Antelm Pujol, doctor: “A los 40 años, el 40% de los hombres tiene disfunción eréctil”

Un joven toma viagra para la disfunción eréctil (Shutterstock)

La disfunción eréctil es uno de los problemas de salud más comunes entre los hombres. Se calcula que afecta al 10% de los varones, pero su prevalencia va aumentando con la edad. “A los 40 años, el 40% de hombres tienen disfunción eréctil”, afirma el doctor Antelm Pujol, médico especialista en endocrinología y nutrición.

“El pene es mágico. Necesitamos que aumente de tamaño cuando hay una erección. Cuando eso no sucede, es que hay un problema”, explica Pujol en un vídeo publicado en sus redes sociales (@thefitmedstudent). Las causas, según indica, no son siempre las mismas, pues “la disfunción eréctil puede tener causas psicógenas u orgánicas. Dentro de las causas orgánicas, la salud metabólica y hormonal es fundamental”.

Conocer el origen de la disfunción eréctil es clave para saber cómo abordarlo desde la consulta, pues “este problema puede ser desde unos niveles inadecuados de testosterona hasta incluso que nuestras arterias del pene tengan dificultad para aportar la sangre que necesita”. De hecho, la disfunción eréctil puede ser un primer indicador de problemas circulatorios y enfermedades cardiovasculares.

La alerta de la disfunción eréctil

Hombre con problemas de corazón (Shutterstock)

Según explica el doctor Pujol, “las arterias del pene se ven a 250 aumentos de microscopio”. Este tamaño tan pequeño hace necesario que estas venas “estén totalmente desbloqueadas para que llegue sangre, con lo cual el colesterol es un factor de riesgo”, indica Pujol.

“Estas arterias son muy pequeñitas y el hecho de que estén tapadas puede ser un síntoma centinela de que nuestra salud metabólica necesita especial atención”, dice. La disfunción eréctil no implica necesariamente la existencia de una enfermedad cardíaca subyacente, pero puede ser el origen en hombres que presentan disfunción eréctil sin una causa evidente, como un traumatismo, y que no muestran síntomas de problemas cardíacos. Los especialistas recomiendan someterse a pruebas de detección de enfermedades cardíacas antes de iniciar cualquier tratamiento específico contra la disfunción eréctil.

Según la Sociedad Española de Cardiología (SEC), los problemas de dilatación arterial suelen manifestarse primero en el pene, ya que es un órgano especialmente sensible a estos cambios. Por este motivo, la aparición de disfunción eréctil puede anticipar hasta en tres años el desarrollo de una enfermedad coronaria. “El pene es el centinela de la buena circulación periférica y, por lo tanto, diagnosticar adecuadamente qué es lo que le sucede es vital para encontrar la solución”, concluye el doctor Pujol.

Otras enfermedades ocultas tras la disfunción eréctil

Las enfermedades cardiacas no son las únicas que se ocultan tras la disfunción eréctil. En una entrevista con Infobae España, el urólogo Josep Torremadé Barreda, responsable de la Unidad de Andrología en el servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona, explicó que esta disfunción sexual también puede indicar la presencia de hipertensión o diabetes, patologías que, si no se tratan, suponen “un riesgo importante para el paciente, no tanto por la erección, sino por eventos cardiovasculares como puede ser infartos, embolias u otros eventos”.

Sin embargo, el especialista matizó que “no siempre va a asociarse a riesgo cardiovascular”. Existen otros factores, como el diagnóstico de cáncer de próstata, en los que la disfunción eréctil aparece como una de las secuelas más frecuentes.