Israel confirmó que abatió al ministro de Defensa del régimen iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria

El Ejército confirmó que otros cinco altos funcionarios militares persas fueron abatidos durante los ataques de este sábado

Aziz Nasirzadeh y Mohammad Pakpour
fueron abatidos por Israel

En una ofensiva sin precedentes, el Ejército de Israel anunció que eliminó a la cúpula de defensa del régimen iraní mediante una serie de ataques aéreos coordinados en territorio iraní. Cientos de cazas de la Fuerza Aérea israelí bombardearon “centenares de objetivos militares” identificados por inteligencia israelí como parte de la infraestructura estratégica de Irán.

El operativo, que se ejecutó en la mañana del sábado tras la detección de una reunión de altos mandos en diversos puntos de Teherán, tuvo como resultado la muerte de figuras clave del aparato de seguridad iraní. De acuerdo con el comunicado difundido por el Ejército de Israel (IDF), entre los fallecidos se encuentran Ali Shamkhani, secretario del Consejo de Seguridad iraní y asesor personal del líder supremo Ali Khamenei; Mohammad Pakpour, comandante de la Guardia Revolucionaria desde la “Operación León Naciente”, principal responsable de los planes de ataque contra Israel; y Saleh Asadi, jefe de la Dirección de Inteligencia del comando de emergencia Khatam al-Anbiya, implicado en la planificación de estrategias contra Israel y Estados Unidos.

La lista de objetivos alcanzados incluye además a Mohammad Shirazi, jefe de la Oficina Militar del líder supremo; Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa y antiguo comandante de la Fuerza Aérea; Hossein Jabal Amelian, titular de la organización SPND, dedicada al desarrollo de armas nucleares, biológicas y químicas; y Reza Mozaffari-Nia, ex presidente de esa misma entidad y vinculado a los programas nucleares de la república islámica.

Según la versión oficial israelí, la operación se desencadenó de manera preventiva ante la sospecha de una inminente amenaza contra intereses israelíes y de sus aliados en la región. “La Fuerza Aérea de Israel continúa realizando ataques en todo Irán con información precisa de inteligencia militar y en cooperación con el ejército de Estados Unidos”, comunicó el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes. El comunicado añade que Israel actuará contra todo aquel que intente dañar su seguridad, en referencia tanto a actores estatales como a milicias aliadas de Teherán.

El ataque marca una escalada significativa en la confrontación entre Israel e Irán, dos potencias enfrentadas en el tablero de Medio Oriente. La ofensiva se centró en “centros neurálgicos” del poder militar y científico iraní, con especial énfasis en los responsables del programa de misiles y de la transferencia de armas a grupos aliados en la región. “Ali Shamkhani era uno de los principales artífices de la toma de decisiones en materia de seguridad y mantenía contacto directo con el líder supremo”, subraya el comunicado castrense.

Entre los muertos figura también Mohammad Pakpour, a quien las autoridades israelíes atribuyen el mando de las fuerzas que lanzaron ataques estratégicos contra Israel y el respaldo a milicias regionales. Según la versión israelí, Pakpour estuvo al frente de la represión de protestas internas durante el último mes en Irán.

Los altos mandos militares del régimen iraní
Los altos mandos militares del régimen iraní abatidos este sábado por Israel (FDI)

El comunicado militar hace hincapié en la eliminación de figuras vinculadas a la SPND, una de las organizaciones más secretas del régimen iraní, dedicada al desarrollo de capacidades nucleares, biológicas y químicas. “Aziz Nasirzadeh, como ministro de Defensa, supervisaba la producción de misiles de largo alcance y la transferencia de armamento a aliados regionales”, indicó el portavoz de las FDI.

La operación se produjo tras la identificación de varios puntos de reunión de altos mandos en la capital iraní. La acción militar contó con apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos, según confirmó el propio comunicado. “El objetivo principal de la campaña es proteger la seguridad del Estado de Israel y de la coalición regional”, detalló la fuente.

Las autoridades israelíes reiteraron que continuarán con las operaciones “contra cualquier intento de dañar la seguridad del país”, una advertencia que parece dirigida tanto al régimen iraní como a sus aliados en la región. De momento, la Fuerza Aérea de Israel mantiene la ofensiva en diversas zonas de Irán, mientras la tensión escala entre ambos países.

Entre los datos más relevantes, el comunicado resalta que cientos de blancos militares fueron impactados de manera simultánea. Además, se enfatiza la cooperación con el ejército estadounidense y la precisión de la inteligencia utilizada para identificar a los líderes del aparato de defensa iraní.

Según la información oficial reproducida por The Times of Israel, el operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y vigilancia, con el objetivo de minimizar daños colaterales y centrarse en la estructura de mando iraní. La lista de bajas incluye a líderes militares, responsables de inteligencia y figuras clave del programa armamentístico del régimen islámico.

El desarrollo de los acontecimientos mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras se espera una respuesta oficial desde Teherán y se monitorea el impacto regional de la operación. Las Fuerzas de Defensa de Israel reiteraron su determinación de “continuar actuando para proteger la seguridad nacional y la de sus aliados”.

