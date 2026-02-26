España

Trabajo aprueba un protocolo para acompañar a las personas trans en las empresas: “Tendrán garantías en todo el proceso de transición”

El objetivo es que ninguna persona vea limitada su carrera profesional por razón de identidad de género, ha explicado Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto a representantes de CCOO y UGT durante la firma del protocolo de acompañamiento para las personas trans. (Gustavo Valiente / Europa Press)

Dentro del colectivo LGBTI+, las personas trans siguen siendo las que más sufren discriminación en el ámbito laboral. La preocupación por posibles represalias, dificultades en el avance profesional o la pérdida del puesto lleva a muchas a ocultar su identidad de género y posponer su transición. Para hacer frente a esta realidad, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha aprobado este jueves un protocolo de acompañamiento para personas trans en el ámbito laboral, junto a la Federación Estatal (FELGTBI+) y sindicatos CCOO y UGT, que busca garantizar los procesos de transición respetuosos en el ámbito laboral.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que el protocolo se basa en principios de respeto expreso a los derechos humanos y laborales de las personas trans, así como en la prohibición de cualquier forma de discriminación relacionada con la identidad o expresión de género. El texto recomienda a las empresas “reconocer y respetar el género manifestado por la persona trabajadora”, emplear un lenguaje inclusivo y permitir el uso de pronombres autoidentificados, incluso cuando estos no hayan sido legalmente reconocidos.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a su llegada a la firma del Protocolo de acompañamiento para las personas trans en el ámbito de la empresa, en la Escuela de Organización Industria. (Gustavo Valiente / Europa Press)

“El protocolo pone en el centro a las personas trans, que tendrán garantías y potestad de decisión en todo el proceso de transición de género, protegiendo su dignidad e intimidad. Este proceso también será objeto de una estricta confidencialidad y reserva”, según ha informado el ministerio.

Medidas para cada etapa del proceso de transición

De esta forma, ha explicado Díaz, el acompañamiento comprenderá acciones antes, durante y después del proceso de transición de género. Antes del inicio del proceso, se podrá acordar la forma de comunicar el cambio a la plantilla si la persona así lo desea, mientras que durante la transición la empresa pondrá a disposición de la persona solicitante horas de permiso retribuido para acudir a citas médicas o para la realización de trámites administrativos. Una vez finalizado el proceso, la empresa debe asegurar “la actualización de contratos, nóminas, tarjetas identificativas y cualquier otra documentación interna relevante”, ha aclarado la ministra.

El acuerdo se firma coincidiendo con el segundo aniversario de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que establece en el artículo 15.1 la obligación de que las personas trabajadoras cuenten con un conjunto planificado de medidas para alcanzar la igualdad real y efectiva de este colectivo en el ámbito laboral. El protocolo, ha añadido Díaz, no solo responde a la exigencia legal vigente, sino que busca sentar un precedente para el resto de los sectores productivos en España.

“El objetivo es que ninguna persona vea limitada su carrera profesional por razón de identidad de género”, ha señalado la ministra.

Declaraciones de Carla Antonelli, senadora de Más Madrid, que ha denunciado que las agresiones por delitos de LGTBIfobia se han duplicado en España desde el año pasado. "Hay una relación causa y efecto de los discursos de odio", ha expresado sobre este aumento de casos (Fuente: Europa Press).

Comisión paritaria y mecanismos de seguimiento

La activación del acompañamiento solo se producirá tras la comunicación voluntaria de la persona interesada a la persona de referencia designada por la empresa. El acuerdo prevé la creación de una comisión paritaria en los casos en los que sea posible, en la que se incluirá a personas con experiencia en diversidad trans.

El texto también introduce mecanismos de seguimiento, con reuniones periódicas y programas de desarrollo profesional, para garantizar que la integración laboral de las personas trans se mantenga en condiciones de igualdad real.

