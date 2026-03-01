España

¿Por qué han mencionado a Tom Holland en los Goya 2026? Cuando Spider-Man pasó por España

El actor conocido por el superhéroe de Marvel estuvo nominado en una ocasión a unos Premios Goya y, aunque se fue de vacío, su imagen en la gala aún perdura en la memoria colectiva

Los presentadores de la 40ª
Los presentadores de la 40ª edición de la gala de los Premios Goya, Luis Tosar y Rigoberta Bandini, han recordado al actor británico durante la ceremonia. / REUTERS - Nacho Doce, Archivo

Durante la 40ª edición de la gala de los Premios Goya, se ha producido una mención internacional un tanto curiosa que ha extrañado a alguno de los telespectadores. Además de la de Susan Sarandon, Premio de Honor Internacional este 2026, el actor y presentador de la gala Luis Tosar ha recordado a un jovencísimo Tom Holland, ¿pero por qué?

El actor británico conocido por portar el traje de Spider-Man, de la franquicia Marvel, ha sido mencionado durante la gala celebrada en Barcelona por haber estado nominado a Mejor actor revelación por Lo imposible (Juan Antonio Bayona, 2012) en los Goya de 2013. Aunque Holland no viajó de vuelta a Reino Unido con una estatuilla bajo el brazo, sí dejó unas amables palabras para el cine español: “Los españoles no hacen nada a medias”.

Ese 2013, los compañeros de reparto que competían contra el superhéroe de Marvel eran Emilio Gavira, nominado por Blancanieves (Pablo Berger); Àlex Monner, por Els nens salvatges ( Patricia Ferreira); y Joaquín Núñez, por Grupo 7 (Alberto Rodríguez Librero), quien se llevó la estatuilla. Núñez, este 2026, formaba parte del reparto de Los tigres, película que, de siete nominaciones, ha obtenido un galardón a Mejores efectos especiales.

El paso de Tom Holland por la alfombra roja española

Que actores internacionales pisen la alfombra roja española durante la ceremonia de los Goya es bastante frecuente: Susan Sarandon lo ha hecho este 2026, pero antes lo hicieron Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver o Richard Gere, entre otros muchos. No obstante, no es tan habitual ver a jóvenes promesas del cine europeo que lleguen a los Goya sin siquiera haber cumplido la mayoría de edad.

La excepción a la regla es, quizá, Tom Holland, quien pisó la alfombra roja del Auditorio Príncipe Felipe de Madrid en 2013 con 16 años, en unos Goya marcados por una película en blanco y negro (Blancanieves) que arrasó con 10 estatuillas. Sin embargo, el joven Holland llegó a Madrid con alguna esperanza de ser galardonado como Mejor actor revelación. “Si gano, sería alucinante; pero si no, seguiré yéndome a casa superfeliz”, decía a su llegada al recinto festivo.

Pese a que el resultado no fue el esperado, ya que Joaquín Núñez se llevó el galardón de manos de Hugo Silva e Irene Escolar, Holland actuó muy cordialmente, ya que el actor consideró que su deber era apoyar a Lo imposible durante la gala, pasase lo que pasase. La película, dirigida por J. Bayona, obtuvo cinco galardones de las 16 nominaciones a las que optaba en las siguientes categorías: a Mejor dirección, Mejor dirección de producción, Mejor montaje, Mejor sonido y Mejor efectos especiales.

Entrevistamos a Miriam Garlo en los Premios Goya sobre cómo ha vivido su nominación. La actriz la califica como un "regalo" y explica la dificultad de preparar un posible discurso de agradecimiento en dos idiomas simultáneos: español y lengua de signos

Con a apenas la oportunidad de dar un “gracias” en español, el británico quiso aprender más y preguntó a la reportera que lo entrevistó en la alfombra roja qué significaba “suerte”. Así se dio a conocer el que, tres años después, sería Spider-Man, ese tierno adolescente que, picado por una araña, pasa a tener poderes especiales que le permiten, entre otras muchas cosas, trepar paredes sin agarres que no sean su telaraña.

