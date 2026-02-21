Primer día sin avisos meteorológicos de la Aemet en meses: fin de semana con temperaturas primaverales y sin apenas lluvias

Vista general de la playa de la Malvarrosa el martes de esta semana. (Ana Escobar/EFE)

Hoy España ha amanecido sin avisos meteorológicos, una situación que, desde que empezó el tren de borrascas a finales de diciembre o incluso antes, no experimentábamos en meses. Ya fuese por vientos, temporal marítimo, lluvias, nevadas, deshielos o heladas, las alertas amarillas, naranjas y rojas se han sucedido durante semanas en distintos puntos del país.

Tras el paso de la borrasca Pedro, España entra en un fin de semana “prácticamente primaveral”. Así lo adelantó ayer Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que explicó que el sábado y el domingo estarían marcados por el sol, el ascenso de las temperaturas y la casi ausencia de lluvias.

“Aunque de madrugada y a primeras horas de la mañana haga frío, incluso con heladas el sábado, a mediodía y por la tarde el ambiente será suave”. De hecho, así ha sido. Mientras que en algunas regiones del interior han amanecido con heladas, los termómetros experimentarán un aumento significativo a medida que vaya avanzando el día.

Varias personas pasean por la playa de La Malvarrosa, este sábado en Valencia. (Ana Escobar/EFE)

Este 21 de febrero, “las temperaturas máximas superarán de forma generalizada los 15 grados”, mientras que el domingo todavía ascenderán más: por encima de los 18 grados en buena parte del país. “Jornadas primaverales, sobre todo la del domingo, día en el que las temperaturas máximas estarán entre cinco y diez grados por encima de lo normal para la época del año. Es decir, el domingo se alcanzarán valores más propios de finales de marzo o comienzos de abril que de la segunda quincena de febrero”, ha explicado el portavoz de la Aemet.

En algunos puntos del país, además, los termómetros pueden llevar a marcar 20 grados o más. Así se espera que sea en capitales de provincia como Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Murcia, Ourense, Sevilla, así como en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Las mínimas han estado o estarán en negativo especialmente en puntos de Castilla y León y Aragón, como Burgos, León, Palencia, Soria, Teruel, Valladolid y Zamora.

Varias personas en la playa de la Malagueta, en Málaga. (Jorge Zapata/EFE) Mientras la borrasca Nils, que dará paso mañana a Oriana con un nuevo temporal en el país, se está cebando con Cataluña, una pareja disfruta este jueves del sol en la playa malagueña de la Malagueta. EFE/ Jorge Zapata

En cuanto a las islas Canarias, estos días llegará una masa de aire cálido procedente del continente africano que hará subir las temperaturas este fin de semana, “pudiendo incluso rondarse los 28-30 grados en algunos puntos de las islas”. Esta, además, irá cargada de polvo en suspensión, por lo que dará lugar a calima intensa el domingo y el lunes. “Recordemos que la calima empeora la calidad del aire. La situación podría continuar hasta el martes o miércoles, cuando ya es probable que vaya remitiendo el polvo en suspensión y bajen las temperaturas”.

Un frente barrerá el interior peninsular de oeste a este el miércoles

Esta situación se mantendrá el lunes y el martes, incluso con algún repunte el primer día de la semana que viene. “Aunque todavía hay incertidumbre, el martes se podrían rondar los 25 grados en puntos tanto del Cantábrico como del Mediterráneo”.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

No será así toda la semana, sin embargo. Es probable que en la tarde el martes se aproxime hacia Galicia un nuevo frente que dejaría precipitaciones y que el miércoles barrería el interior peninsular de oeste a este, dejando lluvias en buena parte del territorio. Se librarían de esta situación el tercio oriental peninsular y las islas Baleares.

Ese día, además, las temperaturas podrían sufrir un notable descenso. Sin embargo, según ha señalado Del Campo, estas podrían seguir siendo altas para la época del año en el este peninsular.