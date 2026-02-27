La Aemet activa cinco avisos naranjas por el paso de una DANA en Canarias: vientos “muy fuertes” y lluvias de sangre en las islas

Archivo: La calima visible desde la playa de 'Las Canteras' de Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias (España). (Europa Press / Europa Press)

Después de aguantar un tren de borrascas con viento, frío y lluvia, la última semana de febrero parece haber dado tregua. El sol volvió a salir en los cielos españoles y los termómetros subieron por primera vez en meses, superando los 20 grados en algunas regiones de la península Ibérica.

Este viernes, sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día más inestable, principalmente para el tercio noroeste peninsular y las islas Canarias. En el norte, este fin de semana comienza con cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico y Galicia, acompañadas por nueblas y brumas frontales en la vertiente atlántica, así como heladas débiles en las cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica.

El archipiélago canario, por su parte, el paso de una DANA en transicion hacia baja fría ha hecho que se activen avisos naranjas en cinco de las siete islas. Provocará intervalos nubosos y precipitaciones de débiles a moderadas, si bien podrían ser localmente fuertes en las islas de Lanzarote y Fuerteventura durante la madrugada, así como en el norte de las islas montañosas. Las precipitaciones se unen esta vez a la calima que acompaña el ambiente los últimos días, por lo que podrían darse lluvias de barro, también conocidas como lluvias de sangre, durante la jornada. Además, se esperan rachas de viento “muy fuertes”, superiores a los 70 kilómetros/hora, especialmente en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas y en zonas de interior de las islas más orientales.

Las dos ciudades autónomas tendrán también cielos nubosos y polvo en suspensión durante la jornada, acompañado de vientos leves y moderados tanto en Ceuta como en Melilla.

Bajan las temperaturas para el fin de semana

El resto de la Peninsula tendrá cielos poco nubosos, con algunas brumas y bancos de niebla en la mitad norte de la fachada mediterránea y en Baleares. Se esperan, no obstante, fuertes rachas de viento en el Estrecho, especialmente durante la madrugada. En el interior y el litoral, serán más débiles.

Las temperaturas máximas vuelven a descender este viernes en el norte, especialmente en Galicia, con 15 grados de máxima en A Coruña, 13 grados en Lugo, 17 en Ourense y 15 grados en Pontevedra. En la vertiente mediterránea, sin embargo, se esperan ligeros ascensos en los termómetros. Las islas canarias, por su parte, tendrán un ascenso generalizado, especialmente marcado en las máximas: se espera alcanzar los 21 grados en Gran Canaria y los 23 en Tenerife.

Turistas bajo la lluvia en Santiago de Compostela. (EFE/Xoán Rey)

El sábado se prevén lluvias en las comunidades cantábricas y el Alto Ebro, con posibilidad de que alcancen otras zonas de Castilla y León, Navarra, La Rioja y Aragón. También existe la posibilidad de precipitaciones débiles en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante. Se anticipa un descenso marcado de las temperaturas en la mitad norte y en áreas del este. Las temperaturas máximas, no obstante, seguirán siendo elevadas para la época, aunque inferiores a las registradas en días previos, mientras que las mínimas se situarán dentro de los valores habituales.

El domingo se espera un descenso de temperaturas en el sur y un ascenso en el norte. Aunque no se descartan lluvias débiles en amplias zonas de la península, la probabilidad de precipitaciones será mayor en áreas del Mediterráneo, el sur de Andalucía y las ciudades de Ceuta y Melilla, con precipitaciones, en general, poco abundantes.

Para la semana del 2 al 8 de marzo, la Aemet prevé un nuevo ascenso en los termómetros, con valores por encima de lo normal para la época del año. El calor vendrá acompañado por un frente que dejará lluvias el lunes en la mitad oeste de la Península. Mientras, se formará una borrasca en el norte de África que provocará precipitaciones en el este y el sur, así como en Canarias.