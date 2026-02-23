La primavera se adelanta en España: la Aemet espera temperaturas inusualmente altas con termómetros que llegarán a los 27 grados

Varías peronas bajo el sol en la playa malagueña de la Malagueta, a 20 de febrero de 2026. (EFE/ Jorge Zapata)

Durante la última semana de febrero, España experimentará un tiempo estable y un marcado ascenso térmico, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Su portavoz, Rubén del Campo, matiza que “las temperaturas van a ser altas para la época del año”. “Se superarán los 18-20 grados en amplias zonas y en el área mediterránea, incluso los 25 grados, sin descartar que esa cifra pueda rondarse el martes y miércoles en el Cantábrico”, adelanta. Por su parte, en Canarias, la protagonistas es la calima que ya afecta al archipiélago, con reducción de la visibilidad y empeoramiento de la calidad del aire, y que comenzará a remitir el miércoles.

Del Campo indica que este lunes lo más destacado es el episodio de calima en Canarias, acompañado, además, de temperaturas altas para la época. “Ya el domingo se superaron los 30 grados en puntos del archipiélago y, aunque hoy habrá un ligero descenso térmico, probablemente vuelvan a superarse esos 20 grados en Canarias”, detalla. En la península, será una jornada de cielos despejados, con algunas nieblas en el interior y litoral mediterráneo, y no se esperan lluvias. Se esperan temperaturas más altas en el norte. Bilbao podría superar los 20 grados.

Cielos despejados, mercurio al alza y más calima en Canarias

El martes continuarán los cielos poco nubosos al principio del día en todo el país, aunque un frente se acercará a Galicia, haciendo que por allí aumenten las nubes y con algunas lluvias débiles en el oeste de la comunidad. Habrá de nuevo bancos de niebla en el interior y temperaturas sin grandes cambios en general, con dieciocho a veinte grados o más en amplias zonas del territorio. “Subirán notablemente, eso sí, las temperaturas cerca de la costa cantábrica, y así, ciudades como Bilbao o como Oviedo podrían rondar los 25 grados; Murcia, probablemente, alcance los 27 grados”, avisa el portavoz.

Continuará la calima intensa en Canarias, reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire, con temperaturas todavía en el archipiélago altas para la época. De nuevo, los termómetros rondarán los 28 a 30 grados en el archipiélago.

Amanecer, en Puerto del Rosario a 23 de febrero de 2026. (EFE/ Carlos De Saá)

Lluvia en el norte y temperaturas cálidas en el sur

El miércoles habrá un avance del frente que rozaba Galicia el día anterior y dejará lluvias. No descartan que también llueva de forma bastante dispersa y débil en puntos de Asturias y del oeste de Castilla y León. En el resto del oeste de la península, habrá algunas nubes, pero sin lluvias. Lo que sí se notará es un ambiente más fresco en esas zonas de la mitad oeste peninsular, precisamente por la mayor nubosidad. También bajarán algo las temperaturas en el Mediterráneo. En el Cantábrico oriental y sureste se rondarán de nuevo los veinticuatro o veinticinco grados.

En Canarias, comenzará a remitir el episodio de calima con la llegada de vientos del norte, que barrerá el polvo en suspensión, pero que también arrastrará nubes y algunas lluvias al norte de las islas. “Bajarán las temperaturas acusadamente en el archipiélago y ya quedarán en torno a los valores habituales, más normales para esta época del año”, añade el portavoz.

El jueves, en la península y Baleares predominará el tiempo estable, con nieblas y bancos de niebla matinales en el interior. No se esperan apenas lluvias este día, salvo en Canarias, donde podría llover en el norte de las islas. Las temperaturas seguirán bajando en el archipiélago y subirán en el oeste peninsular. En general, en la península seguirán altas para la época.

Un frente provocará lluvias y un descenso térmico

De cara al viernes y fin de semana, la Aemet indica que aumenta la incertidumbre en el pronóstico, pero todo apunta a que un frente podría traer lluvias a la mitad norte, así como con temperaturas en descenso. “Unas temperaturas que ya en ese tramo final de la semana tenderían a normalizarse, a ser ya más frescas, más propias de esta época del año”, apostilla del Campo.