España pide a los españoles en Irán que abandonen el país: Exteriores tiene constancia de la presencia de 158 nacionales

“Se desaconseja completamente” viajar a Irán y se recomienda a los españoles que ya estén en el país a que lo abandonen “haciendo uso de los medios disponibles”

El humo se eleva después
El humo se eleva después de una explosión, después de que Israel y los EEUU lanzaran ataques contra Irán, en Teherán, Irán, 28 de febrero 2026. (Majid Asgaripour/WANA/REUTERS)

España ha pedido a los más de 150 españoles que se encuentran en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los primeros ataques de Israel y Estados Unidos que se han registrado en Teherán este sábado. Según indican a las agencias fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, cifran en 158 los españoles que se encontrarían todavía en el país.

Lass recomendaciones de viaje ya recogían desde hace tiempo el nivel más elevado de alerta y se “desaconseja completamente viajar a Irán”, y la Embajada española está siguiendo de cerca la situación, han añadido las mismas fuentes.

Así, “se desaconseja completamente” viajar a Irán y se recomienda a los españoles que ya estén en el país a que lo abandonen “haciendo uso de los medios disponibles”, según las fuentes. Irán cerró el espacio aéreo esta mañana tras los primeros ataques.

El espacio aéreo sobre Irán, vacío tras los ataques de EEUU e Israel (AFP)

En redes, la embajada de España en Israel está aconsejado en redes sociales a los españoles que se encuentren en este país que sigan las recomendaciones de las autoridades israelíes “ante la situación de escalada bélica” y permanezcan cerca de refugios.

Estados Unidos e Israel han lanzado en las últimas horas un ataque conjunto contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo es la caída del régimen de los ayatolás. Teherán ya ha respondido con un primer contraataque con drones y misiles contra Israel.

*Con información de EFE y Europa Press

