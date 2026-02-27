España

La Aemet activa cinco avisos naranjas por el paso de una DANA en Canarias: vientos “muy fuertes” y lluvias de sangre en las islas

El organismo meteorológico prevé lluvias en el norte peninsular, con un descenso generalizado de temperaturas

Guardar
Archivo: La calima visible desde
Archivo: La calima visible desde la playa de 'Las Canteras' de Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias (España). (Europa Press / Europa Press)

Después de aguantar un tren de borrascas con viento, frío y lluvia, la última semana de febrero parece haber dado tregua. El sol volvió a salir en los cielos españoles y los termómetros subieron por primera vez en meses, superando los 20 grados en algunas regiones de la península Ibérica.

Este viernes, sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día más inestable, principalmente para el tercio noroeste peninsular y las islas Canarias. En el norte, este fin de semana comienza con cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico y Galicia, acompañadas por nueblas y brumas frontales en la vertiente atlántica, así como heladas débiles en las cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica.

El archipiélago canario, por su parte, el paso de una DANA en transicion hacia baja fría ha hecho que se activen avisos naranjas en cinco de las siete islas. Provocará intervalos nubosos y precipitaciones de débiles a moderadas, si bien podrían ser localmente fuertes en las islas de Lanzarote y Fuerteventura durante la madrugada, así como en el norte de las islas montañosas. Las precipitaciones se unen esta vez a la calima que acompaña el ambiente los últimos días, por lo que podrían darse lluvias de barro, también conocidas como lluvias de sangre, durante la jornada. Además, se esperan rachas de viento “muy fuertes”, superiores a los 70 kilómetros/hora, especialmente en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas y en zonas de interior de las islas más orientales.

Las dos ciudades autónomas tendrán también cielos nubosos y polvo en suspensión durante la jornada, acompañado de vientos leves y moderados tanto en Ceuta como en Melilla.

Bajan las temperaturas para el fin de semana

El resto de la Peninsula tendrá cielos poco nubosos, con algunas brumas y bancos de niebla en la mitad norte de la fachada mediterránea y en Baleares. Se esperan, no obstante, fuertes rachas de viento en el Estrecho, especialmente durante la madrugada. En el interior y el litoral, serán más débiles.

Las temperaturas máximas vuelven a descender este viernes en el norte, especialmente en Galicia, con 15 grados de máxima en A Coruña, 13 grados en Lugo, 17 en Ourense y 15 grados en Pontevedra. En la vertiente mediterránea, sin embargo, se esperan ligeros ascensos en los termómetros. Las islas canarias, por su parte, tendrán un ascenso generalizado, especialmente marcado en las máximas: se espera alcanzar los 21 grados en Gran Canaria y los 23 en Tenerife.

Turistas bajo la lluvia en
Turistas bajo la lluvia en Santiago de Compostela. (EFE/Xoán Rey)

El sábado se prevén lluvias en las comunidades cantábricas y el Alto Ebro, con posibilidad de que alcancen otras zonas de Castilla y León, Navarra, La Rioja y Aragón. También existe la posibilidad de precipitaciones débiles en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante. Se anticipa un descenso marcado de las temperaturas en la mitad norte y en áreas del este. Las temperaturas máximas, no obstante, seguirán siendo elevadas para la época, aunque inferiores a las registradas en días previos, mientras que las mínimas se situarán dentro de los valores habituales.

El domingo se espera un descenso de temperaturas en el sur y un ascenso en el norte. Aunque no se descartan lluvias débiles en amplias zonas de la península, la probabilidad de precipitaciones será mayor en áreas del Mediterráneo, el sur de Andalucía y las ciudades de Ceuta y Melilla, con precipitaciones, en general, poco abundantes.

Para la semana del 2 al 8 de marzo, la Aemet prevé un nuevo ascenso en los termómetros, con valores por encima de lo normal para la época del año. El calor vendrá acompañado por un frente que dejará lluvias el lunes en la mitad oeste de la Península. Mientras, se formará una borrasca en el norte de África que provocará precipitaciones en el este y el sur, así como en Canarias.

Temas Relacionados

CalimaLluviasPrecipitacionesTiempoMeteorologíaAemetTiempo en EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 27 de febrero

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Cuánto cuesta un gramo de

Gloria Camila estalla tras las acusaciones de agresión en su cumpleaños: “O las echas o la vamos a tener”

Una joven asegura haber sido agredida en la fiesta de la hija de Ortega Cano, pero la colaboradora niega los hechos y habla de insultos y expulsión del local

Gloria Camila estalla tras las

Juan Manuel Liquindoli, adiestrador canino: “Estos son tres indicadores de que tu perro está dejando de tener miedo”

El experto explica el proceso a través de casos concretos donde la confianza y la paciencia es el centro de todo

Juan Manuel Liquindoli, adiestrador canino:

Mohamed Al-Fayed “era un monstruo”: las autoridades francesas investigan al entorno del magnate por trata de blancas y agresiones sexuales

Según la policía británica, que investiga desde el 2024 las acusaciones de agresión sexual, al menos 154 víctimas acusan al empresario, muerto en 2023, de haber abusado de ellas

Mohamed Al-Fayed “era un monstruo”:

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos desclasificados del 23F

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

La empresa de seguridad de la exconcejala del PP sigue engordando sus cuentas gracias a los contratos de Madrid: 10,8 millones para vigilar pisos protegidos y 968.000 euros para los centros deportivos

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

ECONOMÍA

El IPC se mantiene en

El IPC se mantiene en el 2,3% en febrero gracias a la caída del precio de la luz

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Es importante que conozcas los derechos laborales que te pueden ayudar a conciliar tu vida familiar en 2026”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Última tregua para los hipotecados: el euríbor cae al 2,22% en febrero y baja 200 € de media las cuotas anuales antes de su subida en primavera

Dónde estudias importa cada vez más: las universidades públicas con mayor empleabilidad y salarios se concentran en Madrid y Cataluña

DEPORTES

Futbolistas en activo con acciones

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions