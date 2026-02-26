España

Los hombres pierden el cromosoma Y cuando envejecen: esta es su relación con el cáncer

Con el paso de los años, las células pierden progresivamente este cromosoma determinante de los hombres

Guardar
Reconstrucción de una secuencia de
Reconstrucción de una secuencia de ADN (Imagen Ilustrativa Infobae)

A media que pasan los años, los hombres tienden a perder el cromosoma Y por errores en la división celular. Hasta el momento, se creía que este fenómeno natural no tenía ningún efecto relevante en la salud dado que este cromosoma contiene pocos genes aparte de los de la determinación masculina. En cambio, nuevos estudios acaban de arrojar luz sobre este suceso.

El fenómeno de la pérdida del cromosoma Y ocurre de manera frecuente en las células de hombres a medida que envejecen. Según los últimos métodos de detección que recoge la genetista Jenny Graves en un artículo publicado en The Conversation, la incidencia aumenta de forma visible con la edad: el 40 % de los hombres de 60 años presentan ausencia del cromosoma Y en parte de sus células, un porcentaje que asciende hasta el 57% en los varones de 90 años.

Algunos factores ambientales como el tabaco o la exposición a sustancias cancerígenas también desempeñan un papel en este proceso. La pérdida afecta exclusivamente a ciertas células y sus descendientes ya no recuperan el cromosoma, lo que genera un mosaico celular en el organismo, compuesto tanto por células con el cromosoma Y como por otras que carecen de él. Estudios in vitro han mostrado que las células que han perdido el cromosoma Y pueden multiplicarse con más rapidez, lo que sugiere una posible ventaja competitiva tanto en tejidos normales como en tumores.

Cómo funciona el cromosoma Y

El cromosoma Y contiene únicamente 51 genes que codifican proteínas (lejos de los miles que albergan otros cromosomas) y está especialmente expuesto a errores durante la división celular, lo que favorece su pérdida. De esta manera, los tejidos con alta tasa de recambio celular tienden a experimentar una mayor pérdida de este cromosoma.

A pesar de ello, la desaparición del cromosoma Y no resulta letal para la célula, lo que se explica porque, en general, sus genes no se consideran imprescindibles para la supervivencia celular. Existen, además, casos en la naturaleza donde ciertas especies de marsupiales eliminan el cromosoma Y al inicio de su desarrollo, y la evolución misma ha ido degradándolo durante 150 millones de años. Incluso en algunos roedores, se ha producido ya su completa desaparición y posterior sustitución.

No obstante, diversas investigaciones han establecido una relación entre la ausencia del cromosoma Y y la aparición de enfermedades graves en el varón, incluidas patologías cardiovasculares, neurodegenerativas y diversos tipos de cáncer, según ha explicado la profesora Jenny Graves en The Conversation.

El cáncer y su relación con el cromosoma Y

Son varios los trabajos que han vinculado la pérdida del cromosoma Y al desarrollo de insuficiencias renales, así como a enfermedades cardiacas. Un estudio alemán observó que los hombres mayores de 60 años que presentan una elevada frecuencia de células sin el cromosoma Y tienen un mayor riesgo de infarto. Del mismo modo, se ha detectado una asociación con mortalidad por COVID-19, lo que podría contribuir a entender por qué la tasa de fallecimientos es superior en varones. En pacientes con enfermedad de Alzheimer, la ausencia del cromosoma Y es hasta diez veces más frecuente.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

En el caso del cáncer, se ha observado que los hombres que pierden el cromosoma Y no solo muestran mayor tendencia a padecer diferentes tumores, sino que, además, presentan un peor pronóstico si desarrollan la enfermedad. Las células cancerígenas en sí mismas suelen haber perdido este cromosoma junto a otras alteraciones cromosómicas.

Identificar el mecanismo por el que la pérdida del cromosoma Y se asocia a estas dolencias no es tarea sencilla. No puede descartarse que la propia enfermedad favorezca la pérdida del cromosoma, que ambas tengan una causa común o que exista predisposición genética compartida. Así, algunas asociaciones detectadas entre la pérdida del cromosoma Y y enfermedades renales o cardiacas podrían explicarse porque la reparación de estos órganos tras lesiones provoca un aumento de la división celular, facilitando la pérdida cromosómica.

En cuanto al cáncer, podría deberse a una tendencia genética a la inestabilidad del genoma. Los estudios de asociación a escala genómica señalan que un tercio de la frecuencia de la pérdida del cromosoma Y se debe a causas genéticas, con más de 150 genes implicados en la regulación del ciclo celular y en la predisposición a tumores.

Temas Relacionados

ADNCromosomasGenéticaGenesEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un padre denuncia para dejar de pagar la pensión de alimentos de su hija porque ya es universitaria y “la relación está rota”: pierde el juicio

El tribunal señala que no existe justificación para reducir ni suprimir la ayuda, pues no hay evidencia de que la hija adulta posea gastos menores respecto a su infancia

Un padre denuncia para dejar

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

El programa público recompensa a jóvenes y familias que huyen del elevado coste de la vivienda en las grandes ciudades para establecerse en zonas rurales en proceso de despoblación

El país de Europa donde

Alfredo Molina, veterinario: “La eutanasia en tu mascota debe pensarse más desde el amor que desde el egoísmo”

El especialista defiende que la muerte digna puede ser un “último te quiero” para tu mascota

Alfredo Molina, veterinario: “La eutanasia

Fran, pescadero: “Compramos atún por costumbre, pero la caballa tiene más omega-3, menos mercurio y es más barata”

La caballa es uno de los peces más populares de la región atlántica, aunque su consumo ha pasado a un segundo plano por la gran prevalencia del atún en lata

Fran, pescadero: “Compramos atún por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil incauta 15

La Guardia Civil incauta 15 pangolines muertos en la maleta de una mujer procedente de Etiopía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Condenan a seis meses de prisión a un hombre de 38 años por hacer ‘sexting’ y enviar imágenes pornográficas a una menor de 12 a través de Instagram

La Justicia rechaza la extradición de un colombiano acusado de una estafa millonaria porque la orden de captura incluía tres cantidades de dinero diferentes

Las fechas clave de las elecciones en Castilla y León

Una abuela pide a su nieto que le devuelva 45.000 euros que le prestó para comprar una casa, pero la Justicia se lo impide porque fue una donación

ECONOMÍA

El país de Europa donde

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica