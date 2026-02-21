España

Primer día sin avisos meteorológicos de la Aemet en meses: fin de semana con temperaturas primaverales y sin apenas lluvias

Tras el paso de las borrascas, España se instala en una situación anticiclónica que se espera que se mantenga hasta el martes por la tarde, cuando llegará un nuevo frente

Guardar
Vista general de la playa
Vista general de la playa de la Malvarrosa el martes de esta semana. (Ana Escobar/EFE)

Hoy España ha amanecido sin avisos meteorológicos, una situación que, desde que empezó el tren de borrascas a finales de diciembre o incluso antes, no experimentábamos en meses. Ya fuese por vientos, temporal marítimo, lluvias, nevadas, deshielos o heladas, las alertas amarillas, naranjas y rojas se han sucedido durante semanas en distintos puntos del país.

Tras el paso de la borrasca Pedro, España entra en un fin de semana “prácticamente primaveral”. Así lo adelantó ayer Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que explicó que el sábado y el domingo estarían marcados por el sol, el ascenso de las temperaturas y la casi ausencia de lluvias.

“Aunque de madrugada y a primeras horas de la mañana haga frío, incluso con heladas el sábado, a mediodía y por la tarde el ambiente será suave”. De hecho, así ha sido. Mientras que en algunas regiones del interior han amanecido con heladas, los termómetros experimentarán un aumento significativo a medida que vaya avanzando el día.

Varias personas pasean por la
Varias personas pasean por la playa de La Malvarrosa, este sábado en Valencia. (Ana Escobar/EFE)

Este 21 de febrero, “las temperaturas máximas superarán de forma generalizada los 15 grados”, mientras que el domingo todavía ascenderán más: por encima de los 18 grados en buena parte del país. “Jornadas primaverales, sobre todo la del domingo, día en el que las temperaturas máximas estarán entre cinco y diez grados por encima de lo normal para la época del año. Es decir, el domingo se alcanzarán valores más propios de finales de marzo o comienzos de abril que de la segunda quincena de febrero”, ha explicado el portavoz de la Aemet.

En algunos puntos del país, además, los termómetros pueden llevar a marcar 20 grados o más. Así se espera que sea en capitales de provincia como Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Murcia, Ourense, Sevilla, así como en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Las mínimas han estado o estarán en negativo especialmente en puntos de Castilla y León y Aragón, como Burgos, León, Palencia, Soria, Teruel, Valladolid y Zamora.

Varias personas en la playa
Varias personas en la playa de la Malagueta, en Málaga. (Jorge Zapata/EFE) Mientras la borrasca Nils, que dará paso mañana a Oriana con un nuevo temporal en el país, se está cebando con Cataluña, una pareja disfruta este jueves del sol en la playa malagueña de la Malagueta. EFE/ Jorge Zapata

En cuanto a las islas Canarias, estos días llegará una masa de aire cálido procedente del continente africano que hará subir las temperaturas este fin de semana, “pudiendo incluso rondarse los 28-30 grados en algunos puntos de las islas”. Esta, además, irá cargada de polvo en suspensión, por lo que dará lugar a calima intensa el domingo y el lunes. “Recordemos que la calima empeora la calidad del aire. La situación podría continuar hasta el martes o miércoles, cuando ya es probable que vaya remitiendo el polvo en suspensión y bajen las temperaturas”.

Un frente barrerá el interior peninsular de oeste a este el miércoles

Esta situación se mantendrá el lunes y el martes, incluso con algún repunte el primer día de la semana que viene. “Aunque todavía hay incertidumbre, el martes se podrían rondar los 25 grados en puntos tanto del Cantábrico como del Mediterráneo”.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

No será así toda la semana, sin embargo. Es probable que en la tarde el martes se aproxime hacia Galicia un nuevo frente que dejaría precipitaciones y que el miércoles barrería el interior peninsular de oeste a este, dejando lluvias en buena parte del territorio. Se librarían de esta situación el tercio oriental peninsular y las islas Baleares.

Ese día, además, las temperaturas podrían sufrir un notable descenso. Sin embargo, según ha señalado Del Campo, estas podrían seguir siendo altas para la época del año en el este peninsular.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaClimaMeteorologíaAemetEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados de la Triplex de

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

La falta de respuesta por parte de las autoridades cubanas ha derivado en el cierre de varias sociedades o en su entrada en procedimientos concursales

El régimen de Cuba debe

Embalses España 21 de febrero: reserva de agua subió 5,15 %

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España 21 de febrero:

Pollo a la cazadora o ‘alla cacciatora’, un guiso sencillo y delicioso tradicional de la Toscana italiana

En este sabroso guiso, el pollo troceado se cocina a fuego lento en una salsa de tomate, vino tinto, ajo, cebolla, aceitunas y hierbas mediterráneas

Pollo a la cazadora o

Así es Royal Lodge, la finca en la que Andrés vivió más de 20 años y que la policía registra tras su detención

Durante más de dos décadas, fue el refugio privado del príncipe Andrés. Ahora es el escenario de la investigación

Así es Royal Lodge, la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión en Madrid sobre

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

Las carreteras españolas están “en el peor momento de su historia reciente” por la falta de inversión: 34.000 kilómetros “necesitan reconstrucción urgente”

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”