Mundo

Las primeras imágenes de los ataques de Israel al régimen iraní

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos había iniciado también “importantes operaciones militares” en Irán

Guardar
Se escucharon explosiones en Teherán el sábado 28 de febrero y se observó una densa columna de humo sobre varias zonas de la ciudad, mientras el ministro de Defensa de Israel afirmó que Israel lanzó un ataque "preventivo" contra Irán.

Dos detonaciones estremecieron la capital iraní este sábado por la mañana. “El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país”, indicó la oficina del ministro en un comunicado.

Según periodistas de AFP presentes en el lugar, el sonido de las explosiones se percibió con claridad, mientras columnas de humo emergían tanto en el centro como en el este de Teherán. “La naturaleza de las explosiones sugiere que se trata de un ataque con misiles”, señaló la agencia de prensa Fars.

El Ministerio de Defensa de Israel informó este sábado que lanzó un “ataque preventivo” contra Irán, mientras sonaban sirenas de emergencia en Jerusalén y la población recibía alertas telefónicas sobre una amenaza “extremadamente grave” en todo el país. Estados Unidos también inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, y Trump afirmó a la población que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.

Por otra parte, la agencia Isna informó que una de las columnas de humo se observaba cerca del emblemático barrio Pasteur, en cuya zona se localizan tanto la residencia el ayatollah Ali Khamenei, como la sede presidencial, lo que subraya la sensibilidad estratégica del área.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado a los dirigentes militares del régimen iraní la opción de recibir “inmunidad” o enfrentarse una “muerte segura”.

Los bombardeos fueron confirmados por el Ministerio de Defensa israelí y el presidente Donald Trump. El país hebreo declaró el estado de emergencia y el cierre de su espacio aéreo

El humo se eleva después
El humo se eleva después de una explosión, después de que el ministro de Defensa de Israel Israel Katz dijo que Israel había lanzado un ataque preventivo contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero 2026 en esta captura de pantalla tomada de vídeo. WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS.
Esta imagen tomada de un
Esta imagen tomada de un video de UGC publicado en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificada por equipos de AFPTV en París muestra el tránsito circulando mientras una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán. (AFP - Fuente: UGC)
Personas se resguardan tras una
Personas se resguardan tras una explosión, después de que Israel anunciara que lanzó un ataque preventivo contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Temas Relacionados

Última Noticias AméricaIsraelIrán

Últimas Noticias

El régimen iraní aceptó no almacenar uranio enriquecido en medio de la tensión por el despliegue militar de EEUU

La medida fue confirmada por el mediador omaní que dialogó con ambos países en la última ronda de negociaciones indirectas. “Es un avance muy importante que nunca se había logrado antes”, afirmó

El régimen iraní aceptó no

Emmanuel Macron anunciará la nueva estrategia nuclear francesa en una base militar submarina ante la mirada de Europa

La actualización prevista por el mandatario galo busca adaptar la doctrina de seguridad nacional a un contexto internacional marcado por la tensión con Rusia y la incertidumbre sobre la defensa colectiva de la Unión Europea

Emmanuel Macron anunciará la nueva

EN VIVO: Donald Trump afirmó que Estados Unidos destruirá la industria de misiles y aniquilará a la Armada de Irán

El presidente estadounidense emitió un mensaje tras los primeros ataques contra el régimen persa y llamó al pueblo de iraní a “tomar el control de su gobierno”

EN VIVO: Donald Trump afirmó

Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques coordinados contra el régimen de Irán

Los bombardeos fueron confirmados por el Ministerio de Defensa israelí y el presidente Donald Trump. El país hebreo declaró el estado de emergencia y el cierre de su espacio aéreo

Israel y Estados Unidos llevaron

La hija de Kim Jong-un disparó un rifle en público junto al dictador norcoreano y reforzó los rumores sobre su sucesión

Las imágenes divulgadas por medios estatales la mostraron en un campo de tiro junto a miembros de la cúpula de Corea del Norte, lo que intensificó las especulaciones sobre su posible preparación para roles futuros de liderazgo dentro del régimen

La hija de Kim Jong-un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Iban a denunciar la desaparición

Iban a denunciar la desaparición de una joven y su bebé en Merlo y descubrieron que los había arrollado un tren

Propietarios en conjuntos residenciales pueden evitar multas si no se respeta el debido proceso

Registraduría abre el código fuente electoral a partidos tras críticas del presidente Petro

Con Beéle y una canción que no interpretaba desde los 90: así fue el último aullido de Shakira en el Estadio GNP, antes de conquistar el Zócalo

Recapturan a reo que se escapó en fuga masiva en Puerto Vallarta: cumplía condena de más de 20 años

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez, Illa y Collboni asistirán

Sánchez, Illa y Collboni asistirán a la ceremonia de los Premios Goya en Barcelona

EEUU e Israel lanzan un ataque masivo contra el corazón del poder en Irán

Medina Azahara recalará hoy en Santander en su gira de despedida de los escenarios

Alemany ve a Griezmann hasta final de temporada: "Todo lo demás son especulaciones”

Las máximas bajarán este sábado de los 6ºC en el tercio nordeste peninsular y Canarias estará en aviso por viento y olas

ENTRETENIMIENTO

Los hábitos matutinos de Kris

Los hábitos matutinos de Kris Jenner que están avalados por la ciencia y conquistan a sus seguidores

30 años de Pokémon: convulsiones, censura, acusaciones de satanismo y los momentos clave de la serie que marcó a toda una generación

Murió Neil Sedaka a los 86 años: el cantautor detrás de los éxitos en los 60 y 70

Jennifer Garner, Ben Affleck y Jennifer Lopez: cómo logran la armonía en una familia ensamblada de Hollywood

“Casi me dispara mi padre”: la dura confesión de Richard E. Grant y cómo transformó su dolor en resiliencia