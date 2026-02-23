Eduardo Navarrete y La Terremoto, el explosivo dúo creativo de ‘DecoMasters’: “La colección de Almodóvar de los sofás es un truño al lado de lo nuestro”

Entrevistamos Eduardo Navarrete y La Terremoto por su participación en ‘DecoMasters’

DecoMasters continúa emitiendo sus entregas en Televisión Española mostrando el lado más creativo de los famosos. Entre el elenco, hay una pareja que es especialmente artística: Eduardo Navarrete y La Terremoto. El diseñador y la polifacética vedette han hablado con Infobae sobre su paso por el programa y su relación con sus compañeros.

“La Terremoto de Alcorcón y yo hemos vivido muchísimas experiencias juntos, esta ha sido una más y además una experiencia muy fuerte”, cuenta Navarrete sobre su relación. Su creatividad parece que no ha dado sus frutos en el trascurso del programa, ya que La Terremoto cree que no ha sido una ventaja: “A mí me ha supuesto muchísimo problema ser tan creativa, es que la gente no me entiende”.

“El universo creativo de La Terremoto es muy amplio, el mío también. Son muy dispares y ese ha sido el reto. Al final, esto es lo que pasa en las casas de la gente todos los días”, ha añadido Navarrete. Pero la vedette cree que han superado la misión: “En algún momento hemos conseguido que la creatividad se una y hemos conseguido unos resultados históricos”.

Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón en 'DecoMasters' (RTVE)

Su relación tras ‘DecoMasters’

“El mundo del diseño y del interiorismo se va a echar a temblar cuando vea los resultados de nuestros trabajos”, ha bromeado Pepa Charro. Asegura que están al nivel de “Roche Bobois”: “La colección de Almodóvar de los sofás es un truño al lado de lo nuestro”. “Por favor, podéis llamarnos de todas las casas de decoración para hacer colaboraciones en Instagram, en redes tenemos muchísimos seguidores”, ha hecho un llamamiento la polifacética actriz.

Ambos están de acuerdo en que su relación ha mejorado después del programa: “Nosotros somos piedras duras de Chipiona que no se pueden aguantar”. La Terremoto tampoco ha visto que el formato haya afectado a otros dúos: “No ha habido roces en todo el programa, aunque pequeños momentos de mosqueo, sí, mogollón”. “Peleas siempre hay en todos los sitios, ¿quién no se pelea con su marido, con su madre con su hermana o con su vecina?“, ha comentado Eduardo Navarrete.

La historia de Isa Pantoja

Durante el transcurso del programa han escuchado las diferentes historias de vida de sus diversos y mediáticos compañeros. “A mí me ha sorprendido muchísimo Isabel Pantoja Junior”, ha señalado la de Alcorcón. “La verdad es que Isa Pi ha despertado en nosotros ternura”, se ha sincerado el diseñador.

“Yo ya había visto algo porque yo soy muy fan del corazón, la Terremoto le gusta menos todo este jaleo, pero conocerla en persona y ver la historia... Da mucha ternura y es una niña muy buena”, ha narrado sobre Isa Pantoja. De hecho, La Terremoto ha hecho hincapié en que es “muy lista”: “Te lo digo de verdad, qué bonito. Isa Pi es un corazón con un cerebro enorme. No sabes si es más grande el corazón o el cerebro”.

En cuanto a las valoraciones, no han llegado a un acuerdo sobre si ha habido justicia. “¿Qué es la justicia? ¿Qué es justo y que no es justo?“, ha planteado Navarrete. ”Nunca llueve a gusto de todos. Otra cosa es que haya mejores que lo mío. Eso puede ser, pero para mí lo bonito es lo mío. Que otro lo haya hecho mejor, vale, pero lo bonito es lo mío", ha zanjado la vedette.