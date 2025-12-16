España

Sebastián Ramírez, abogado: “Las horas extras no son gratis y esto es lo que dice la ley”

El experto recomienda revisar los convenios colectivos y las nóminas ante cualquier duda

Guardar
El abogado Sebastián Ramírez habla
El abogado Sebastián Ramírez habla sobre las horas extra (Composición Infobae)

La legislación sobre horas extraordinarias en España genera múltiples dudas en empresas y plantilla. Las preguntas se disparan en los entornos laborales frente a picos de actividad, imprevistos o necesidades extraordinarias de producción. Sebastián Ramírez, abogado especializado en derecho laboral, abordó este tema en un vídeo publicado en sus redes sociales (@leyesconsebas), donde desglosó con sencillez y claridad los aspectos fundamentales.

En sus declaraciones Ramírez enfatizó la importancia de dominar lo que la ley establece sobre la voluntariedad y la compensación de las horas extra, advirtiendo que “en este tema hay muchísima confusión, tanto por parte de los trabajadores como de los jefes”.

La intervención de Ramírez parte de una preocupación extendida por el desconocimiento de las bases legales que rigen el tiempo dedicado fuera de la jornada ordinaria. En su vídeo, subrayó que la voluntariedad es un principio esencial: “Las horas extras son totalmente voluntarias”, recordó el abogado. Añadió que un empleador no puede obligar a un trabajador a ampliar su horario sin consentimiento expreso, lo cual queda expresamente recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La excepción

La única excepción aparece en escenarios de fuerza mayor, condicionante acotado a situaciones imprevisibles y urgentes. Así lo ejemplificó Ramírez, señalando: “Solo existe una excepción y es por la causa de fuerza mayor, como cuando se rompe una tubería en la oficina y necesitas ayudar a sacar los documentos”. En estos casos, la legalidad de la exigencia de horas extra se encuentra amparada por la necesidad de salvaguardar bienes o evitar un perjuicio grave para la empresa.

Una trabajadora se queda sola
Una trabajadora se queda sola en la oficina haciendo horas extra (Canva)

El vídeo de Ramírez recoge la inquietud de parte de la audiencia, tanto trabajadores como responsables de recursos humanos, ante consultas frecuentes sobre la remuneración de las horas extraordinarias. “Las horas extras se tienen que compensar con descanso o con salario”, expuso el letrado en su vídeo.

Detalló que la ley española otorga al trabajador el derecho a elegir la modalidad de compensación cuando esta alternativa aparece reflejada en el convenio colectivo o el acuerdo de empresa, y que las empresas tienen la obligación de respetar no solo el pago sino la correcta gestión de los registros horarios.

Valor económico

Otro aspecto menos conocido, y al que el abogado dedicó especial atención en su vídeo, recae sobre el valor económico de la hora extra. “La mayoría de convenios colectivos contemplan que la hora extra trabajada se debe pagar más que una hora normal”, precisó Ramírez.

A su vez, insistió en la necesidad de revisar siempre el texto del convenio aplicable antes de aceptar o rechazar una solicitud de ampliación de jornada. Esta afirmación responde a la tradición normativa española de dotar de protección adicional al trabajador que asume un sobreesfuerzo horario, intentando equilibrar cargas y prevenir abusos.

En sus publicaciones, el especialista en derecho laboral sugiere que los empleados consulten la normativa interna de la empresa y analicen cuidadosamente los documentos de registro horario y nómina, ante cualquier duda frente a la realización de servicios fuera del horario ordinario.

Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

Según Ramírez, el conocimiento de estos mecanismos y sus límites resulta fundamental en un contexto donde la cultura de la inmediatez y la disponibilidad permanente puede tensionar la frontera entre tiempo laboral y personal.

Con la aportación de Sebastián Ramírez y su llamada a informarse, el objetivo es reducir los malentendidos y evitar posibles conflictos legales entre empleadores y trabajadores. “Ahora ya lo sabes para la siguiente ocasión que tengas que hacer horas extras”, concluyó el abogado, animando a la audiencia a ejercer sus derechos laborales y a exigir la correcta aplicación de la normativa vigente.

Temas Relacionados

HorasHoras ExtraAbogadoTikTok EspañaSalarios EspañaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva

Embalses de agua se encuentran al 54,53 % de su capacidad este martes 16 de diciembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 16 de diciembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio dólar-euro y

Xavi Abat, abogado, explica las razones por las que no deberías comprar Lotería de Navidad

El creador de contenido desalienta en su canal de TikTok a participar del sorteo porque promociona lo que denomina “impuestos encubiertos”

Xavi Abat, abogado, explica las

David Jiménez, abogado, sobre la Lotería de Navidad: “Si juegas con alguien y te toca, no vayas a cobrar el premio solo”

El creador de contenido alienta a sus seguidores a enterarse de las cuestiones económicas y legales que rodean ser beneficiario de un premio de lotería

David Jiménez, abogado, sobre la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida paga 72.600 euros para

Almeida paga 72.600 euros para que una consultora experta en ciencia y tecnología logre que Madrid mejore su puesto en rankings internacionales

Fútbol y política: un árbitro (militante del PP) acude a Génova a denunciar “abuso de poder” del concejal de Deportes porque expulsó a tres compañeros del hijo

El PSOE cree haber detenido el golpe de los casos de acoso “sin restarle gravedad” y quiere salvar el Gobierno con “un impulso a la agenda”

Abascal culpa a PP y PSOE de amplificar las denuncias internas sobre Revuelta y defiende la transparencia de Vox

“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 16 de diciembre

España lidera en Europa el aumento de mujeres sin hijos: la precariedad laboral y las penalizaciones por ser madre explican el cambio generacional

El pueblo de 200 habitantes al que le tocó la lotería: “El sueño de cada uno, en ese momento, era trabajar”

Cuando el precio del alquiler aumenta, las personas más vulnerables votan a la extrema derecha

DEPORTES

El refugio de Alcaraz para

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”