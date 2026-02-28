Las primeras imágenes de los ataques de Israel al régimen iraní

Dos detonaciones estremecieron la capital iraní este sábado por la mañana. “El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país”, indicó la oficina del ministro en un comunicado.
Según periodistas de AFP presentes en el lugar, el sonido de las explosiones se percibió con claridad, mientras columnas de humo emergían tanto en el centro como en el este de Teherán. “La naturaleza de las explosiones sugiere que se trata de un ataque con misiles”, señaló la agencia de prensa Fars.
El Ministerio de Defensa de Israel informó este sábado que lanzó un “ataque preventivo” contra Irán, mientras sonaban sirenas de emergencia en Jerusalén y la población recibía alertas telefónicas sobre una amenaza “extremadamente grave” en todo el país. Estados Unidos también inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, y Trump afirmó a la población que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.
Por otra parte, la agencia Isna informó que una de las columnas de humo se observaba cerca del emblemático barrio Pasteur, en cuya zona se localizan tanto la residencia el ayatollah Ali Khamenei, como la sede presidencial, lo que subraya la sensibilidad estratégica del área.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado a los dirigentes militares del régimen iraní la opción de recibir “inmunidad” o enfrentarse una “muerte segura”.