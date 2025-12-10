España

El robo del Louvre podría haberse evitado “en 30 segundos”, según los investigadores

La inspección del incidente lamenta que nadie revisaba las cámaras del museo en el momento del robo

Imagen de archivo del Museo
Imagen de archivo del Museo del Louvre. (Europa Press)

El robo del Louvre podría haberse evitado “en 30 segundos”, según la investigación administrativa sobre la seguridad del museo. El director de la Inspección General de Asuntos Culturales (IGAC), Nël Corbin, ha presentado este miércoles los resultados de las pesquisas de los últimos meses, que han identificado fallos significativos en los protocolos de seguridad, especialmente en la transmisión de auditorías internas que alertaban sobre vulnerabilidades en el museo.

El incidente, ocurrido el pasado 19 de octubre, ha puesto en duda la seguridad de la colección francesa, que las autoridades llevan meses examinando con detalle. Como ha recordado uno de los investigadores, Pascal Mignerey, de la Misión de Seguridad, Vigilancia y Auditoría (Missa) del Ministerio de Cultura, ha recordado que la cámara exterior del museo “grabó claramente la llegada de los ladrones, la instalación de la plataforma, la subida de los dos ladrones al balcón y, unos minutos después, su salida precipitada”.

“En 30 segundos, los agentes de Securitas o los policías podrían haber impedido la fuga de los ladrones”, ha resaltado Corbin. Pero en el momento del robo, nadie estaba mirando las cámaras y para cuando un agente de seguridad accedió a ellas, los ladrones ya habían abandonado la galería de Apolo.

Un “fracaso general” del Louvre

El presidente de la comisión, el senador Laurent Lafon, ha abierto las sesiones parlamentarias destacando que las conclusiones del informe apuntan a “una deficiencia general tanto del museo como de su órgano de tutela en la gestión de los riesgos de seguridad” previos al robo. Lafon ha recalcado que este suceso “no es un fracaso fortuito ni fruto de la mala suerte, sino consecuencia directa de decisiones que no se tomaron para garantizar la protección del museo”, a pesar de que las vulnerabilidades ya habían sido identificadas en varios estudios previos con resultados coincidentes. Lafon ha recordado que estos informes apuntaban al “fracaso general del museo y su órgano de supervisión a la hora de tener en cuenta las cuestiones de seguridad” antes del incidente.

Las comparecencias parlamentarias continuarán la próxima semana, con el interrogatorio de los ex presidentes del Louvre sobre la gestión de la seguridad durante sus mandatos. El martes está prevista la intervención de Jean-Luc Martinez, quien presidió el museo entre 2013 y 2021 y bajo cuyo mandato se realizaron auditorías de seguridad que han resultado especialmente alarmantes. El miércoles será el turno de la actual presidenta, Laurence des Cars, que volverá a comparecer ante los senadores.

Medidas de urgencia para la seguridad del museo

Tras el robo, la ministra de Cultura, Rachida Dati, ordenó la apertura de esta investigación administrativa para esclarecer las deficiencias en la seguridad del museo, considerado el más visitado del mundo. Sin esperar a las conclusiones del informe confidencial, Dati anunció varias “medidas de urgencia”, entre ellas la instalación de sistemas “anti-intrusión” tanto en el edificio como en sus alrededores. Estas propuestas fueron aprobadas en un consejo de administración extraordinario del Louvre, aunque la ausencia de nuevas contrataciones ha generado insatisfacción entre los sindicatos, según ha informado Midi Libre.

El museo atraviesa actualmente una situación delicada, ya que se ha visto obligado a cerrar una de sus galerías por problemas técnicos y afronta un inminente paro convocado por sus trabajadores a partir del lunes. Las sesiones en el Senado se desarrollan, por tanto, en un clima de tensión y con la seguridad del Louvre en el centro del debate público.

