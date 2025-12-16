España

Dos casos de sobredosis accidental en niños con jarabes de paracetamol hacen saltar las alarmas

Los dos pacientes habrían recibido el fármaco en una concentración tres veces superior a la recomendada

Dos casos de sobredosis accidental
Dos casos de sobredosis accidental con jarabes de paracetamol en población infantil genera preocupación en la AEMPS (Pexels)

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha detectado dos casos de sobredosis de paracetamol en solución oral en niños. La organización, que forma parte del Ministerio de Salud, ha alertado sobre los riesgos asociados con una administración inadecuada de este medicamento, ampliamente utilizado en la atención pediátrica.

Tal y como ha informado, sendas intoxicaciones se habrían producido tras la confusión en las dosis aconsejadas. Al parecer, el Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV-H), detectó que los dos pacientes habrían recibido el medicamento en una concentración tres veces superior a la recomendada. El error se debió a que en los países de origen estos mismos jarabes tienen un principio activo tres veces inferior a la que se dispensa en España, según ha recogido Europa Press.

Tras la alerta, la agencia ha decidido informar así de las reacciones adversas graves, subrayando la posibilidad de una toxicidad hepática potencialmente mortal. Y es que, cuando se supera la dosis recomendada de paracetamol, el medicamento puede provocar lesiones en el hígado y en los riñones.

Precaución a pesar de que no aparezcan síntomas de intoxicación

Los síntomas de sobredosis por paracetamol en niños pueden incluir mareos, vómitos, falta de apetito, ictericia, dolor abdominal, así como daño renal y hepático. En este sentido, la AEMPS ha remarcado que estos signos pueden tardar varios días en manifestarse, por lo que recomienda acudir a un centro sanitario de inmediato ante cualquier administración superior a la dosis recomendada, incluso si no aparecen síntomas de forma inmediata.

El uso de paracetamol en la población infantil solo se receta en aquellos tratamientos sintomáticos de fiebre y dolor de intensidad leve o moderada. Concretamente, en el mercado farmacéutico español estos jarabes tienen una concentración de 100 miligramos por mililitro (mg/ml). Aunque la dosis adecuada se ajusta en función del peso del niño, indicada generalmente en el prospecto médico. Aun así, la AEMPS también ha pedido prescribir y especificar siempre la cantidad exacta en mililitros que debe recibir el menor, teniendo en cuenta la concentración disponible en el medicamento adquirido en España.

Qué son los fármacos huérfanos, los medicamentos que España quiere potenciar.

Las recomendaciones a los padres

Entre las recomendaciones para las familias, la AEMPS ha recordado la importancia de seguir siempre las indicaciones recogidas en el prospecto del medicamento y consultar con un profesional sanitario ante cualquier duda. Igualmente, solo se recomienda el uso de los dispositivos incluidos en cada envase para su dosificación, como las jeringas o sistemas de gotas.

Además, ha solicitado a padres y cuidadores que se aseguren de comprender la forma precisa, el volumen de administración y la frecuencia correcta adaptada a cada niño. La organización ha hecho énfasis sobre todo cuando los responsables de su cuidado proceden de otros países; ya que se pueden originar ligeras diferencias en la concentración del medicamento, como ha sucedido en estos dos casos.

El organismo también ha solicitado que los profesionales valoren este tipo de intoxicación como parte del diagnóstico diferencial en menores que presenten síntomas compatibles y antecedentes de uso de paracetamol. Según ha remarcado, una atención médica precoz resulta crucial para evitar consecuencias fatales en casos de intoxicación aguda por este medicamento.

