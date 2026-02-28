Von der Leyen pide “máxima moderación” tras el ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán mientras la UE evacúa al personal no esencial

La Unión Europea ha pedido “máxima moderación” este sábado tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y la posterior respuesta iraní. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la situación como “sumamente preocupante” y anunció el inicio de la evacuación del personal no esencial del bloque en la región.

La última escalada, esta misma mañana de 28 de febrero, llega con una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre objetivos iraníes, que originó explosiones en Teherán y otras ciudades.

Fuentes oficiales israelíes señalaron que el líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, es uno de los principales objetivos de los ataques. Por su parte, Irán ha respondido ya con lanzamientos de misiles hacia Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita e Israel, lo que incrementó la alarma en toda la zona.

Imágenes generadas por usuarios y publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 muestran humo elevándose en el centro de la capital iraní, Teherán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra la ciudad. IMÁGENES UGC

La UE pide “máxima moderación” y respeto al derecho internacional

La Unión Europea insiste en la necesidad de rebajar la tensión y proteger a la población civil en la región. “Garantizar la seguridad nuclear y evitar cualquier acción que pueda incrementar aún más las tensiones o socavar el régimen global de no proliferación es de vital importancia”, declaró Ursula von der Leyen desde su cuenta oficial de X. A este mensaje se sumó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa: “Pedimos a todas las partes que ejerzan la máxima moderación, que protejan a la población civil y respeten plenamente el derecho internacional”.

La diplomática europea Kaja Kallas comunicó que la red consular de la UE está volcada en facilitar la salida de ciudadanos europeos y que el personal no esencial está siendo retirado. “Nuestra red consular está completamente volcada en facilitar las salidas para ciudadanos de la UE. El personal no esencial de la Unión Europea está siendo retirado de la región”, puntualizó Kallas. “Los últimos acontecimientos en Oriente Medio son peligrosos. El régimen iraní ha matado a miles de personas. Sus programas de misiles balísticos y nucleares, así como el apoyo a grupos terroristas, representan una grave amenaza para la seguridad global”

La misión naval europea Aspides en el mar Rojo continúa en “máxima alerta” para garantizar la seguridad del corredor marítimo. Kallas explicó que ha mantenido contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, y con otros responsables de la región para seguir la evolución del conflicto.

El ministerio de Exteriores de España, por su parte, ha expresado que “se desaconseja completamente” viajar a Irán, pidiendo también a los más de 150 españoles que se encuentran en el país que lo abandonen “haciendo uso de los medios disponibles”. Las distintas embajadas en la región están “plenamente operativas para los españoles”, ha comunicado el ministerio. Albares ha pedido a los actores implicados que respeten el derecho internacional, apelando a la “desescalada” y al “diálogo” como “vía para la paz y estabilidad”. “Sigo de cerca la grave situación tras los bombardeos EEUU-Israel a Irán”, ha escrito el ministro, avisando en el mismo mensaje de que “la violencia solo trae caos”.