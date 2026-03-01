¿Por qué han mencionado a Tom Holland en los Goya 2026? Cuando Spider-Man pasó por España

Los presentadores de la 40ª edición de la gala de los Premios Goya, Luis Tosar y Rigoberta Bandini, han recordado al actor británico durante la ceremonia. / REUTERS - Nacho Doce, Archivo

Durante la 40ª edición de la gala de los Premios Goya, se ha producido una mención internacional un tanto curiosa que ha extrañado a alguno de los telespectadores. Además de la de Susan Sarandon, Premio de Honor Internacional este 2026, el actor y presentador de la gala Luis Tosar ha recordado a un jovencísimo Tom Holland, ¿pero por qué?

El actor británico conocido por portar el traje de Spider-Man, de la franquicia Marvel, ha sido mencionado durante la gala celebrada en Barcelona por haber estado nominado a Mejor actor revelación por Lo imposible (Juan Antonio Bayona, 2012) en los Goya de 2013. Aunque Holland no viajó de vuelta a Reino Unido con una estatuilla bajo el brazo, sí dejó unas amables palabras para el cine español: “Los españoles no hacen nada a medias”.

Ese 2013, los compañeros de reparto que competían contra el superhéroe de Marvel eran Emilio Gavira, nominado por Blancanieves (Pablo Berger); Àlex Monner, por Els nens salvatges ( Patricia Ferreira); y Joaquín Núñez, por Grupo 7 (Alberto Rodríguez Librero), quien se llevó la estatuilla. Núñez, este 2026, formaba parte del reparto de Los tigres, película que, de siete nominaciones, ha obtenido un galardón a Mejores efectos especiales.

El paso de Tom Holland por la alfombra roja española

Que actores internacionales pisen la alfombra roja española durante la ceremonia de los Goya es bastante frecuente: Susan Sarandon lo ha hecho este 2026, pero antes lo hicieron Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver o Richard Gere, entre otros muchos. No obstante, no es tan habitual ver a jóvenes promesas del cine europeo que lleguen a los Goya sin siquiera haber cumplido la mayoría de edad.

La excepción a la regla es, quizá, Tom Holland, quien pisó la alfombra roja del Auditorio Príncipe Felipe de Madrid en 2013 con 16 años, en unos Goya marcados por una película en blanco y negro (Blancanieves) que arrasó con 10 estatuillas. Sin embargo, el joven Holland llegó a Madrid con alguna esperanza de ser galardonado como Mejor actor revelación. “Si gano, sería alucinante; pero si no, seguiré yéndome a casa superfeliz”, decía a su llegada al recinto festivo.

Pese a que el resultado no fue el esperado, ya que Joaquín Núñez se llevó el galardón de manos de Hugo Silva e Irene Escolar, Holland actuó muy cordialmente, ya que el actor consideró que su deber era apoyar a Lo imposible durante la gala, pasase lo que pasase. La película, dirigida por J. Bayona, obtuvo cinco galardones de las 16 nominaciones a las que optaba en las siguientes categorías: a Mejor dirección, Mejor dirección de producción, Mejor montaje, Mejor sonido y Mejor efectos especiales.

Con a apenas la oportunidad de dar un “gracias” en español, el británico quiso aprender más y preguntó a la reportera que lo entrevistó en la alfombra roja qué significaba “suerte”. Así se dio a conocer el que, tres años después, sería Spider-Man, ese tierno adolescente que, picado por una araña, pasa a tener poderes especiales que le permiten, entre otras muchas cosas, trepar paredes sin agarres que no sean su telaraña.