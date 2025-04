“Se alquila enano esposado para despedida”: el Congreso busca prohibir los espectáculos de personas con enanismo y abre el debate sobre si es trabajo o humillación

Cuadrilla 'El Bombero Torero y sus enanitos', durante su despedida de los ruedos en Ciudad Real en 2017. (Mariano Cieza/EFE)

No se sabe cuántos hay en España. Apenas existen datos sobre su calidad de vida o sobre los cuidados específicos que requieren. No disponen de un centro de referencia y, en muchos casos, acuden a consultas donde el personal médico no puede ofrecerles más información de la que ellos mismos ya conocen. Forman parte de una discapacidad invisibilizada, de una enfermedad rara que ha quedado al margen. Salvo para los espectáculos cómicos, taurinos o las despedidas de soltero. Allí, las personas con enanismo son las protagonistas. Pero, ¿a qué precio?

Esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá la Proposición No de Ley (PNL) presentada el pasado mes de marzo por el grupo plurinacional Sumar en la que se instaba al Gobierno a garantizar la inclusión, la igualdad y el respeto para las personas con enanismo. Una propuesta que ha generado controversia por algunas de las medidas que contiene. Como la que propone prohibir en el Reglamento de Espectáculos Taurinos que personas con discapacidad puedan participar en actos que puedan resultar denigrantes o humillantes (una actividad que se prohibió hace dos años, pero que se continúa haciendo), o la que pide reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, “para impedir la práctica del alquiler de enanos para despedidas de soltero, y formas análogas de exhibición denigrante de las personas con discapacidad”.

Unas medidas que las asociaciones de personas con acondroplasia (la displasia más frecuente que causa enanismo) celebrarían, en el caso de que se aprueben. Como la Fundación Alpe, que da apoyo a las personas con estas discapacidades. Su directora, Susana Noval, ha explicado para Infobae España que si se aprueba la PNL “estaríamos hablando de que la calidad de vida de este colectivo sería realmente mucho mejor”, aunque todavía haría falta mucho trabajo para ofrecerles completa igualdad en las condiciones de vida.

Pero también hay quiénes lamentan la propuesta e incluso la critican. Especialmente, los trabajadores que se dedican a esos espectáculos y que aseguran que nadie ha contado con su opinión. Daniel Calderón pertenece a la cuadrilla cómica Diversiones en el Ruedo y sus enanitos toreros y denuncia a este periódico que nadie les ha preguntado si quieren que prohíban su trabajo: “Ellos hacen su guerra por su cuenta. Es nuestro oficio, llevamos toda la vida en él. Nosotros no hemos pedido ninguna defensa de nada. Aquí cada uno habla sin saber y sin preguntar”, considera. Por ello, pide que “se tenga en cuenta que es un espectáculo y una profesión totalmente reglada. Nosotros tenemos nuestro carné de profesional, nosotros cotizamos a la Seguridad Social”.

¿El propósito de las medidas? Acabar con la denigración

Como explica Susana Noval, el problema de estos eventos es que atentan contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. “El que tú vayas libremente a ejercer un trabajo no quiere decir que ese trabajo sea digno”, argumenta, y añade que hay que tener en cuenta que hay derechos fundamentales que prevalecen sobre otros: “El derecho al trabajo evidentemente que está en la Constitución y solo faltaba que no lo respetáramos, pero por encima del derecho al trabajo está el derecho fundamental de no vulnerar a las personas con discapacidad”.

Este espectáculo ha sido suspendido en varias ocasiones por "denigrar" a las personas con discapacidad. (El Popeye Torero y sus Enanitos Marineros)

Estos espectáculos no solo engloban a los bomberos toreros, sino que también es común la contratación de personas con enanismo para realizar striptease o para ser encadenadas a un novio durante toda una despedida de soltero, convirtiéndolas en parte del entretenimiento. En este sentido, desde la Fundación Alpe argumentan que “este tipo de espectáculos en el que te esposan a una persona, solo se hacen con las que tienen enanismo. ¿Por qué? Porque se ríen de su discapacidad. Porque ‘la gracia’ está en hacerte pasar vergüenza por ir esposado de una persona con enanismo. Ahí te están diciendo que es vergonzoso ir acompañado de una persona con enanismo”, advierte Noval, y ejemplifica que “no lo hacen con otras personas y es más, no lo hacen con otras discapacidades. Si eso se hiciese con una persona con síndrome de Down, ¿estaríamos en este debate o estaría prohibido ya?”

