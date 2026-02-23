España

Unos activistas cuelgan en el Louvre la imagen del expríncipe Andrés tras su detención: “Ahora sí suda”

El grupo de activistas británicos ‘Everyone Hates Elon’ decidió que la Gioconda y la Venus de Milo merecían tener de vecino al hermano de Carlos III

La fotografía del expríncipe Andrés
La fotografía del expríncipe Andrés de Inglaterra en el Louvre (EVERYONE HATES ELON).

La semana pasada, Andrew Mountbatten-Windsor vivió uno de los días más turbulentos de su vida pública: el exduque de York fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público el mismo día de su 66.º cumpleaños. Permaneció bajo custodia durante 11 horas en Norfolk antes de ser liberado bajo investigación. Durante ese breve paso por la comisaría, fue captado por los medios subiendo a un coche, un instante que quedó inmortalizado en una fotografía que rápidamente se volvió viral y ahora se ha convertido en el centro de una inesperada intervención artística en París.

El grupo de activistas británicos ‘Everyone Hates Elon’ decidió colocar el pasado fin de semana la imagen en una de las paredes del Louvre, uno de los museos más visitados del mundo. Según sus responsables, la acción buscaba mostrar “cómo le recordará el mundo” al miembro caído en desgracia de la familia real británica. La instantánea, que muestra al hijo de Isabel II desplomado en el asiento trasero de un Range Rover, fue acompañada de un pie de foto irónico que decía: “Ahora sí suda”, en referencia a su polémica entrevista de 2019 con Emily Maitlis, donde aseguró que no podía sudar debido a un accidente en la guerra de las Malvinas, contradiciendo a su denunciante Virginia Giuffre.

La aparición de la fotografía en el museo duró apenas 15 minutos, pero fue suficiente para captar la atención de miles de visitantes diarios y de los medios internacionales. El grupo activista concedió unas palabras a Reuters en las que afirmaron: “Pensamos que podíamos mostrar al ex príncipe Andrés cómo le recordará el mundo colocando esta icónica foto de su detención en el Louvre. Confiemos en que esto sea solo el principio. Justicia para todas las supervivientes de Epstein”.

El arresto de Mountbatten-Windsor ha ocurrido tras la publicación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con su vínculo con el financiero Jeffrey Epstein, convicto por delitos sexuales. Los documentos sugieren que el exduque mantuvo contacto con Epstein incluso después de sus condenas y, sobre todo, que malversó en su posición como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011. De esta manera, se le detuvo por un supuesto delito de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas y revelación de secretos de la Corona.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Carlos III se posiciona

Los medios británicos siguen a la espera de conocer más información sobre lo sucedido y, por ahora, solo se sabe que las autoridades siguen registrando sus propiedades y reuniendo pruebas que certifiquen sus sospechas. Por su parte, Carlos III expresó su preocupación tras la detención y recordó que su familia respeta plenamente el proceso legal: “He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes. La ley debe seguir su curso”.

El impacto del arresto ha sido histórico: se trata de la primera detención de un miembro destacado de la realeza británica desde Carlos I en 1647. Además, el caso ha reavivado la discusión sobre su lugar en la línea de sucesión. Según la prensa local, el Gobierno del primer ministro Sir Keir Starmer estudia posibles reformas legales que podrían excluir a Mountbatten-Windsor de la sucesión al trono.

