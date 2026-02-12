España

El bar de tapas recomendado por Michelin que sirve una de las mejores croquetas de Logroño: “Propuestas atrevidas y bocados exquisitos”

En este pequeño bar, ubicado en la emblemática calle gastronómica de San Juan, sirven tostas, conservas, emparedados y platillos pensados para compartir

Umm No Solo Tapas, el
Umm No Solo Tapas, el bar de Logroño que recomienda la Guía Michelin (Web del restaurante)

Todo aquel que haya pisado la ciudad riojana de Logroño habrá probado alguna de las atractivas tapas que ofrecen los bares de la concurridísima calle Laurel. Pocos turistas saben, en cambio, dónde se encuentra el otro gran foco gastronómico de la ciudad, la calle San Juan. Si bien podemos considerar la primera como el mayor templo del tapeo logroñés, también es cierto que la segunda no se queda atrás, y su oferta de pinchos, tapas y vinos está al nivel de lo que se espera de esta gastronómica y vinícola ciudad.

Es allí, en esta calle colmada de bares, donde encontramos uno de los mejores de todos ellos. Y no lo dice cualquiera; pues hablamos de un beneplácito que llega directo de la Guía Michelin. La entidad francesa elige Umm No Solo Tapas (C/Marqués de Vallejo, 10) como uno de los mejores bares de todo el país, una taberna de tapas y raciones que ha conseguido conquistar incluso a los inspectores más entendidos.

En un artículo dedicado a los espacios que elevan la experiencia del tapeo a nivel gourmet, la Guía Michelin ha seleccionado una cuidada lista de bares repartidos por toda la geografía española, espacios en los que el sabor y la originalidad no están debatidos con una propuesta asequible. Umm es uno de los elegidos, un bar que ha sabido reinterpretar el ‘picoteo’ tradicional con creatividad y producto local.

Tapas y croquetas con sello Michelin

Umm es un proyecto a cargo del cocinero Alex García, un apasionado de la gastronomía formado con grandes como Pedro Subijana o Juan Mari Arzak que inició esta aventura allá por 2011. Entonces, comenzó siendo un local en las afueras con una idea diferente a lo que era habitual en ese momento en Logroño, un germen que hoy se ha convertido en un éxito con dos patas: por un lado, Umm Food and Drink (C/ Torrecilla en Cameros, 11), un espacio gastronómico y Umm No Solo Tapas (C/ Marqués de Vallejo, 10).

De este último local, la guía destaca sus “propuestas atrevidas y bocados exquisitos, siempre elaborados al momento”, que han convertido a este bar en un básico de la zona. Tanto en su barra como en sus mesas altas se puede disfrutar de tostas, conservas, emparedados y platillos pensados para compartir, aunque sin duda uno de sus mayores best sellers son las croquetas, de cecina y de jamón.

Las croquetas de jamón de
Las croquetas de jamón de Umm No Solo Tapas (Web del restaurante)

Estas últimas fueron finalistas a la Mejor Croqueta del Mundo, un bocado de textura cremosa y sabor intenso que se ha convertido en la tarjeta de presentación del local. Además, platos como canelones de ropa vieja, patatas bravas, orejas percheronas, torreznos, pulpo al estilo de la casa, vieiras gratinadas o mejillón tigre hacen su aparición en la carta. Y siempre con buenos vinos riojanos como acompañamiento.

Para quienes quieran probar las creaciones de Alex García, su local en la calle San Juan abre de martes a domingo, de 12:00 a 16:00 en el turno de comidas y de 19:30 a 24:00 en el de cenas.

