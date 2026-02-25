“Después de este mensaje, ya no puedo volverme atrás”: la cronología del 23F desde la Casa Real que recoge la versión del rey Juan Carlos

El Consejo de Ministros ha aprobado la publicación de comunicaciones y archivos hasta la fecha mantenidos en secreto sobre el golpe de Estado de 1981.

Más de cuatro décadas después del golpe de Estado fallido que tuvo lugar el 23 de febrero de 1981, el Gobierno por fin ha hecho pública la documentación relativa al caso. Desde este miércoles a las 13 horas, en la web de la Moncloa se encuentran disponibles los papeles que dan acceso a los entresijos de uno de los hitos fundacionales de la democracia. Son 153 los archivos de textos disponibles procedentes de archivos del Ministerio del Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Entre ellos, hay uno que relata la cronología de los hechos desde la Casa Real.

El documento sin firma muestra el relato del día en el que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió a tiros en el Congreso de los Diputados bajo la mirada del Palacio de la Zarzuela. Entonces, como detalla el documento de 34 páginas, el rey Juan Carlos I, que tenía 42 años, estaba escuchando por la radio -la Cadena SER transmitía en directo- la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez. Sin embargo, a las 18.22, un grupo de guardias civiles armados irrumpió en el hemiciclo, disparó al techo. El resto es historia. Ahora, el documento detalla que, tras el golpe, secretario general de la Casa de su Majestad el Rey, Sabino Fernández Campos, fue a comprobar inmediatamente que el Juan Carlos de Borbón era conocedor de los acontecimientos.

Armada llama al rey minutos después del golpe

A las 18.30, apenas diez minutos después, el Rey recibió una llamada del general Alfonso Armada, uno de los principales participantes del golpe de Estado, quien pretendía incorporarse al Palacio de la Zarzuela. Según el documento, se le indicó que permaneciera en su puesto.

En paralelo, comenzaron las comunicaciones internas para conocer el alcance de la situación. El secretario general informó al monarca y se ordenó establecer contacto con las capitanías generales, zonas marítimas y regiones aéreas para comprobar la posición de las unidades militares. Poco después, desde la División Acorazada Brunete se preguntó de forma insistente si Armada se encontraba en la Zarzuela. “Esto cambia totalmente la situación”, dijo el general José Juste.

A partir de ese momento, el Rey adoptó varias decisiones: impedir el traslado del general Armada al Palacio, encomendar a la Junta de Jefes de Estado Mayor la dirección militar de los acontecimientos y establecer comunicación directa con los mandos territoriales para conocer su postura. Esto último lo hizo de manera personal el propio Moncarca, según se recoge en el informe. Además, la Casa Real optó porque Fernández Campos estableciera comunicación con el director general de la Seguridad del Estado, Francisco Laina, y una reunión con los secretarios de Estado y el subsecretario en el Ministerio del Interior.

No fue hasta entre las 19.00 y las 19.15 horas cuando Juan Carlos I logró comunicarse con Jaime Milans del Bosch, teniente general del Ejército de Tierra y capitán general de la III Región Militar. Según el documento, el mando militar aseguró que estaba “a las órdenes del Rey” y que había adoptado medidas para preservar el orden, mientras en Valencia se difundía el bando por el que se desplegaban tropas en las calles.

Así, tras recabar información de las distintas capitanías generales, se decidió que el Rey debía dirigirse al país para clarificar la situación y evitar interpretaciones contradictorias sobre la cadena de mando. De esta forma, se decide que sobre las 19.30 el actual emérito debe de dar un mensaje por televisión y radio. “Televisión Española está vigilada y ocupada por una Unidad al mando de un Capitán de Caballeria”, recoge el texto.

A las 20.10 horas se conoció que el general Milans del Bosch contemplaba la posibilidad de que el general Armada accediera al Congreso, al tiempo que las autoridades civiles, representantes políticos y organizaciones sociales llamaban a la Zarzuela para conocer la situación. Desde la Casa del Rey se insistía en transmitir serenidad y en recalcar la postura del monarca.

