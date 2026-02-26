España

Fran, pescadero: “Compramos atún por costumbre, pero la caballa tiene más omega-3, menos mercurio y es más barata”

La caballa es uno de los peces más populares de la región atlántica, aunque su consumo ha pasado a un segundo plano por la gran prevalencia del atún en lata

Guardar
Las recomendaciones del pescadero Fran
Las recomendaciones del pescadero Fran Rodríguez sobre el consumo de pescado en lata (Montaje Infobae)

En un contexto en el que cada vez consumimos menos pescado fresco, las conservas parecen haber llegado a salvarnos. Son duraderas, económicas, nutritivas y fáciles de incluir en nuestras recetas; ¿qué más se puede pedir? Esta hipótesis viene fundamentada por los datos. En España, consumimos aproximadamente 100 millones de kilos de conservas de atún, una cifra muy por encima de los 13 millones de kilos de mejillones en lata, su inmediato competidor, según constata el informe ‘Qué sabemos de lo que comemos del mar’ presentado por la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac).

Pero hay vida más allá del atún, ese alimento no perecedero que todos tenemos en nuestra despensa y que protagoniza desde platos de pasta hasta ensaladas, pizzas o tortillas. Eso es precisamente lo que quiere reivindicar el pescadero y creador de contenido Fran Rodríguez, conocido en redes sociales como @elpescaderodemalaga. El tiktoker, que también es responsable de la Pescadería Paco (Martínez Maldonado, 75), ha compartido con sus seguidores algunas opiniones con respecto a estos productos en conserva, animándonos a priorizar alternativas como la caballa.

“Si comes atún es por marketing, porque la caballa es nutrición”, comienza asegurando el pescadero en su vídeo, toda una oda a este producto desestimado por muchos. “Todo el mundo compra atún por costumbre, pero la caballa tiene más omega-3, menos mercurio, más vitamina D, más sabor y normalmente es más barata”, resume el experto, enumerando los que son, en su opinión, algunos de los grandes puntos positivos del consumo de caballa.

La caballa es uno de los peces más populares de la región atlántica y ha sido un pescado consumido y valorado desde la antigüedad. La carne de este pescado azul destaca por su sabor y jugosidad, y puede encontrarse fresco, ideal para consumir al horno o a la parrilla, y también en conserva, perfecto para utilizar en ensaladas, en tostadas saladas o como picoteo acompañado de unas tostas o unas patatas fritas.

¿Atún o caballa?

Nutricionalmente hablando, se trata de un debate con motivos de peso. Tanto el atún como la caballa son opciones interesantes para incluir en la dieta, si bien es cierto que cada uno de ellos aporta ciertos beneficios y, en cierta manera, también contraindicaciones que merece la pena tener en cuenta a la hora de elegir.

En el caso del atún en conserva, es una excelente opción para incorporar proteína a nuestra dieta, puesto que por cada 100 gramos de este pescado podemos sumar alrededor de 25 gramos de proteínas de calidad. Como uno de sus principales perjuicios, encontramos un factor mencionado por el propio pescadero: el contenido en metales pesados. Al ser uno de los pescados más grandes de nuestros mares, el atún contiene elevadas cantidades de metales pesados como el mercurio que, al acumularse en el organismo, puede resultar perjudicial.

Conserva de atún enlatada
Conserva de atún enlatada

Según la AESAN, una lata de atún tiene un contenido en mercurio de unos 0,26 mg/kg, mientras que el límite máximo establecido por la Unión Europea se encuentra en 1 g/kg. Por tanto, a pesar de que el nivel de mercurio de una lata está “muy por debajo del límite”, es importante vigilar el consumo de estos alimentos y no abusar de ellos en nuestra dieta.

La cosa cambia cuando echamos un vistazo a las propiedades nutricionales de la caballa en conserva. Se trata de un producto con alto contenido en ácidos grasos omega 3 y que, además, no se queda atrás en lo que a proteínas de calidad se refiere: por cada 100 gramos, la caballa ofrece alrededor de 15 gramos de este fundamental nutriente. Por otro lado, al ser un ejemplar de menor tamaño que el atún, la caballa es una de las alternativas recomendadas para proteger la salud cardiovascular, pues tiene menos probabilidades de contener metales pesados como el mercurio. "El atún es un pescado más grande, está arriba en la cadena trófica y acumula más metales pesados", asegura el experto en su vídeo.

Temas Relacionados

PescadoProductos EspañaNutrición EspañaNutriciónEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

El programa público recompensa a jóvenes y familias que huyen del elevado coste de la vivienda en las grandes ciudades para establecerse en zonas rurales en proceso de despoblación

El país de Europa donde

Alfredo Molina, veterinario: “La eutanasia en tu mascota debe pensarse más desde el amor que desde el egoísmo”

El especialista defiende que la muerte digna puede ser un “último te quiero” para tu mascota

Alfredo Molina, veterinario: “La eutanasia

‘Valle Salvaje’ golpea a sus fans con su adiós más desgarrador: la muerte de Adriana sacude la serie de La 1

El fallecimiento de la duquesa en el capítulo 362 marca un giro decisivo en la serie diaria de RTVE

‘Valle Salvaje’ golpea a sus

Los potentes cuadricópteros baratos con los que Ucrania ya neutraliza el 30% de las amenazas áereas del ejército ruso

Pueden alcanzar los 370 kilómetros por hora y son la mejor respuesta a una cada vez mayor presión del enemigo, con drones más sofisticados en ataques masivos

Los potentes cuadricópteros baratos con

Los hombres pierden el cromosoma Y cuando envejecen: esta es su relación con el cáncer

Con el paso de los años, las células pierden progresivamente este cromosoma determinante de los hombres

Los hombres pierden el cromosoma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil incauta 15

La Guardia Civil incauta 15 pangolines muertos en la maleta de una mujer procedente de Etiopía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Condenan a seis meses de prisión a un hombre de 38 años por hacer ‘sexting’ y enviar imágenes pornográficas a una menor de 12 a través de Instagram

La Justicia rechaza la extradición de un colombiano acusado de una estafa millonaria porque la orden de captura incluía tres cantidades de dinero diferentes

Las fechas clave de las elecciones en Castilla y León

Una abuela pide a su nieto que le devuelva 45.000 euros que le prestó para comprar una casa, pero la Justicia se lo impide porque fue una donación

ECONOMÍA

El país de Europa donde

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica