Carlo Costanzia confiesa en ‘DecoMasters’ el bullying que sufrió por la fama de su madre, Mar Flores: “No me dejaban salir al patio”

Carlo Costanzia en 'DecoMasters'. (RTVE)

El cuarto programa de DecoMasters ha dejado una de esas escenas que trascienden el entretenimiento para instalarse en el terreno de lo humano. En plena prueba por equipos,en la que los concursantes debían redecorar dos aulas infantiles, Carlo Costanzia se abrió en canal al recordar una etapa especialmente dolorosa de su vida: el bullying que sufrió durante sus años escolares debido a la exposición mediática de su madre, Mar Flores.

La dinámica del programa favorecía ese ambiente más introspectivo, pues debían transformar unos espacios para niños pequeños. Y así fue como, inevitablemente, la conversación giró hacia sus recuerdos de la infancia. Así, mientras se repartían tareas entre brochas, telas y mobiliario, las charlas empezaron a adquirir un tono más personal. Fue entonces cuando Samantha Vallejo-Nágera, compañera de equipo, lanzó una pregunta aparentemente sencilla: cómo había sido su etapa en el colegio.

La respuesta de Carlo sorprendió por su franqueza. “Yo aquí iba al colegio del Opus. Era muy bueno, la verdad. Luego ya empecé a defenderme, porque me hacían mucho bullying”, explicó con serenidad. Si bien no quiso sonar dramático, sí que dejó patente que fueron tiempos difíciles para él que ya ha logrado superar.

Carlo Costanzia en 'DecoMasters'. (RTVE)

Una infancia bajo el foco mediático

El detonante del acoso, según relató, estaba directamente vinculado con la popularidad de su madre. “Por el tema de mi madre. Que si habían visto a mi madre en bolas por todos lados”, contó Carlos, dejando claro que la sobreexposición de su madre fue el gran problema. Por ello, Carlo tuvo la presión de crecer bajo la mirada pública y, sobre todo, llevar el peso que esa notoriedad que no era suya.

Si bien esta confesión sorprendió, lo más impactante llegó después. Fue entonces cuando Carlo describió situaciones que iban más allá de la burla verbal: “No me dejaban salir al patio, me tenía que quedar en clase. Porque los mayores me pegaban, fuerte además”.

Cuando defenderse tuvo consecuencias

El joven explicó que la situación alcanzó un punto límite cuando decidió reaccionar. “El día que ya me defendí, pues me echaron del colegio por defenderme”, aseguró. Una expulsión que marcó un antes y un después en su trayectoria vital. Tras aquel episodio, su vida dio un giro radical.

¿El motivo? Sus padres decidieron mandarle a vivir a un internado en Suiza. “Me sacaron y me llevaron a un internado en Suiza, lo pasé bastante mal”, recordó. Después, llegó a Italia, país natal de su padre. Un periplo que terminó de construir una adolescencia marcada por el desarraigo, los cambios constantes y la sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar.

Carlo también reveló que abandonó el hogar familiar con apenas 16 años. Ante la curiosidad de Samantha sobre si su padre había influido en la decisión, matizó con honestidad: “No, él también estaba casado con otra persona, estaban teniendo hijos pequeños y yo traía muchos problemas a casa”.

¿Sabía Mar Flores lo que ocurría?

Uno de los momentos más delicados de la conversación llegó al abordar el papel de su madre. ¿Conocía Mar Flores la magnitud de lo que estaba viviendo su hijo? Carlo respondió con cautela: “No se lo he contado como directamente, pero entiendo que lo sabe”.

La modelo, presente en el mismo equipo, permanecía centrada en el reto decorativo. Sin embargo, las palabras de su hijo añadieron una nueva dimensión a la imagen que ambos proyectan en el concurso.

Los primeros dos expulsados de ‘DecoMasters’

Si bien Carlo Costanzia fue uno de los protagonistas de la noche, no fue el único. El programa cerró con el adiós a los dos primeros expulsados: Eduardo Casanova y Canco Rodríguez. La pareja, una de las más comentadas del talent de decoración de La 1, había destacado desde el arranque por sus propuestas arriesgadas y una creatividad muy diferente a la de sus compañeros. Pero al final no pudo ser.

Isa Pantoja, Asraf Beno, Canco Rodríguez y Edu Casanova en 'DecoMasters'. (RTVE)

Las lágrimas no tardaron en aparecer y fue Eduardo quien protagonizó uno de los instantes más conmovedores de la noche. Visiblemente afectado, el director de cine tomó la palabra con la voz entrecortada, reflejando una mezcla de sentimientos difícil de disimular. “Estoy tan feliz de haber hecho este programa aunque nos vayamos hoy. Triste también, pero feliz. Me hace muy feliz haberlo compartido con Canco y haber podido aprender tanto. Muy feliz”, expresó.