Fernández Campos pidió a Tejero que abandonara el golpe

Poco después, el secretario general Sabino Fernández Campos logró establecer comunicación telefónica con el teniente coronel Antonio Tejero en el interior del Congreso. Durante la conversación le instó a deponer su actitud, pero el mando de la Guardia Civil respondió que no recibía órdenes más que del capitán general de Valencia.

Entre las 20.00 y las 21.00 horas se sucedieron contactos telefónicos con distintos mandos militares. El Rey habló con el general Armada en una conversación descrita como tensa, y mantuvo también comunicaciones con el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Gabeiras.

A las 21.35 horas se transmitió un télex a las autoridades militares para evitar cualquier confusión: se ordenaba mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente y se establecía que cualquier medida de carácter militar debía contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Paralelamente, se acordó que los secretarios de Estado y subsecretarios se reunieran en el Ministerio del Interior para adoptar las medidas necesarias mientras el Gobierno permanecía retenido en el Congreso.

El Rey se dirigiría a la nación, pero tardaría unas horas

A las 22.00 horas, la Junta de Jefes de Estado Mayor hizo pública una nota en la que afirmaba haber adoptado las medidas necesarias para restablecer el orden. Media hora después, Televisión Española anunció que el Rey se dirigiría a la nación.

Mientras tanto, continuaban las conversaciones con Milans del Bosch para que retirara las unidades desplegadas en Valencia y ordenara a Tejero deponer su actitud. El capitán general insistía en la llamada “solución Armada”, propuesta que desde la Zarzuela se rechazó de forma expresa. A las 23.30 horas llegó finalmente al palacio un equipo de Televisión Española para grabar el mensaje del Rey. Poco antes de la medianoche, Juan Carlos I entró en su despacho vestido con uniforme de capitán general y comenzó la grabación que sería difundida horas más tarde.

A las doce de la noche, el rey con el uniforme de Capitán General del Ejército, empieza la grabación, que, pasada media hora, sale hacia los estudios de TVE para ser emitida. No se emite hasta la una y doce minutos de la madrugada. “La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum", dijo ante la pantalla.

El 40 aniversario el martes del intento de golpe de Estado contra la joven democracia española tras la dictadura de Francisco Franco tendrá entre sus protagonistas al rey emérito, Juan Carlos I, por haber sido quien desactivó el asalto militar pero también por su actual alejamiento de España mientras es investigado por presuntos negocios ocultos. EFE/TVE/Archivo

A la una y veinte de la madrugada, el monarca mantiene una conversación con Milans del Bosch. “Después de este mensaje, ya no puedo volverme atrás”, dice y defiende que “cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra El Rey”, que, según el archivo, se muestra firme. Ordena la retirada de todas las unidades desplegadas en Valencia y lanza una acusación: “ Quien se subleve, está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil”.

La respuesta a su llamada llega a las dos menos cuatro. Bosch le transmite al rey que cumplirá con las órdenes pero que “Tejero ya no le obedece”. La Junta de Jefes del Estado Mayor recibe esta información a través de Secretatio General. A las cuatro de la madrugada, el rey llama de nuevo a Milans del Bosch. No hay avances y el rey le insiste en que “esto tiene que acabar de una vez”. Le pide que mande un comunicado para que los militares abandonen las calles, pero antes, el militar insurrecto vuelve a apelar a la solución “Armada”.

A las cinco y diez de la madrugada, llega la orden de deponer las armas de Milans del Bosch: “Quede sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado con fecha de ayer, día 23 de Febrero”. En esta misma franja horaria, pero tras la orden, se constata que el comandante Muñoz Grandes se comunica a través de terceros con Pardo Zancadain “resultado positivo para que deponga su actitud”. No obstante, llegan noticias de que Tejero accede a rendirse “bajo ciertas condiciones”. “Laina o Armada transmiten las condiciones de rendición que juzgan aceptables”, apuntan. “Resto conocido por la prensa”, apostillan en la cronología.