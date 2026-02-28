Las primeras imágenes de los ataques de Israel al régimen iraní

Se escucharon explosiones en Teherán el sábado 28 de febrero y se observó una densa columna de humo sobre varias zonas de la ciudad, mientras el ministro de Defensa de Israel afirmó que Israel lanzó un ataque "preventivo" contra Irán.

Dos detonaciones estremecieron la capital iraní este sábado por la mañana. “El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país”, indicó la oficina del ministro en un comunicado.

Según periodistas de AFP presentes en el lugar, el sonido de las explosiones se percibió con claridad, mientras columnas de humo emergían tanto en el centro como en el este de Teherán. “La naturaleza de las explosiones sugiere que se trata de un ataque con misiles”, señaló la agencia de prensa Fars.

El Ministerio de Defensa de Israel informó este sábado que lanzó un “ataque preventivo” contra Irán, mientras sonaban sirenas de emergencia en Jerusalén y la población recibía alertas telefónicas sobre una amenaza “extremadamente grave” en todo el país. Estados Unidos también inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, y Trump afirmó a la población que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.

Por otra parte, la agencia Isna informó que una de las columnas de humo se observaba cerca del emblemático barrio Pasteur, en cuya zona se localizan tanto la residencia el ayatollah Ali Khamenei, como la sede presidencial, lo que subraya la sensibilidad estratégica del área.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado a los dirigentes militares del régimen iraní la opción de recibir “inmunidad” o enfrentarse una “muerte segura”.

Los bombardeos fueron confirmados por el Ministerio de Defensa israelí y el presidente Donald Trump. El país hebreo declaró el estado de emergencia y el cierre de su espacio aéreo

El humo se eleva después de una explosión, después de que el ministro de Defensa de Israel Israel Katz dijo que Israel había lanzado un ataque preventivo contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero 2026 en esta captura de pantalla tomada de vídeo. WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS.

Esta imagen tomada de un video de UGC publicado en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificada por equipos de AFPTV en París muestra el tránsito circulando mientras una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán. (AFP - Fuente: UGC)

Personas se resguardan tras una explosión, después de que Israel anunciara que lanzó un ataque preventivo contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)