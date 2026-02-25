Última hora sobre la desclasificación de los documentos del 23F, en directo: claves, reacciones y el papel de Juan Carlos I

El Consejo de Ministros ha aprobado la publicación de comunicaciones y archivos hasta la fecha mantenidos en secreto sobre el golpe de Estado de 1981.

Este 25 de febrero de 2026 pasará a la historia como el día en el que España desclasificó los documentos del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, cuya imagen más recordada es la del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpiendo armado en el hemiciclo del Congreso de los Diputados al grito de “¡quieto todo el mundo!"

Han pasado 45 años y hoy al fin ven la luz informes secretos y transcripciones de conversaciones de sus protagonistas. El Gobierno concretó este martes que se trata de 153 “unidades documentales”. La portavoz, Elma Saiz, asegura que se trata de “toda la documentación” que se ha encontrado, en posesión de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores.

Para el Ejecutivo, la difusión de estos archivos ya no supone “un riesgo real y presente” para la seguridad nacional. Recalca que se mantenían en secreto en virtud de una ley franquista, lo que suponía “una anomalía democrática”. En palabras de Pedro Sánchez, el presidente, “los secretos no pueden estar bajo llave”.

Para los socios de Sánchez, la medida es positiva pero insuficiente, y llaman a aprobar una nueva ley de secretos para conocer otros muchos episodios de nuestra historia reciente. Recuerdan además que el proyecto de información clasificada remitido al Congreso lleva meses parado. Para PP y Vox se trata de una nueva “cortina de humo”.