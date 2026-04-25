España

La Justicia encuentra al cantante Francisco González y reabre su causa penal para tomarle declaraciones: se presentará como investigado el 20 de mayo

El artista debe declarar sobre el presunto impago de la pensión de alimentos que tenía que enviar a la hija que comparte con Denia Apolinar

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El cantante Francisco González, en imagen de archivo (Europa Press)
El cantante Francisco González, en imagen de archivo (Europa Press)

La investigación penal contra el cantante Francisco González por un presunto impago de la pensión de su hija ha sido reabierta tras varios meses de inactividad, según informa Vanitatis. La causa, gestionada por el Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona, ha dado un giro al acordarse la personación del artista en el proceso, según consta en un auto al que ha tenido acceso el citado medio.

El auto, fechado el 16 de abril, establece la reanudación de las diligencias previas con una cita clave: Francisco González deberá prestar declaración el 20 de mayo a las 11:00 horas por videoconferencia desde el Tribunal de Instancia de Paterna.

Este paso, fijado tras la localización del investigado, desbloquea un procedimiento que se encontraba paralizado por la imposibilidad de tomarle testimonio, requisito imprescindible para avanzar en el esclarecimiento de los hechos recogidos en la denuncia por supuesto impago de pensión de alimentos en favor de la hija que mantuvo con Denia Apolinar.

El cantante Francisco en una entrevista en Telecinco. (Mediaset)
El cantante Francisco en una entrevista en Telecinco. (Mediaset)

La causa contra el cantante Francisco

El caso había quedado en punto muerto en semanas anteriores, tras decretarse su archivo provisional ante la incapacidad de localizar a Francisco González, esfuerzo en el que participaron no solo órganos judiciales, sino también la Policía Judicial y la Guardia Civil. Al hacerse pública la información, tanto el cantante como personas de su entorno manifestaron oficialmente que desconocían la situación procesal.

La reciente personación del artista junto a su abogado y procurador ha permitido al juzgado reactivar las actuaciones que permanecían suspendidas hasta entonces. En consecuencia, la reanudación de la causa facilita que se practiquen nuevas diligencias instructivas, entre las que destaca la declaración del investigado, punto de partida para que el juez valore la consistencia de la denuncia y continúe o no con el proceso penal, según informa el citado medio.

El auto judicial establece que Francisco González comparecerá telemáticamente desde el Tribunal de Instancia de Paterna el 20 de mayo en calidad de investigado. A partir de su declaración, el Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona podrá analizar el contenido y decidir los siguientes pasos de la investigación, que se encuentra ahora en fase inicial tras quedar reactivada por la localización y personación del cantante.

El cantante Francisco en una entrevista en Telecinco. (Mediaset)
El cantante Francisco en una entrevista en Telecinco. (Mediaset)

El reconocimiento de la hija de Francisco

El procedimiento penal tiene su origen en la denuncia por un supuesto incumplimiento de la pensión de alimentos establecida para la hija reconocida judicialmente del intérprete. El enfrentamiento entre Francisco González y Denia Apolinar se remonta a 2001, año en que se hizo pública la existencia de una relación de filiación reclamada judicialmente.

A pesar de la negativa persistente del cantante a aceptar la paternidad, en mayo de 2006 un juzgado de Gavà reconoció a la menor como hija tras la incomparecencia del artista en las pruebas de ADN requeridas. Posteriormente, en 2013 se fijó una pensión de alimentos a favor de la joven. El cumplimiento de esta obligación económica ha generado distintos episodios judiciales.

Con la mayoría de edad de la hija, el artista solicitó modificar la cuantía de la pensión, pidiendo su suspensión o una reducción de 500 a 150 euros mensuales al alegar dificultades financieras y la presunta independencia económica de la beneficiaria. Sin embargo, los tribunales desestimaron sus peticiones en ambas instancias, tras constatar que la joven continuaba residiendo con la madre y no tenía ingresos suficientes.

Sálvame ha tenido numerosas controversias a lo largo de sus años que han hecho que el programa se califique como 'telebasura' pero, a la vez, han contribuido a su fama

La disputa por la pensión de alimentos no solo ha mantenido la vía penal, sino que ha derivado en la ejecución de medidas como el embargo de los ingresos del cantante, incluyendo los derivados de su actividad profesional, como medio para asegurar el pago. De acuerdo con el artículo 227 del Código Penal, el impago de pensiones puede acarrear penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses si se acredita el incumplimiento de las obligaciones

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