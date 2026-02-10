El líder de IU, sobre Díaz, defiende renovar liderazgo político en la nueva etapa de la confluencia de izquierdas

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha defendido que la nueva confluencia de izquierdas necesita "sin lugar a dudas" una renovación del liderazgo político para esta nueva etapa. "No descarto a nadie pero tampoco tienen que ser los mismos", ha añadido.

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, y cuestionado sobre si la alianza de izquierda entre su formación, Movimiento Sumar, Comunes y Más Madrid requiere un nombre diferente como líder al de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha apuntado que "ahora mismo no está en esas" y que está "entusiasmado" de que el 21 de febrero estos partidos lancen su propuesta política para las elecciones.

Aparte, ha dicho que es "muy respetuoso" con los procedimientos que se acuerden en la coalición para definir una candidatura, aunque su opinión es que para "esta especie de renovación del contrato social" desde la izquierda se "necesita una reactualización programática, una actualización de los objetivos políticos para el nuevo ciclo electoral" y también del liderazgo, una opinión que en su caso no es "ninguna novedad".

"Yo creo que todo el mundo es muy importante, todo el mundo es imprescindible, pero nadie solo es suficiente para lo que viene. Y lo que viene exige unidad y quien va a tener ese protagonismo es el impulso social", ha razonado Maíllo. "Yo no descarto a nadie como tampoco digo que tengan que ser los que hemos sido siempre", ha ahondado.

Cuestionado de nuevo por el liderazgo de la ministra de Trabajo en el espacio, el líder de IU ha insistido, en declaraciones a 'Telecinco', que en esta nueva etapa en la izquierda hay que hacer "una casa en condiciones", apuntando que en anteriores experiencias, con Pablo Iglesias en Unidas Podemos o la propia Yolanda Díaz en Sumar, hubo "una suerte de hiperliderazgo sobre lo que se construía un proyecto".

"Y nosotros queremos hacerlo al contrario", ha dicho Maíllo, que apuesta por movilizar a la población, sea o no sea de IU, y después nombrar "a las personas que puedan unificar más y servir mejor de pegamento para el próximo ciclo".

LA INICIATIVA DE RUFIÁN, UNA "REFLEXIÓN"

Respecto a la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, relativa a su defensa de una unidad plurinacional, Maíllo la valora pero la encuadra en una reflexión en el plano intelectual, no como un intento por parte del republicano de postularse para el liderazgo del conjunto de la izquierda.

"Bienvenida esa agitación, porque también lo es la reflexión, no solo desde las cúpulas de los partidos ni desde dirigentes muy destacados, sino también --y sobre todo-- desde las militancias, desde la gente de a pie", ha declarado el líder de IU.

Respecto a si piensa que otras formaciones van a atender este llamamiento a la unidad, Maíllo se ha mostrado convencido de que se sumarán muchas organizaciones por responsabilidad porque la sociedad les reclama que concurran juntos.

No obstante, ha advertido de que si alguna formación opta por "excluirse" y desmarcarse, en alusión velada a Podemos que rompió con Sumar, "quedarán fuera de la historia". "Al final el sentido común va a empujar a que haya una propuesta de carácter unitaria", ha zanjado.