España

El paso al lado de Yolanda Díaz tras su renuncia a ser candidata en 2027: “Soy consciente de que queda mucho por hacer”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social anuncia que no repetirá como candidata a las elecciones generales de 2027

Guardar
Yolanda Díaz. (Europa Press)
Yolanda Díaz. (Europa Press)

Yolanda Díaz se fue alejando lentamente de Sumar. En junio 2024, renunció a todos los cargos internos de esta formación tras los malos resultados en las elecciones europeas. A esto se le sumó su ausencia en el acto de refundación de la coalición entre Sumar, IU, Más Madrid y Comuns del pasado domingo 22 de febrero. Esta lenta retirada, se confirmó este miércoles cuando informó que no será candidata a las próximas elecciones generales.

La actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, publicó en Bluesky una carta en la que señala: “Hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada“. ”Me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho, pero soy consciente de que queda mucho por hacer", concluye en su comunicado.

Díaz nació en la localidad coruñesa de Fene en 1971 y es hija de un dirigente de Comisiones Obreras en Galicia. Tras ejercer como abogada laboralista en varios despachos y formar el suyo propio en Ferrol, en 2007 saltó a la política autonómica de la mano de Izquierda Unida.

Ocho años más tarde, en las elecciones generales de 2015, es elegida como diputada bajo la coalición En Marea, que integró a Anova, Podemos e IU, un proyecto de reagrupación precedente a Sumar. A partir de ese momento, comenzó a formar parte del núcleo cercano a Pablo Iglesias, con quien compartía el criterio de que el acuerdo con el PSOE debía implicar su presencia tras las elecciones de 2019.

Ese mismo año dejó la militancia de IU al discrepar con Alberto Garzón sobre suscribir un pacto de investidura aunque no implicara entrar en el Ejecutivo, y pasó a limitar su vinculación política al Partido Comunista de España. Sin embargo, en enero de 2020 accede al cargo de ministra de Trabajo y Economía Social al ser propuesta por Iglesias ante Pedro Sánchez.

Tras acceder a su puesto de ministra, cuando Iglesias deja la política estatal para ser candidato en Madrid, la propone como candidata a las elecciones general y ocupa su puesto de vicepresidenta segunda.

Yolanda Díaz junto a Pablo
Yolanda Díaz junto a Pablo Iglesias. (Europa Press)

Tensiones entre Díaz y Podemos

A pesar de acceder a diferentes puestos gracias a Iglesias, las tensiones entre Podemos y Yolanda Díaz afloraron a raíz de un acto que se vio como el origen de Sumar. En esta intervención se reunieron la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra y la líder de Más Madrid, Mónica Oltra, pero no contaron con las exministras Irene Montero e Ione Belarra.

Algunos de los hitos más marcados de Díaz como ministra de Trabajo durante la anterior legislatura fue la aprobación de la reforma laboral, la subida del salario mínimo y el mecanismo de los ERTE en pandemia. De esta forma comenzó el proceso para decidir su candidatura en las elecciones de 2023, que uniría a los partidos bajo el nombre de Sumar. Aunque en un inicio no contarían con Podemos, finalmente se uniría a la quincena de formaciones.

Este proyecto con tres millones de votos y con Díaz como referente electoral fue clave para la configuración de un nuevo Gobierno de coalición. En un principio Podemos iba a quedarse fuera del Ejecutivo y, al final, se pasó al Grupo Mixto.

El deterioro de su imagen

A lo largo de 2024, la figura de Díaz comenzó a deteriorarse. El principal pretexto fueron los comicios europeos, donde surgieron las discrepancias entre los socios de la coalición y que, finalmente, provocaría la dimisión de la política gallega como líder orgánica de Sumar.

Yolanda Díaz, durante la presentación
Yolanda Díaz, durante la presentación del Informe de la Comisión Asesora. (A. Pérez Meca / Europa Press)

A este hecho se sumó la imposibilidad de sacar adelante la reducción de jornada durante la actual legislatura. Mientras tanto, Sumar pasó a ser el paraguas de los partidos a ser un partido más.

Su imagen política se vio afectada por las palabras del líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en noviembre de 2024 quien alegó que Díaz necesitaba “mejorar”. Recientemente, Maíllo defendió la necesidad de un relevo en el referente político y en el liderazgo de la izquierda.

Temas Relacionados

Yolanda DiazSumarPsoeEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: muere Antonio Tejero a los 93 años

El Gobierno autoriza la publicación comunicaciones y archivos hasta hoy secretos del golpe de Estado fallido de Tejero en 1981

Desclasificación de los documentos del

El periodista que intentó frenar los planes de Tejero el 23F: llamó a su mujer y a su hijo para que le acompañaran al Congreso

La documentación desclasificada revela cómo Juan Plá trató de persuadir al teniente coronel y recurrió incluso a su entorno familiar

El periodista que intentó frenar

Antonio Tejero, el brazo armado del 23F que nunca se arrepintió

Ha muerto este 25 de febrero, el mismo día que se han desclasificado los documentos del intento de golpe de 1981

Antonio Tejero, el brazo armado

La eterna búsqueda de Christian Gálvez tras ‘Pasapalabra’: de su último suspiro en Telecinco al duro comienzo de su programa diario en Telemadrid

El presentador conduce actualmente ‘La tarde de Telemadrid’, que ha tenido emisiones cerca del cero técnico de audiencia, pero ya comienza a remontar

La eterna búsqueda de Christian

Muere a los 93 años Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil que lideró el intento de golpe de Estado del 23-F en 1981: el mismo día que se desclasifican los archivos

Coincide su muerte con el día en el que se han desclasificado los documentos secretos del 23F

Muere a los 93 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desclasificación de los documentos del

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: muere Antonio Tejero a los 93 años

Antonio Tejero, el brazo armado del 23F que nunca se arrepintió

Muere a los 93 años Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil que lideró el intento de golpe de Estado del 23-F en 1981: el mismo día que se desclasifican los archivos

Marlaska anuncia una revisión de los protocolos de acoso sexual de la Policía y admite que falló en el caso del exDAO

Tejero denunció que su traslado a Ferrol fue “anticonstitucional” y exigió un cambio a la prisión militar de Alcalá de Henares: “El teniente se encuentra enfermo”

ECONOMÍA

El campo madrileño ‘toma’ Sol

El campo madrileño ‘toma’ Sol contra el tratado UE-Mercosur: “Los agricultores y ganaderos españoles somos los pagafantas del acuerdo”

Mercadona destina 1.000 millones de euros a subir los salarios y a mejorar la jornada laboral de sus trabajadores

España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

Cancelaciones en el AVE Madrid-Málaga: Ouigo e Iryo suspenden los trenes hasta el 23 de marzo y Renfe anuncia modificaciones en los trayectos

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080