patatas con chorizo, bacalao a la riojana o menestra. Todo acompañado de su carta de vinos con más de 50 referencias y vinos por copa. En cuanto al precio de su ticket medio, este ronda los 50 o 60 euros por comensal.

Los mejores restaurantes de La Rioja, según la Guía Macarfi

El Portal de Echaurren (C. Padre Jose Garcia, 19, 26280 Ezcaray) Venta Moncalvillo (Ctra. Medrano, 6, 26373 Daroca de Rioja) Nublo (Pl. San Martín, 5, 26200 Haro) Ikaro (Av. Portugal, 3, 26001 Logroño) Alameda (Pl. Félix Azpilicueta, 1, 26360 Fuenmayor) Echaurren Tradición (C. Padre Jose Garcia, 19, 26280 Ezcaray) Kiro Sushi (C. Emilia Pardo Bazán, 5, 26009 Logroño) Aitor Esnal (C. Sagasta, 13, 26001 Logroño) Lumbre (Tr.ª Jardines, 15, 26230 Casalarreina) Casa Masip (C. Academia Militar, 6, 26280 Ezcaray) Ajonegro (C. Hermanos Moroy, 1, bajo 9, 26001 Logroño) Allegar (C. Concepción, 37, 26330 Briones) El Figón del Duque (Plaza del hundido, Pl. Mayor, 1, 26370 Navarrete) La Quisquillosa (C. Juan Lobo, 1, 26001 Logroño) Taberna Herrerías (C. Herrerías, 24, 26001 Logroño)