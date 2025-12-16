Sebastián Ramírez, abogado: “Las horas extras no son gratis y esto es lo que dice la ley”

El abogado Sebastián Ramírez habla sobre las horas extra (Composición Infobae)

La legislación sobre horas extraordinarias en España genera múltiples dudas en empresas y plantilla. Las preguntas se disparan en los entornos laborales frente a picos de actividad, imprevistos o necesidades extraordinarias de producción. Sebastián Ramírez, abogado especializado en derecho laboral, abordó este tema en un vídeo publicado en sus redes sociales (@leyesconsebas), donde desglosó con sencillez y claridad los aspectos fundamentales.

En sus declaraciones Ramírez enfatizó la importancia de dominar lo que la ley establece sobre la voluntariedad y la compensación de las horas extra, advirtiendo que “en este tema hay muchísima confusión, tanto por parte de los trabajadores como de los jefes”.

La intervención de Ramírez parte de una preocupación extendida por el desconocimiento de las bases legales que rigen el tiempo dedicado fuera de la jornada ordinaria. En su vídeo, subrayó que la voluntariedad es un principio esencial: “Las horas extras son totalmente voluntarias”, recordó el abogado. Añadió que un empleador no puede obligar a un trabajador a ampliar su horario sin consentimiento expreso, lo cual queda expresamente recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La excepción

La única excepción aparece en escenarios de fuerza mayor, condicionante acotado a situaciones imprevisibles y urgentes. Así lo ejemplificó Ramírez, señalando: “Solo existe una excepción y es por la causa de fuerza mayor, como cuando se rompe una tubería en la oficina y necesitas ayudar a sacar los documentos”. En estos casos, la legalidad de la exigencia de horas extra se encuentra amparada por la necesidad de salvaguardar bienes o evitar un perjuicio grave para la empresa.

El vídeo de Ramírez recoge la inquietud de parte de la audiencia, tanto trabajadores como responsables de recursos humanos, ante consultas frecuentes sobre la remuneración de las horas extraordinarias. “Las horas extras se tienen que compensar con descanso o con salario”, expuso el letrado en su vídeo.

Detalló que la ley española otorga al trabajador el derecho a elegir la modalidad de compensación cuando esta alternativa aparece reflejada en el convenio colectivo o el acuerdo de empresa, y que las empresas tienen la obligación de respetar no solo el pago sino la correcta gestión de los registros horarios.

Valor económico

Otro aspecto menos conocido, y al que el abogado dedicó especial atención en su vídeo, recae sobre el valor económico de la hora extra. “La mayoría de convenios colectivos contemplan que la hora extra trabajada se debe pagar más que una hora normal”, precisó Ramírez.

A su vez, insistió en la necesidad de revisar siempre el texto del convenio aplicable antes de aceptar o rechazar una solicitud de ampliación de jornada. Esta afirmación responde a la tradición normativa española de dotar de protección adicional al trabajador que asume un sobreesfuerzo horario, intentando equilibrar cargas y prevenir abusos.

En sus publicaciones, el especialista en derecho laboral sugiere que los empleados consulten la normativa interna de la empresa y analicen cuidadosamente los documentos de registro horario y nómina, ante cualquier duda frente a la realización de servicios fuera del horario ordinario.

Según Ramírez, el conocimiento de estos mecanismos y sus límites resulta fundamental en un contexto donde la cultura de la inmediatez y la disponibilidad permanente puede tensionar la frontera entre tiempo laboral y personal.

Con la aportación de Sebastián Ramírez y su llamada a informarse, el objetivo es reducir los malentendidos y evitar posibles conflictos legales entre empleadores y trabajadores. “Ahora ya lo sabes para la siguiente ocasión que tengas que hacer horas extras”, concluyó el abogado, animando a la audiencia a ejercer sus derechos laborales y a exigir la correcta aplicación de la normativa vigente.