Fran, pescadero: “Compramos atún por costumbre, pero la caballa tiene más omega-3, menos mercurio y es más barata”

En un contexto en el que cada vez consumimos menos pescado fresco, las conservas parecen haber llegado a salvarnos. Son duraderas, económicas, nutritivas y fáciles de incluir en nuestras recetas; ¿qué más se puede pedir? Esta hipótesis viene fundamentada por los datos. En España, consumimos aproximadamente 100 millones de kilos de conservas de atún, una cifra muy por encima de los 13 millones de kilos de mejillones en lata, su inmediato competidor, según constata el informe ‘Qué sabemos de lo que comemos del mar’ presentado por la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac).

Pero hay vida más allá del atún, ese alimento no perecedero que todos tenemos en nuestra despensa y que protagoniza desde platos de pasta hasta ensaladas, pizzas o tortillas. Eso es precisamente lo que quiere reivindicar el pescadero y creador de contenido Fran Rodríguez, conocido en redes sociales como @elpescaderodemalaga. El tiktoker, que también es responsable de la Pescadería Paco (Martínez Maldonado, 75), ha compartido con sus seguidores algunas opiniones con respecto a estos productos en conserva, animándonos a priorizar alternativas como la caballa.

“Si comes atún es por marketing, porque la caballa es nutrición”, comienza asegurando el pescadero en su vídeo, toda una oda a este producto desestimado por muchos. “Todo el mundo compra atún por costumbre, pero la caballa tiene más omega-3, menos mercurio, más vitamina D, más sabor y normalmente es más barata”, resume el experto, enumerando los que son, en su opinión, algunos de los grandes puntos positivos del consumo de caballa.

La caballa es uno de los peces más populares de la región atlántica y ha sido un pescado consumido y valorado desde la antigüedad. La carne de este pescado azul destaca por su sabor y jugosidad, y puede encontrarse fresco, ideal para consumir al horno o a la parrilla, y también en conserva, perfecto para utilizar en ensaladas, en tostadas saladas o como picoteo acompañado de unas tostas o unas patatas fritas.

¿Atún o caballa?

Nutricionalmente hablando, se trata de un debate con motivos de peso. Tanto el atún como la caballa son opciones interesantes para incluir en la dieta, si bien es cierto que cada uno de ellos aporta ciertos beneficios y, en cierta manera, también contraindicaciones que merece la pena tener en cuenta a la hora de elegir.

En el caso del atún en conserva, es una excelente opción para incorporar proteína a nuestra dieta, puesto que por cada 100 gramos de este pescado podemos sumar alrededor de 25 gramos de proteínas de calidad. Como uno de sus principales perjuicios, encontramos un factor mencionado por el propio pescadero: el contenido en metales pesados. Al ser uno de los pescados más grandes de nuestros mares, el atún contiene elevadas cantidades de metales pesados como el mercurio que, al acumularse en el organismo, puede resultar perjudicial.

Según la AESAN, una lata de atún tiene un contenido en mercurio de unos 0,26 mg/kg, mientras que el límite máximo establecido por la Unión Europea se encuentra en 1 g/kg. Por tanto, a pesar de que el nivel de mercurio de una lata está “muy por debajo del límite”, es importante vigilar el consumo de estos alimentos y no abusar de ellos en nuestra dieta.

La cosa cambia cuando echamos un vistazo a las propiedades nutricionales de la caballa en conserva. Se trata de un producto con alto contenido en ácidos grasos omega 3 y que, además, no se queda atrás en lo que a proteínas de calidad se refiere: por cada 100 gramos, la caballa ofrece alrededor de 15 gramos de este fundamental nutriente. Por otro lado, al ser un ejemplar de menor tamaño que el atún, la caballa es una de las alternativas recomendadas para proteger la salud cardiovascular, pues tiene menos probabilidades de contener metales pesados como el mercurio. "El atún es un pescado más grande, está arriba en la cadena trófica y acumula más metales pesados", asegura el experto en su vídeo.