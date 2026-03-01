El Gobierno asegura que tiene preparado un plan de evacuación para los 30.000 españoles en Oriente Medio

Humo tras una explosión en Teherán, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán. (Majid Asgaripour/WANA/REUTERS)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que las embajadas españolas tienen preparados planes de evacuación para los 30.000 españoles que siguen en Oriente Medio tras el ataque de EEUU e Israel sobre Irán y la posterior respuesta de este país. Así lo ha afirmado el jefe de la diplomacia española en una entrevista para el canal 24h en la que ha informado que, por el momento, no hay víctimas españolas.

La tensión se ha disparado en la región tras el asesinato del líder de los ayatolás Ali Khamenei y la posterior respuesta de Irán sobre los países aliados de Occidente en la región. Israel ha vuelto a lanzar este domingo una nueva ola de ataques a gran escala contra el corazón de Teherán, mientras el régimen iraní ha prometido una represalia de magnitud “nunca antes vista”.

En este contexto, Albares ha querido resaltar la labor de todos los embajadores y personal diplomático que “están trabajando en circunstancias muy difíciles”. Minutos antes de la entrevista, el ministro ha encabezado una reunión de coordinación, por videoconferencia, con todos los embajadores en países de la zona para evaluar la situación actual de manera detallada en cada país, revisar la situación de la colonia española y emitir instrucciones específicas sobre la protección de los ciudadanos españoles residentes o en tránsito.

Varios países vecinos mantienen su espacio aéreo cerrado, entre ellos Catar o Emiratos Árabes, mientras que otros como Arabia Saudí mantienen la normalidad en sus aeropuertos.

Las embajadas están “plenamente operativas” para la gestión de la emergencia

Albares ha querido dejar claro que todas las embajadas “están plenamente operativas” y tienen un plan de evacuación previsto, pero las circunstancias son distintas en cada país. “No es lo mismo que esté el espacio cerrado o abierto, o que se estén recibiendo misiles. No puedo dar detalles por seguridad, pero estamos monitoreando la situación. La seguridad de los españoles es nuestra prioridad”, ha afirmado Albares.

En una publicación en X, el ministro ha recordado que las embajadas publican información actualizada a través de la webs oficiales y redes sociales, además de sus teléfonos de emergencia.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha convocado esta tarde en Bruselas a los embajadores de los Veintisiete para fijar una posición conjunta ante la escalada en Oriente Medio. Pero las diferencias entre los gobiernos ya han podido constatarse desde el principio. Empezando por la Alta Representante, quien ha considerado que la muerte del líder Jomeini es el “camino a un Irán diferente en el que su pueblo pueda moldear ese futuro”. En cambio, para el mandatario español, Pedro Sánchez, la operación “unilateral” de Washington y Tel Aviv no está amparada por el Consejo de Seguridad de la ONU y conduce a la región a una escalada e incertidumbre “que es imprevisible”.

Albares condena una acción “unilateral” sin el amparo de la ONU

“Hemos condenado todas y cada una de las violaciones de derechos humanos del régimen iraní y reclamamos la libertad de expresión y manifestación de las mujeres iraníes, que lo hacen con mayor dificultad y valentía. Pero esta acción sin cobertura legal no la acompañamos”, ha secundado Albares, quien ha hecho un llamamiento a la desescalada porque “la violencia nunca trae la paz, solo trae el caos”.

Preguntado sobre el papel que puedan haber jugado las bases estadounidenses en suelo español, Albares ha negado el uso de las instalaciones durante la operación militar. “Las bases de uso conjunto no se van usar para nada que no esté incluido dentro del tratado y fuera de Naciones Unidas. De la información que yo tengo, en absoluto”, ha sentenciado.