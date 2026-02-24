El Gobierno endurece la ley para impedir los espectáculos taurinos con personas con enanismo: las multas pueden llegar al millón de euros

Imagen de un espectáculo cómico taurino. (CERMI Andalucía)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que prohíbe autorizar espectáculos taurinos que supongan una mofa pública y que atenten contra la dignidad y los derechos de personas con discapacidad, como personas con enanismo. Desde ahora, queda prohibido organizar eventos públicos que conviertan en burla a quienes forman parte de este colectivo.

Aunque este tipo de espectáculos ya estaban prohibidos por la Ley General de la Discapacidad, ahora las sanciones serán mucho más duras, al tipificarse como infracciones muy graves: quienes los organicen podrán enfrentarse a multas que van desde los 600.000 euros hasta un millón. Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha el programa ‘Pisadas con dignidad’, en colaboración con la Fundación ONCE, para ayudar a quienes antes dependían económicamente de estos espectáculos. Esta iniciativa les ofrece formación y apoyo social “para que puedan acceder a un trabajo digno y que no sea precario”.

El nuevo real decreto introduce también la creación de la UTAC (Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación), un órgano especializado que tendrá la función de asesorar y supervisar el cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad en las comunidades autónomas, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy. La UTAC prestará apoyo técnico y coordinará las comunicaciones entre los gobiernos autonómicos y las instituciones europeas, “convirtiéndose en un punto de referencia tanto para la ciudadanía como para operadores económicos en cuestiones de accesibilidad”.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Con este paso, indica el ministerio, España se coloca entre los pocos países de la Unión Europea que han transpuesto la Directiva Europea de Accesibilidad al máximo nivel normativo, de forma que la medida “supone una garantía adicional para que las personas con discapacidad puedan acceder y utilizar productos y servicios en igualdad de condiciones, estableciendo un sistema de control y sanción que refuerza sus derechos como consumidores”.

El nuevo artículo 49 de la Constitución cumple dos años

En el Consejo de Ministros de este martes el Gobierno también ha presentado un informe sobre la aplicación del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que cumple dos años desde su publicación, marcando un avance en la ampliación de derechos y dignidad para las personas con discapacidad. Entre las acciones destacadas por el Ejecutivo se encuentran el desarrollo de la Ley ELA, el refuerzo del sistema de atención a la dependencia, el aumento de la inversión en educación inclusiva y la aprobación del primer protocolo estatal de atención en emergencias para personas con discapacidad.

La asociación ADEE ha denunciado a Lamine Yamal por contratar personas con enanismo para su fiesta de cumpleaños, considerándolo un acto degradante. Anuncian acciones legales y sociales por vulnerar la legislación vigente y atentar contra la dignidad de las personas con discapacidad (Fuente: Europa Press / Talento Noticias)

Asimismo, el Gobierno subraya que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad va a permitir consolidar el mandato del artículo 49 materializando los cuatro pilares sobre los que se sustenta la reforma constitucional: inclusión, autonomía, accesibilidad universal y atención focalizada en las situaciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan mujeres e infancia con discapacidad.