Sin embargo, Calderón niega que, en su caso, sienta discriminación del público. “Al revés, todo el mundo nos admira como si fuéramos verdaderos valientes. Sentimos admiración por parte de todo el mundo. Eso de risa y de mofa y de burla... eso no, eso no es verdad”, afirma. Y sobre otros espectáculos en los que se puede “alquilar” a personas con esta condición, Daniel lo tiene claro: “Si es una persona mayor de edad, que está totalmente consciente, con sus cinco sentidos, y elige hacer despedida de soltero, ¿por qué se lo van a prohibir? Otra cosa es que dentro de la despedida de soltero, se le agreda o se le falte al respeto, pero si es una persona totalmente consciente, será capaz, si pasa cualquier cosa, de decir ‘yo aquí ya no vengo más’”.

Calderón considera que “cada uno tiene que ganarse la vida como puede”. Pero eso también lo contempla la propuesta de Sumar, que añade como medida a la PNL la promoción y dotación de recursos económicos y materiales “para que las personas con enanismo que se han dedicado a espectáculos denigrantes puedan acceder a empleos dignos y decentes”. De hecho, desde el Ministerio de Derechos Sociales han puesto en marcha el programa ‘Pisadas de Dignidad’ junto a la Fundación ONCE, que forma a estas personas y las ayuda a salir de la exclusión laboral y de la pobreza. Su objetivo es ofrecer una alternativa laboral digna a estas personas, para que “no se vean obligadas a tener que salir a una plaza de toros a que se rían de sus cuerpos y para que puedan elegir un trabajo donde se las respete”.

El Gobierno ya prohibió a los bomberos toreros, pero ahora una sentencia andaluza los avala

En un informe de 2019, el Comité de la ONU expresó su inquietud ante la persistencia de estereotipos negativos y representaciones denigrantes de personas con enanismo en espectáculos cómico-taurinos celebrados en España. Ante esta situación, instó al Gobierno a adoptar reformas legales que eliminen la normativa que ampara este tipo de espectáculos, por considerar que vulneran los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto llevó al Gobierno español a ponerse las pilas y en abril de 2023 consiguió prohibir estos espectáculos.

Sin embargo, este mismo año, un juzgado de Málaga ha anulado la prohibición de un evento de este tipo en Andalucía al entender que no tiene como fin “suscitar la burla de la persona con discapacidad”. “No existe ningún dato objetivo que permita afirmar que la finalidad de la participación de personas con acondroplasia en el espectáculo taurino sea la mofa de estas o su discapacidad, que es la prohibición que establece la Disposición Adicional Decimotercera del Real Decreto Legislativo 1/2013″, se lee en el texto. Se trata de una sentencia contra la que no cabe recurso.

Desde un censo oficial hasta un Libro Blanco

Acondroplasia.

Otra de las medidas propuestas por Sumar que se debatirá esta semana abarca la publicación de un censo oficial de personas con displasias óseas en España “que permita conocer y actualizar tanto su número exacto como la situación vital y sociolaboral en la que se encuentran”, así como un Libro Blanco “para conocer la situación actual y las necesidades del colectivo” o un centro de referencia dentro del sistema nacional de salud para estas personas.

Romper barreras de género y discapacidad: las empresas avanzan hacia la "igualdad de oportunidades".

Desde la Fundación Alpe, afirman que se trata de medidas “útiles” con las que “se pueden exigir unas necesidades al Estado”: “Sabiendo el número de personas que hay se puede llegar a muchas personas con displasia que se nos han perdido, incluso podemos observar la progresión de la discapacidad”, afirma Noval, y añade que desde la fundación “analizaremos también cuál es su calidad de vida y, en función de su calidad de vida, demandaremos a sanidad, a educación, a derechos sociales, todo lo que estas personas necesitan. Pero necesitamos tener un censo y un registro para saber cuántas personas padecen esta condición”.