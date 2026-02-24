Dimite la directora del Louvre tras el escándalo por el robo de joyas y el deterioro del museo

La ahora exdirectora del museo del Louvre, Laurence des Cars (Aurelien Morissard/Pool via REUTERS)

La directora y presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, ha presentado este martes su dimisión tras meses de críticas por el robo de varias joyas pertenecientes a las colecciones del museo y por el estado de conservación del histórico edificio parisino. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha aceptado formalmente su renuncia, según ha confirmado el Palacio del Elíseo en un comunicado.

Des Cars comunicó su decisión mediante una carta dirigida al jefe del Estado. En su respuesta, Macron ha destacado el “acto de responsabilidad” de la ya exdirectora en un momento que ha calificado de crucial para el museo más visitado del mundo, subrayando la necesidad de recuperar la estabilidad institucional y avanzar en proyectos de seguridad y modernización.

El presidente francés ha agradecido además el trabajo realizado por la historiadora del arte durante su mandato, resaltando su “indiscutible experiencia científica” y su compromiso con la institución. Como reconocimiento, ha anunciado que le encargará una misión vinculada a la presidencia francesa del G7 centrada en reforzar la cooperación entre los grandes museos internacionales.

El Palacio del Elíseo ha señalado que la renuncia se produce en un momento en el que el museo “necesita tranquilidad y un nuevo impulso” para abordar importantes obras de seguridad, modernización y el proyecto denominado Louvre – Nouvelle Renaissance, destinado a renovar las instalaciones y reforzar la protección de sus colecciones.

Presión política tras el robo

La ya exdirectora llegaba a esta decisión debilitada por las consecuencias del robo de joyas registrado el pasado 19 de octubre, un suceso que sacudió la reputación del Louvre y provocó la apertura de investigaciones administrativas y parlamentarias. El asalto, protagonizado por varios ladrones que accedieron a una de las salas a primera hora de la mañana y rompieron vitrinas para hacerse con piezas de gran valor histórico, puso en evidencia graves deficiencias en los sistemas de seguridad del museo.

El botín fue estimado en más de 80 millones de euros e incluía piezas de especial relevancia histórica. Entre ellas figuraba la corona de Eugenia de Montijo, que sufrió daños durante el robo aunque posteriormente el museo confirmó que podría ser restaurada.

Tras el incidente, Des Cars expresó públicamente su “conmoción” y su “inmenso dolor”, y calificó lo ocurrido como un “terrible fracaso” para su gestión. La directora llegó a presentar entonces su dimisión, pero esta fue rechazada por la ministra de Cultura, Rachida Datti, que optó por mantenerla en el cargo mientras se desarrollaba una investigación oficial sobre los fallos de seguridad detectados en el recinto.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a la ahora exdirectora del Museo del Louvre, Laurence des Cars (BERTRAND GUAY/Pool via REUTERS)

Ese informe confirmó la existencia de importantes carencias en los dispositivos de vigilancia y control, lo que obligó a adoptar medidas urgentes para reforzar la protección de las colecciones. Pese a ello, el Louvre ha permanecido desde entonces en una situación de crisis institucional que ha ido erosionando progresivamente la posición de su directora.

En este contexto, Des Cars debía comparecer este miércoles ante una comisión parlamentaria de investigación sobre la seguridad del museo, un trámite que finalmente no llegará a producirse tras su dimisión.

Nuevas polémicas

Durante las sesiones de esa comisión, los diputados Alexandre Portier y Alexis Corbière realizaron un balance muy crítico de la gestión de la institución en los últimos años. Portier llegó a cuestionar abiertamente su continuidad al frente del museo, asegurando que la lista de deficiencias detectadas habría provocado la salida de la responsable “en muchos países e instituciones hace mucho tiempo”.

Además del robo de las joyas, el museo ha vivido otros episodios que han contribuido a deteriorar su imagen pública. Entre ellos se encuentran acciones de activismo dentro del recinto, como el lanzamiento de una tarta contra la Mona Lisa o la colocación de supuestas obras artísticas por parte de colectivos reivindicativos.

Uno de los incidentes más recientes tuvo lugar este mismo fin de semana, cuando activistas del grupo británico ‘Everyone Hates Elon’ colgaron en el interior del museo una imagen tomada por un fotógrafo de Reuters de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, al término de un interrogatorio judicial.

A estas controversias se ha sumado recientemente una operación policial relacionada con un presunto fraude en la venta de entradas y servicios de guías turísticos. La investigación, que ha implicado una decena de detenciones —entre ellas dos empleados del museo—, apunta a la existencia de una red organizada que habría cometido estafas a gran escala, dirigidas especialmente a visitantes de la comunidad china.

Durante la redada se incautaron tres vehículos, 130.000 euros en efectivo, cerca de 200.000 euros en cuentas bancarias y varias cajas de seguridad. Según la información disponible, el fraude podría haberse iniciado en el verano de 2024 y fue detectado tras un informe interno elaborado dentro de la política antifraude del museo.

Historiadora del arte especializada en el siglo XIX, Laurence des Cars había asumido la dirección del Louvre en 2021, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la institución desde su inauguración en 1793. Antes había presidido el Museo d’Orsay entre 2017 y 2021, y su nombramiento fue presentado por el Ministerio de Cultura como una apuesta por reforzar la vocación universal del museo.