España

Tejero denunció que su traslado a Ferrol fue “anticonstitucional” y exigió un cambio a la prisión militar de Alcalá de Henares: “El teniente se encuentra enfermo”

El escrito dirigido al ministro de Defensa afirmaba que la celda de Tejero estaba “llena de humedad” e incumplía las condiciones sanitarias

Guardar

Poco después del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, fue trasladado al Castillo de la Palma en Mugardos, en Ferrol (Galicia). La fortaleza, utilizada durante el siglo XX como prisión militar, fuesu residencia desde 1981 hasta 1983 por oden del Ministerio de Defensa.

El teniente coronel habría criticado la orden de traslado del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Así se ha sabido tras la desclasificación de los documentos del 23F que almacenaban los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores. Y es que, según el informe titulado ‘Traslado de peticiones de los Abogados de los condenados’, Tejero estaría alojado en una celda “llena de humedad” y “a 650 kilómetros” de Madrid.

El escrito, dirigido al ministro de Defensa y fechado el 28 de julio de 1981, denunciaba que el traslado a Ferrol no había sido acordado por un juez, sino por el poder ejecutivo, lo que habría sido un movimiento “anticonstitucional” que vulneraba sus derechos como ciudadano. De este modo, solicitaba el cambio al Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares “donde tenía que estar en la actualidad”.

“El teniente coronel Tejero se encuentra enfermo”

El abogado del teniente coronel emitió “su más respetuosa protesta por las infracciones procedimentales cometidas en la tramitación del proceso, así como por el incumplimiento del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares n°3331/1978, de 22 de diciembre”. Dentro de las reclamaciones, se expone la vulneración del “secreto sumarial” de Milans del Bosch, Ricardo Pardo Zancada y Antonio Tejero: “Manifiestan que aparecen recogidas literalmente frases que han declarado ante el Juez Instructor, en la Prensa, violando el secreto sumarial“, expone.

Asimismo, uno de los ejes centrales de la cuestión vendría con el siguiente punto del documento: “El traslado del Ilmo. Sr. D. Antonio Tejero Molina se efectuó de forma claramente anticonstitucional”, denuncia. De esta manera, la acción habría incumplido el artículo 10 de la Constitución, por el que se reconocen los principios de “igualdad” y “respeto a la dignidad de la persona humana”.

Concretamente, en el quinto punto del documento se establece que uno de los tres procesados “ha sido trasladado, arbitraria y subrepticiamene, sin conocimiento del Poder Judicial, se le han restringido discrecionalmente las visitas, se le ha trasladado a más de 650 kilometros de su Letrado, originándole indefensión, impidiendo la normal comunicación entre el Letrado y su patrocinado a una habitación llena de humedad y con incumplimiento de las condiciones higienico-sanitarias a que toda persona humana tiene derecho, así como del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares”, determinaba.

Por lo que, el abogado defensor estipulaba que se “origina una evidente indefensión”. Debido a las condiciones de la celda, “el teniente coronel Tejero se encuentra enfermo, afectado de reuma, en una prisión militar llena de humedad y, asimismo, de anemia”, afirmaba.

El Consejo de Ministros ha aprobado la publicación de comunicaciones y archivos hasta la fecha mantenidos en secreto sobre el golpe de Estado de 1981.

“Una auténtica arbitrariedad y desviación de poder”

A mayores, el informe expresa que “el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares no atribuye al Ministerio de Defensa competencia para trasladar por su propia iniciativa, sino que la iniciativa en todo caso tiene que ser de la autoridad judicial competente”. En este sentido, se insiste en que Defensa “solo es competente para dar la orden de conducción”.

Así, al tratarse de una cuestión de “criterio constitucional”, el “poder ejecutivo” no podría haber ordenado, “como lo hizo, sin solicitud previa del poder judicial, el traslado y conducción de un procesado a territorio de diferente jurisdicción”. De hecho, el abogado de Tejero asegura en el escrito que fue “testigo de la sorpresa del Juez Especial Instructor cuando se enteró del traslado por televisión”.

De esta forma, en el documento se suplica “que se respete el principio constitucional de igualdad y el principio procesal internacional de ‘equality of arms’ consagrado en el artículo 6° de la Convención Europea de Derechos del Hombre“. Igualmente, se pedía “que se traslade al Ilmo. Sr. Don Antonio Tejero Molina, Teniente Coronel de la Guardia Civil, al Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares, donde tenía que estar en la actualidad y del que fue trasladado en virtud de un acto administrativo nulo de pleno derecho, dictado por órgano manifiestamente incompetente, y que constituye una auténtica arbitrariedad y desviación de poder”, concluye.

Temas Relacionados

Desclasificación documentos 23FMemoria históricaMemoria DemocráticaFerrolEspaña-NacionalEspaña-Noticia

Últimas Noticias

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: última hora de los archivos secretos y reacciones

El Gobierno autoriza la publicación comunicaciones y archivos hasta hoy secretos del golpe de Estado fallido de Tejero en 1981

Desclasificación de los documentos del

Resultados del Sorteo 4 de Super ONCE: ganadores y números premiados del 25 de febrero de 2026

Consulte aquí la combinación de las 17:00 horas y averigüe si la suerte estuvo de su lado

Resultados del Sorteo 4 de

Así se come en Fontané, el nuevo restaurante de los hermanos Roca: es la mejor apertura del año y sirve platos desde 18 €

Fontané es el restaurante con el que Joan, Josep y Jordi rinden tributo a la cocina de su madre, Montserrat Fontané, la matriarca de la familia

Así se come en Fontané,

Fernando Grande-Marlaska, sobre la baliza V16: “No tiene justificación alguna cuestionar de forma engañosa esta herramienta”

El ministro del Interior defiende la obligatoriedad del dispositivo luminoso y asegura que desde enero se ha activado más de 2.300 veces al día en las carreteras españolas

Fernando Grande-Marlaska, sobre la baliza

La Audiencia Provincial de Madrid concede la nacionalidad española a un colombiano tras acreditar su origen sefardí y su vínculo con España

La sala considera válidos los certificados expedidos por la comunidad judía Shomer Yisrael, los informes genealógicos de la Academia Colombiana de Genealogía y las pruebas de colaboración cultural y económica con instituciones españolas

La Audiencia Provincial de Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desclasificación de los documentos del

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: última hora de los archivos secretos y reacciones

Fernando Grande-Marlaska, sobre la baliza V16: “No tiene justificación alguna cuestionar de forma engañosa esta herramienta”

La Audiencia Provincial de Madrid concede la nacionalidad española a un colombiano tras acreditar su origen sefardí y su vínculo con España

Detienen en Alemania al presunto asesino de Andriy Portnov, tiroteado frente a un colegio en Pozuelo (Madrid)

Un informe de 1981 revela que la Policía estudió asaltar el Congreso el 23-F en una operación que preveía “entre 80 y 110 muertos”

ECONOMÍA

Mercadona destina 1.000 millones de

Mercadona destina 1.000 millones de euros a subir los salarios y a mejorar la jornada laboral de sus trabajadores

España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

Cancelaciones en el AVE Madrid-Málaga: Ouigo e Iryo suspenden los trenes hasta el 23 de marzo y Renfe anuncia modificaciones en los trayectos

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080