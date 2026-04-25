Sara Carbonero, rota de dolor en la misa funeral en homenaje a su madre, Goyi Arévalo, en Toledo: el apoyo de Isabel Jiménez y de sus hijos

Sara Carbonero, arropada por Jota Cabrera y sus más allegados, honra la memoria de su madre en una misa en su recuerdo (Europa Press)

Hay despedidas que dejan un vacío imposible de medir, y hoy, el silencio que recorría las calles de Corral de Almaguer (Toledo) hablaba de una pérdida irreparable. Este sábado, 25 de abril, la familia de Sara Carbonero se ha reunido para celebrar una misa funeral en memoria de Goyi Arévalo, fallecida el pasado 12 de abril a los 66 años tras batallar contra una larga enfermedad. El pueblo que vio crecer a la periodista ha sido el escenario de un adiós solemne, cargado de simbolismo y, sobre todo, de un amor que trasciende la ausencia.

Minutos antes de las 10:00 horas de este sábado, 25 de abril, el entorno de la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción se convertía en el punto de encuentro de familiares y amigos íntimos que no han querido dejar solas a las hermanas Carbonero. Sara llegaba a la basílica con el rostro visiblemente abatido, ocultando tras una expresión seria el dolor de quien ha perdido a su guía fundamental. Lo hacía acompañada por su pareja, el empresario canario Jota Cabrera, y su fiel amiga e inseparable apoyo, la también periodista Isabel Jiménez.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero en una imagen de archivo (Europa Press)

La ceremonia ha servido para evidenciar que, si algo ha dejado Goyi como legado, es la unión inquebrantable entre sus dos hijas. Sara e Irene han caminado juntas en este proceso, fundiéndose en un vínculo que la adversidad solo ha logrado fortalecer. Irene llegaba poco después que su hermana, acompañada por sus hijos y sobrinos, conformando una imagen de unidad familiar que Goyi siempre fomentó.

“Una parte de nosotras se va contigo”

Para las hermanas, su madre no solo era una figura materna, sino “el mejor ejemplo a seguir”. En una emotiva carta que ha servido de hilo conductor al homenaje, expresaban con una sensibilidad desgarradora el vacío de su partida: “En el día de tu partida, sabemos que una parte de nosotras se va contigo y una parte de ti se quedará en nuestros corazones para siempre”. Las palabras finales del texto resumían el sentir de la jornada: “Te recordaremos siempre porque es la manera de que no te vayas jamás. Tanto amas, tanto duele”.

Irene Carbonero y Sara Carbonero, acompañados de sus familiares, de camino a la iglesia en el último adiós a su madre (Europa Press)

En esta ocasión, Sara Carbonero ha tomado la decisión de que sus hijos, Martín y Lucas, estuvieran presentes en la despedida de su abuela. Los pequeños, de 12 y 10 años, mantenían una relación extremadamente estrecha con Goyi, quien dedicó sus últimos años en Madrid por entero a su cuidado. Los niños llegaron junto a su tía Irene, luciendo atuendos coordinados con pantalones blancos y camisas azules, una imagen de pureza en medio del luto.

Justo antes de acceder al interior del templo, Sara se unió a ellos en un gesto de protección mutua. La propia periodista reflexionaba recientemente en sus redes sociales sobre la dureza de este papel: “El proceso más grande y difícil de una vida: sostenerse mientras los sostienes a ellos. Sostener, aun cuando tienes el corazón roto. Llorar mientras todos duermen. Abrazar fuerte y repetir constantemente: esto no es en vano, vamos a estar bien”. Estas palabras resumen la lucha interna de una mujer que debe aprender a ser el pilar de sus hijos mientras el suyo propio se ha desmoronado.