De los vinilos en la cena a los encuentros con osos en Topanga: así es el día a día de Enrique Bunbury tras el escenario

El cantante zaragozano presenta en el programa de RTVE su decimocuarto álbum como solista, 'De un siglo anterior'. / Captura de pantalla

Tras empezar la semana con un actor y una cómica, David Broncano ha recibido esta noche a Enrique Bunbury (Zaragoza, 57 años), cantante de voz profunda que promociona su nuevo álbum, De un siglo anterior. Él “juega en otra liga”, han coincidido Broncano y Candela Peña al inicio del progama. La pareja cómica ha recibido al puro estilo “de matrimonio” a Bunbury, quien ha acudido al Teatro Príncipe de Gran Vía con cierta sorna.

Duraante la entrevista, el cantante ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la emisión al referirse con humor a las chicas que compraron entradas para uno de sus conciertos tras confundirle con el artista urbano Bad Bunny. Lejos de devolver su dinero, el músico ha lanzado una invitación a disfrutar del espectáculo y ha demostrado su vertiente más afable en una conversación cargada de anécdotas, bromas y referencias personales. El artista ha aprovechado para desdramatizar la confusión y ha animado abiertamente a estas asistentes a acudir y conocer su repertorio, en el que ha adelantado que “hay un par de canciones con sabor cubano”.

En su visita al teatro, Bunbury, quien alcanzó notoriedad como vocalista de Héroes del Silencio y consolidó una notable carrera en solitario, ha expuesto su costumbre de no ver mucha televisión y ha relatado cómo suele escuchar vinilos durante la cena: “La cara A para cocinar y la B para comer”. Este enfoque personal ha complementado la imagen de un artista poco apegado a las modas televisivas, y que prioriza la música en su vida cotidiana.

La relación de Enrique Bunbury con otros artistas: admirador de Bad Bunny y C. Tangana

Detallando su experiencia en los programas televisivos, Bunbury ha especificado que rara vez asiste a platós y que, hasta ahora, solo conocía La Revuelta por fragmentos. “Había visto fragmentos sueltos desde La Resistencia, pero no había visto una entrevista entera hasta que hiciste la de Robe Iniesta, y después la de Jordi Mollà. Me encantó, aunque resultó televisivamente incómoda”, ha confesado el músico.

De igual modo, el artista ha elogiado a varios compañeros de profesión y ha aprovechado para ponderar la calidad del disco de C. Tangana, más conocido como El Madrileño, que ha descrito como “uno de los pocos, si no el único disco del género urbano que he disfrutado de principio a fin”.

El catante español acude como invitado al programa presentado por David Broncano. / Captura de pantalla

Bunbury ha relatado también cómo, a pesar de su distancia respecto al género urbano, mantiene ciertas excepciones, como Bad Bunny y el propio C. Tangana. Incluso ha narrado su reciente coincidencia con Bad Bunny en la gala de los Grammy, cuando tuvo intención de saludarle, pero la ceremonia lo impidió al comenzar la entrega de premios.

Durante la entrevista, Bunbury ha participado activamente en el ambiente distendido del programa. Se ha sometido al tradicional concurso de petanca, programado para el jueves siguiente, y ha mostrado su entusiasmo —aunque no exento de respeto— por enfrentarse a determinados rivales, como Resines, o su predisposición a competir contra celebridades de series de Netflix.

La vida cotidiana de Bunbury entre Estados Unidos y España: algún puma, viajes en barco y pocos objetos materiales

Instalado actualmente en Topanga, entre Malibú y Santa Mónica, el músico ha desvelado detalles de su día a día, como el reciente incidente de una amiga con un puma —en referencia a Raquel del Rosario— y la presencia de osos en la zona, lo que ha dado pie a una digresión sobre la convivencia con animales salvajes en California. “Ha venido una familia de osos a la zona y ahora hay carteles para que los coches circulen despacio”, ha detallado.

En relación con sus costumbres personales, Bunbury ha incidido en la preferencia por momentos puntuales de lujo, como “ir a sitios caros, viajar en barcos o en business”, aunque ha matizado que no ha adoptado ese estilo de vida de forma permanente. “Igual que me gusta el lujo, no vivo así. Disfruto de momentos puntuales”, ha razonado el cantante. Además, ha compartido su creciente desapego por los regalos materiales, confesando que “cada vez valoro más que no me hagan regalos” y que en cada mudanza se desprende de objetos personales, aunque preserva su colección de vinilos y discos.

Enrique Bunbury estalla por el uso del móvil en sus conciertos. (Fuente: Bunbury Universo en X)

Como broche final, durante la conversación, Broncano ha rememorado cuándo comenzó a escuchar a Héroes del Silencio en un campamento en la Sierra de Madrid, y ha compartido con Bunbury una serie de regalos de broma, a los que el cantante ha respondido con naturalidad: “Es totalmente mi rollo”.