Lágrimas y muchos recuerdos en ‘DecoMasters’: Palito y Lucía se convierten en las expulsadas tras una noche de mucha tensión

Concursantes de 'DecoMasters' (RTVE).

DecoMasters alcanzó este lunes su punto más exigente en una gala cargada de tensión, momentos personales y una despedida que dejó al plató completamente en silencio. A medida que avanza la competición, el nivel sube y las decisiones del jurado pesan cada vez más, algo que quedó claro en una de las entregas más intensas hasta la fecha.

La noche arrancó con una prueba por equipos que llevó a los concursantes a enfrentarse a un reto poco habitual: trabajar sin limitaciones económicas. Bajo la supervisión de los interioristas Tomás Alía y Germán Álvarez, los participantes debían renovar los espacios comunes de dos hoteles del grupo Room Mate Hotels, propiedad de Kike Sarasola.

Lejos de facilitar el trabajo, la ausencia de presupuesto supuso un reto añadido. La creatividad se convirtió en el principal recurso y cada decisión debía estar perfectamente justificada. Finalmente, uno de los equipos logró destacar con una propuesta equilibrada, cuidada y coherente que convenció al jurado. Sin embargo, más allá del resultado, la prueba dejó momentos que rápidamente se hicieron virales.

Uno de los más comentados lo protagonizó Carlo Costanzia, quien volvió a recurrir al humor para rebajar la tensión con un inesperado striptease dedicado a Samantha Vallejo-Nágera. La escena, tan surrealista como divertida, provocó carcajadas en el plató y sirvió como válvula de escape en una jornada especialmente exigente.

Pero no todo fue espectáculo. También hubo espacio para abrirse emocionalmente. El propio Carlo sorprendió al mostrar una faceta más íntima al recordar cómo comenzó su relación con Alejandra Rubio. Además, Isa Pantoja compartió recuerdos en Cantora y de Paquirri: “Al final hay un montón de cuadros y objetos que recuerdan a él, entonces es como si estuviera ‘presente’, pero son energías buenas”, explicó.

Tras esta primera fase, la competición dio un giro con la prueba de eliminación, uno de los desafíos más complejos hasta ahora. Los concursantes debían integrar en un único espacio salón, cocina y comedor, siguiendo el concepto open space y con un presupuesto cerrado de 2.500 euros. Además, debían incluir un rincón destinado a mascotas, lo que añadía una dificultad extra al diseño.

Durante esta prueba volvió a aflorar el lado más humano del programa. Colate Vallejo-Nágera compartió la preocupación que siente cada vez que su hijo tiene que viajar desde Miami, dejando entrever la complicada relación que mantiene con Paulina Rubio. Un momento que marcó mucha distancia con el tono de otras escenas, pero que reflejó la carga emocional que también acompaña al concurso.

El final para Palito y Lucía

En lo estrictamente decorativo, hubo propuestas que brillaron con luz propia. Algunas parejas lograron construir espacios armónicos, funcionales y con identidad propia, lo que les permitió destacar claramente frente a sus rivales. Otras, sin embargo, no consiguieron encontrar el equilibrio necesario, algo que terminó pasando factura.

La deliberación final dejó en la cuerda floja a varias parejas, pero fueron Palito y Lucía Dominguín quienes acabaron abandonando la competición. Su propuesta, arriesgada en concepto, no terminó de convencer por ciertos fallos en la ejecución y por una falta de coherencia estética con lo que se pedía.

La despedida fue uno de los momentos más emotivos de la edición. Entre lágrimas, ambas agradecieron la experiencia vivida y el cariño recibido por sus compañeros. “El programa me ha regalado algo que no esperaba: amistad”, confesó Palito, visiblemente emocionada.

