El paso al lado de Yolanda Díaz tras su renuncia a ser candidata en 2027: “Soy consciente de que queda mucho por hacer”

Yolanda Díaz. (Europa Press)

Yolanda Díaz se fue alejando lentamente de Sumar. En junio 2024, renunció a todos los cargos internos de esta formación tras los malos resultados en las elecciones europeas. A esto se le sumó su ausencia en el acto de refundación de la coalición entre Sumar, IU, Más Madrid y Comuns del pasado domingo 22 de febrero. Esta lenta retirada, se confirmó este miércoles cuando informó que no será candidata a las próximas elecciones generales.

La actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, publicó en Bluesky una carta en la que señala: “Hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada“. ”Me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho, pero soy consciente de que queda mucho por hacer", concluye en su comunicado.

Díaz nació en la localidad coruñesa de Fene en 1971 y es hija de un dirigente de Comisiones Obreras en Galicia. Tras ejercer como abogada laboralista en varios despachos y formar el suyo propio en Ferrol, en 2007 saltó a la política autonómica de la mano de Izquierda Unida.

Ocho años más tarde, en las elecciones generales de 2015, es elegida como diputada bajo la coalición En Marea, que integró a Anova, Podemos e IU, un proyecto de reagrupación precedente a Sumar. A partir de ese momento, comenzó a formar parte del núcleo cercano a Pablo Iglesias, con quien compartía el criterio de que el acuerdo con el PSOE debía implicar su presencia tras las elecciones de 2019.

Ese mismo año dejó la militancia de IU al discrepar con Alberto Garzón sobre suscribir un pacto de investidura aunque no implicara entrar en el Ejecutivo, y pasó a limitar su vinculación política al Partido Comunista de España. Sin embargo, en enero de 2020 accede al cargo de ministra de Trabajo y Economía Social al ser propuesta por Iglesias ante Pedro Sánchez.

Tras acceder a su puesto de ministra, cuando Iglesias deja la política estatal para ser candidato en Madrid, la propone como candidata a las elecciones general y ocupa su puesto de vicepresidenta segunda.

Yolanda Díaz junto a Pablo Iglesias. (Europa Press)

Tensiones entre Díaz y Podemos

A pesar de acceder a diferentes puestos gracias a Iglesias, las tensiones entre Podemos y Yolanda Díaz afloraron a raíz de un acto que se vio como el origen de Sumar. En esta intervención se reunieron la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra y la líder de Más Madrid, Mónica Oltra, pero no contaron con las exministras Irene Montero e Ione Belarra.

Algunos de los hitos más marcados de Díaz como ministra de Trabajo durante la anterior legislatura fue la aprobación de la reforma laboral, la subida del salario mínimo y el mecanismo de los ERTE en pandemia. De esta forma comenzó el proceso para decidir su candidatura en las elecciones de 2023, que uniría a los partidos bajo el nombre de Sumar. Aunque en un inicio no contarían con Podemos, finalmente se uniría a la quincena de formaciones.

Este proyecto con tres millones de votos y con Díaz como referente electoral fue clave para la configuración de un nuevo Gobierno de coalición. En un principio Podemos iba a quedarse fuera del Ejecutivo y, al final, se pasó al Grupo Mixto.

El deterioro de su imagen

A lo largo de 2024, la figura de Díaz comenzó a deteriorarse. El principal pretexto fueron los comicios europeos, donde surgieron las discrepancias entre los socios de la coalición y que, finalmente, provocaría la dimisión de la política gallega como líder orgánica de Sumar.

Yolanda Díaz, durante la presentación del Informe de la Comisión Asesora. (A. Pérez Meca / Europa Press)

A este hecho se sumó la imposibilidad de sacar adelante la reducción de jornada durante la actual legislatura. Mientras tanto, Sumar pasó a ser el paraguas de los partidos a ser un partido más.

Su imagen política se vio afectada por las palabras del líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en noviembre de 2024 quien alegó que Díaz necesitaba “mejorar”. Recientemente, Maíllo defendió la necesidad de un relevo en el referente político y en el liderazgo de la izquierda.