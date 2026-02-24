España

Los trucos de una psicóloga para volver a confiar en los demás

Las estrategias que ofrece la experta residen en empezar por uno mismo, redefinir tus relaciones y empezar de cero

Guardar
La psicóloga habla sobre la
La psicóloga habla sobre la confianza en los demás. (Freepik)

“La dificultad para confiar en los demás se ha convertido en una preocupación cotidiana para muchas personas”, según la experta en psicología Michelle McQuaid en Psychology Today. Las decepciones, los cambios sociales y la incertidumbre general han hecho que la confianza, tanto en personas como en sistemas, parezca más frágil que nunca. McQuaid señala que es habitual sentirse desorientado, interpretar señales contradictorias y dudar de las intenciones de quienes nos rodean.

Para quienes experimentan esta inestabilidad, la psicóloga propone una pregunta directa: ¿qué podemos hacer para recuperar la confianza en los demás? La respuesta, lejos de centrarse en exigir cambios externos, apunta hacia estrategias personales y prácticas. El objetivo no es resignarse a relaciones dañinas ni bajar los estándares, sino aprender a relacionarse desde una postura más segura y saludable.

McQuaid insiste en que el primer paso no depende de lo que hagan los otros, sino de un cambio interno. Esperar que los demás sean siempre honestos o coherentes solo aumenta la sensación de vulnerabilidad. En cambio, empezar a confiar en uno mismo y en la capacidad de afrontar cualquier situación es el verdadero punto de partida. Solo así se logra salir de los círculos de drama relacional que tanto desgaste provocan.

Por qué la confianza en los demás se rompe

Para Michelle McQuaid, la pérdida de confianza es una reacción comprensible en el contexto actual. Las certezas que antes parecían sólidas ahora resultan dudosas, y las experiencias negativas pasadas pueden reforzar la idea de que es peligroso abrirse a otros. El entorno social y la propia historia personal juegan un papel relevante en esa sensación de amenaza constante.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Sin embargo, la psicóloga afirma que el principal desafío no reside en lo que hacen los demás, sino en cómo cada persona responde ante esas situaciones. En sus palabras, el “apego seguro a uno mismo” es clave para superar la desconfianza. Esto implica reconocer que solo se puede controlar la propia conducta: defender lo que se necesita, pedir ayuda cuando haga falta y establecer límites saludables.

McQuaid advierte sobre el error común de esperar que los cambios provengan exclusivamente del exterior. Esta actitud deja a las personas atrapadas en la frustración y la pasividad, haciéndolas dependientes de factores ajenos. El verdadero progreso, según la experta, surge al asumir la responsabilidad de aprender a gestionar los propios sentimientos y necesidades, incluso cuando los demás no cumplen las expectativas.

Trucos prácticos para volver a confiar

El primer “truco” que propone McQuaid es la autocompasión. Reconocer las emociones propias y tratarlas con amabilidad ayuda a romper el ciclo de autocrítica y culpa. La psicóloga sugiere observar cómo nos contamos lo sucedido y preguntarnos si esas historias realmente nos ayudan o solo nos mantienen en el malestar.

Trucos útiles para recuperar la
Trucos útiles para recuperar la confianza en los demás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso es la curiosidad. Cambiar la pregunta de “¿qué hicieron mal los otros?” a “¿qué puedo aprender de esta experiencia?” permite salir del rol de víctima y abre la puerta al crecimiento personal. McQuaid indica que este cambio de perspectiva transforma a los supuestos “villanos” en desafiantes que impulsan el desarrollo, y a los “héroes” en personas que acompañan sin rescatar, fomentando así la autonomía.

Por último, la creatividad es fundamental. No se trata de grandes gestos, sino de pequeños experimentos: sostener una conversación diferente, poner un límite por primera vez o pedir ayuda de forma directa. Estas acciones prácticas refuerzan la confianza en uno mismo y generan relaciones más sanas, donde la responsabilidad personal ocupa el centro.

Michelle McQuaid resalta que confiar en los demás siempre implicará cierto riesgo y que las decepciones pueden ocurrir. Sin embargo, fortalecer la confianza personal y aplicar estos trucos permite identificar en quién confiar, cuándo hacerlo y cómo proteger el propio bienestar, sin depender por completo de lo que hagan los otros.

Temas Relacionados

Salud MentalPsicologíaParejasFamiliaTrucosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Receta de pad thai de pollo, un clásico de la cocina tailandesa facilísimo de preparar en casa

Se trata de una deliciosa combinación de sabores que equilibran lo dulce, lo salado, lo ácido y lo picante

Receta de pad thai de

Cae una banda de Madrid con más de 3.000 kilos de cocaína que usaba un convoy de vehículos para “blindar” el transporte

El dispositivo incluyó la incautación de armas de fuego, vehículos y más de un millón de euros en efectivo en Alcobendas y Fuente el Saz

Cae una banda de Madrid

Una pareja descubre que son hermanos biológicos después de 19 años juntos

Adriana y Leandro tienen una hija juntos y aseguran que nada les podrá separar

Una pareja descubre que son

A PACMA le preocupa que un perro acabe “mordiendo a un ‘therian’” y que se asuma que los animalistas tienen “la aspiración” de convertirse en animales

Yolanda Morales, portavoz del grupo, explica que un animal puede no reaccionar bien a una interacción con un ‘therian’ por puro desconcierto; y recuerda que el animalismo no tiene nada que ver con este fenómeno

A PACMA le preocupa que

Lágrimas y muchos recuerdos en ‘DecoMasters’: Palito y Lucía se convierten en las expulsadas tras una noche de mucha tensión

La última gala del programa de decoración de RTVE terminó con una de las parejas más queridas expulsada

Lágrimas y muchos recuerdos en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae una banda de Madrid

Cae una banda de Madrid con más de 3.000 kilos de cocaína que usaba un convoy de vehículos para “blindar” el transporte

La Justicia niega la nacionalidad española a un ciudadano de Ghana que vivió diez años en el país y fue detenido tres veces

La Guardia Civil acusa a Adif de retirar y realizar pruebas sobre material del accidente de Adamuz sin autorización judicial

El juez del ‘caso Koldo’ amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones

El Gobierno saca a la luz los archivos ocultos del 23F, pero mantiene en el cajón la ley para desvelar los secretos del franquismo

ECONOMÍA

El ERE y las ventas

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Infraestructuras al límite: la baja inversión en ellas dispara el riesgo de apagones y ciberataques y amenaza el crecimiento de España

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

Cómo aprovechar el convenio de la Seguridad Social para cobrar más pensión de jubilación o recibirla

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella